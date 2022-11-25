УКР
Двері НАТО відчинені для України, але головна мета зараз - допомогти їй перемогти, - Столтенберг

столтенберг

Двері НАТО для України відчинені, проте зараз головне завдання полягає в тому, щоб допомогти Києву відобразити російське вторгнення і не дозволити Путіну перемогти

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Двері НАТО відчинені – і це також меседж України. 2008 року в Бухаресті на саміті ми ухвалили рішення, що Україна буде членом НАТО. А як допомогти Україні просуватися на шляху до членства – так це працювати з ними як у сфері політичного партнерства, так і в плані практичної підтримки. Це те, що ми робимо. Ми допомагаємо в розбудові інституцій, проведенні реформ, переході обладнання від радянського типу до сучасних стандартів НАТО, що також збільшує взаємосумісність України та НАТО та допомагає Україні просуватися на шляху інтеграції.

Але термінове і негайне завдання і фокус зараз – звісно, ​​надавати Україні підтримку, гарантувати, що союзники надають військову допомогу та гарантувати, що президент Путін не переможе в Україні, і що Україна переможе як суверенна незалежна держава", - сказав він.

Також читайте: Чорногорія підтримує Україну на шляху до НАТО, - Міноборони країни

НАТО (6808) членство в НАТО (1771) Столтенберг Єнс (1596)
+8
Відчинені-приймайте. А не меліть язиком.
показати весь коментар
25.11.2022 13:30 Відповісти
+6
Ще порібно НАТО припинити іноді срацца...
показати весь коментар
25.11.2022 13:28 Відповісти
+4
и двери открыты..да что-то не пускает дальше...
(может наша коррупция...хотя.... ее ж уже вчера-позавчера победили)
и чё мы не в НАТО???
показати весь коментар
25.11.2022 13:39 Відповісти
Ще порібно НАТО припинити іноді срацца...
показати весь коментар
25.11.2022 13:28 Відповісти
Я говорю по немецки 25 лет, но я не понимаю их, то у них двери открыты, а подходишь закрыты
Может столбергу рот порвать, чтоб лучше слышать
показати весь коментар
25.11.2022 14:53 Відповісти
Відчинені-приймайте. А не меліть язиком.
показати весь коментар
25.11.2022 13:30 Відповісти
Та они уже сколько лет відчинені ,а толку нет!
показати весь коментар
25.11.2022 14:27 Відповісти
Відповідь ОПУ-це порушує статут НАТО,ми готові,ще почекати і все зробим для цього.
показати весь коментар
25.11.2022 13:30 Відповісти
и двери открыты..да что-то не пускает дальше...
(может наша коррупция...хотя.... ее ж уже вчера-позавчера победили)
и чё мы не в НАТО???
показати весь коментар
25.11.2022 13:39 Відповісти
Двері та відчинені, але на порозі є декілька шавок,які постійно гавкають та не пускають Неньку до НАТО
показати весь коментар
25.11.2022 13:41 Відповісти
Після перемоги, я так розумію, може з'явитися чергова «головна мета»?
показати весь коментар
25.11.2022 13:41 Відповісти
Мені дуже подобається ваша впевненість
показати весь коментар
25.11.2022 13:47 Відповісти
Загадка. Двері відчинені - зайти неможливо. Що це дітки?
показати весь коментар
25.11.2022 13:46 Відповісти
Це громадянка - НАТа .
показати весь коментар
25.11.2022 14:14 Відповісти
Це ж треба таке, щоб під час війни у центрі Європи секретарем НАТО був чоловік без яєць.

Параша на Польщу вже ракети запустила, на нас це повісили, а ***** отримало карт-бланш іпашити надалі.
показати весь коментар
25.11.2022 14:13 Відповісти
«Відобразити російське вторгнення» - це особливо надихає досягати нових висот.
показати весь коментар
25.11.2022 14:15 Відповісти
Статтю переклали на общєпанятний, а потім на українську. Вийшло, що атразіть втаржєніє це відобразити вторгнення Що за чмобікі в редакції ЦН?
показати весь коментар
25.11.2022 14:24 Відповісти
Як їм гугл-транслейт намалював, так і відобразили.
показати весь коментар
26.11.2022 00:47 Відповісти
Це стеклові двері. Вони справді закрити, але створюється ілюзія що відкриті.
показати весь коментар
25.11.2022 14:54 Відповісти
Які???



Реєстрація:25.11.2022
показати весь коментар
25.11.2022 15:49 Відповісти
Висрався?
показати весь коментар
26.11.2022 13:25 Відповісти
Я не кацап, я не сру де попало, як це робиш ти!
показати весь коментар
26.11.2022 16:16 Відповісти
Може й не кацап, але розумово-відстала істота.
показати весь коментар
26.11.2022 23:58 Відповісти
Так-так - російська пропаганда ніколи не змучиться повторювати, що Україна нікому в НАТО не потрібна!

Молодець, гонорар отримаєш в кассі.



Реєстрація:02.11.2022
показати весь коментар
25.11.2022 15:52 Відповісти
Зачем ты после каждого коммента копируешь эту глупую строку с регистрацией ? Что ты этим хочешь сказать ?
показати весь коментар
25.11.2022 17:10 Відповісти
Розумному - достатньо.
показати весь коментар
25.11.2022 21:24 Відповісти
"Двері НАТО відчинені - і це також меседж України. Ні лицемірний брехливий 3,14стун.Маєш закінчувати натівський меседж з 2008 року для України і її народу .А він звучить ось так-"Двері НАТО відчинені для України ,але з 2008 року Україна і її народ стоять під дверима НАТО, а із натівських дверей постійний меседж-"Входити заборонено для України"
показати весь коментар
25.11.2022 15:22 Відповісти
Вы помогуны хотя б немного танчиков подбросили нормальных, у которых башни не отлетают при попадании. Или думаете на ваших Хамви украинцы до Урала дойдут?
показати весь коментар
27.11.2022 06:39 Відповісти
 
 