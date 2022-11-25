Двері НАТО відчинені для України, але головна мета зараз - допомогти їй перемогти, - Столтенберг

Двері НАТО для України відчинені, проте зараз головне завдання полягає в тому, щоб допомогти Києву відобразити російське вторгнення і не дозволити Путіну перемогти

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Двері НАТО відчинені – і це також меседж України. 2008 року в Бухаресті на саміті ми ухвалили рішення, що Україна буде членом НАТО. А як допомогти Україні просуватися на шляху до членства – так це працювати з ними як у сфері політичного партнерства, так і в плані практичної підтримки. Це те, що ми робимо. Ми допомагаємо в розбудові інституцій, проведенні реформ, переході обладнання від радянського типу до сучасних стандартів НАТО, що також збільшує взаємосумісність України та НАТО та допомагає Україні просуватися на шляху інтеграції.

Але термінове і негайне завдання і фокус зараз – звісно, ​​надавати Україні підтримку, гарантувати, що союзники надають військову допомогу та гарантувати, що президент Путін не переможе в Україні, і що Україна переможе як суверенна незалежна держава", - сказав він.

