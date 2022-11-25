УКР
Плануючи полегшити закупівлю одягу для ЗСУ, Кабмін фактично зупинив закупівлю боєприпасів та іншої зброї

Кабмін своєю постановою зупинив процедури закупівлі боєприпасів та іншої зброї для армії України.

Про це у Facebook заявив екснардеп Сергій Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомив, що постанова Кабміну 1275 про спрощення процедури закупівлі військового одягу від 11 листопада призвела до зміни усіх процедур закупівлі військового обладнання, в тому числі і боєприпасів.

"Нова постанова Кабміну 1275 одним з пунктів скасувала дію постанови 169 від 28 лютого. Цією постановою встановлювалося, що замовники оборонних контрактів можуть здійснювати попередню оплату товарів робіт та послуг на період воєнного стану. Майже усі наші закупівлі в обороні, в тому числі закупівлі боєприпасів, здійснюються за попередньою оплатою. Адже виробничі потужності іноземних заводів постійно розширюються з коліс!" - пояснив він.

Також читайте: Керівником Агенції оборонних закупівель став чиновник, який незаконно нарахував собі 300 тисяч премії

За словами Висоцького, скасування постанови від 28 лютого призвело до того, що зараз оборнні закупівлі почали регулюватися ковідними постановами за 2019 та 2020 роки.

"В них є пункти про те, що попередня оплата оборонних закупівель здійснюється відповідно до Державного оборонного замовлення! Але наразі в дію вступив в силу закон "Про військові закупівлі", яким скасували таке поняття як ДОЗ!!! Тим більше, навіть якщо б ДОЗ існував, під час війни ми здійснюємо закупівлі поза планом. А затвердження ДОЗа завжди було громіздкою бюрократичною процедурою! Таким чином, непрофесіоналізм Кабміну призвів до ситуції зупинки навіть діючих оборонних контрактів!" - додав екснардеп.

Висоцький зазначив, що ситуація триває близько тижня і за цей час апарати Кабміну, Міноборони та інших відомств ніяк не можуть погодити вихід із ситуації.

Читайте: "Укравтодор" витратив в обхід Prozorro 97% коштів на дороги з початку великої війни, – Dozorro

Згідно з довідкою, одна з норм постанови 1275 скасовує дію Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 "Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" .

Постанова 169 зокрема надавала можливість здійснювати попередню оплату військових закупівель. Також вона знімала обмеження на здійснення попередньої оплати військових закупівель.

Після втрачання чинності постанови №169, здійснення попередньої оплати військових замовлень знову регламентуються постановою №1070. Таким чином, питання попередньої оплати регламентуються "ковідною" постановою № 641.

У висновку, здійснити попередню оплату по нових оборонних закупівлях неможливо. Єдине, що дозволяє постанова №1275, це фінансувати оборонні закупівлі, що були розпочаті до прийняття постанови.

Читайте: Кабмін змінив порядок оборонних закупівель

Кабмін (14385) Бутусов Юрій (3648) Висоцький Сергій (40) закупівлі (3565)
Не Кабмін,а збіговисько дебілів та ворогів народу.
Ні, звичайно. Це не випадковість. Це безвідповідальний вибір 73 відсотків жителів України "хоть поржьом і какая разніца". Профани вони і є профани. Цей колектив спеціалізується на відмиванні бабла, розкраданні гуманітарки і привласненні волонтерських авто, а не на державному будівництві. Найгірше, що вони не здатні робити висновки, а отже вчитися навіть на власних про*обах.
і все це під час війни...
25.11.2022 13:52 Відповісти
Головне, що не "барига".
Мабуть закуповують той що Канада дала.
Маск за три місяці виготовляє космічні кораблі для польотів в космо,с наше **..те ВПК не може навіть за 9 місяців виготовити літаючих "запорожців" чи ракет , щоб є..ти по мосвкві. Тільки ниють, що дайте,,,,
ну так, маск, просто взяв і сам виготовив. За три місяці він може тільки в китайців побудувати. Може йому знижечку якусь приємну запропонували, що він так за рф став топити? Хто зна, "нічого особистого - просто гроші"
що значить сам? він що з молотком по заводу ходить ракети робить? в нього підприємства в США на яких працює тисячі працівників , а він коли ставить задачу виготовити щось - то його виготовлять за певні строки а не роки.
Хм. Ви, цеє, робіть пАлум'яні мінєти, цього достатньо.
дебильная зелёная власть ничего не умеет. Для этого кацапы энд Ко ее и поставили, ибо порох им очень мешал
Я вообще предлагаю что хватить кормить этих коллоборантовских вшей -Зеленскому ! Не может разогнать это кодло друзей кунаков грузин и весь свой сброд из 95 квартала как пел Высоцкий -друзей и алкоголиков и агента рашиста Ермака в месте с его братом-отдай власть боевому генералу и герою Украины -Залужному !
1 а кого може прихначити єрмак????
2 мають ********** закон про зменьшення податку для грального бізнесу,
точніше, для себе
побачимо що прописано все буде чітко, без накладок та непорозумінь
3 висновок з цього:
про що зелені думають,
про війну чи про бабло???
догадайтесь з трох раз
У кацапстані тільки сплять і бачать такі "закупки" українського озброєння! Більше вб'ють...?! Не буде чим нашим військам надавати відповідь ворогу! У кожного злочину є Ім'я та Прізвище! Така відповідь як дебіл, ідіот, не знав, помилився не проходить! Це ЗЛОЧИН, який під час війни тягне за собою смерть українських солдат і має бути покараний відповідно!
А казали що з кабміну всіх агентів переловили, от ситуація показує, що ще не всіх
Є великий сумнів, що це випадковість.
Не згоден з вами. Висновки вони навчилися робити і добре тепер маскуються під патріотів. Не почуєш вже від них "какаяразніца". Тому і виглядають перед світовим товариством та невігласами мало не рятівниками демократичного світу. Але сутність україноненависницька залишилася, як і не змінився господар цих "слуг".
Та це праця агентури
Влади. Всієї.
"Только взялся за яйца, как масло пропало" (с) Слова картопляного ригоровича найкраще підходять до ситуації. Зате піару! Головне - дороги - наше всьо! Тут все вчасно і грошей не шкода.
На дорогах відмиваються величезні гроші.
25.11.2022 14:06 Відповісти
Якщо батько його казав на Майданівців біомаса, а жінка призивала здавати переміщення ЗСУ, основна команда з московськими паспортами, хто це?
а що - це новина - наш уряд - вороги відверті....
Они ,*****, издеваются что ли эти, зеленые никчемы и негодяи над истекающей кровью страной и украинцами?
Того, хто це проштовхнув слід до стінки поставити. Хоть поржем.
Як у відомому анекдоті: "Психічних розладів на знайдено. Діагноз - просто дурень". Замість того, щоб внести доповнення в постанову,яка вже успішно працює, її скасовують і вносять нову, але на шкоду ВСУ та державі. Як не згадати класика ******** української літератури Леся Подеревянського: "Куди не кину оком стомленим - скрізь довбо@оби" (Епічна трагедія "Павлік Морозов")
кабінет миністрів,це збіговісько ворогів Украіни і під час війни вони повинні бути ліквідовані як вороги УКРАІНСЬКОГО НАРОДУ і ніякої пощади,ХВАТИТЬ!
Кабмін продажні зрадники як і ті що в ОПі сидять! Дякуємо вам 73℅дураків! Смійтесь далі.. на кутні!!!
суки...
25.11.2022 14:47 Відповісти
Той, хто це зробив, або повний некомпетентності профан, або повний лайна зрадник, чи елітний агент рашистів, який сидить на такому гарному місці.
Да при чем здесь кабмин, ведь всем заправляет ОП. Этой власти выгодно затягивание войны ведь после ее окончании к ним будет масса вопросов вплоть до арестов!!!!! А то что клоуны громогласно заявляют так это все для "нелохов".
При Янелосі по другому і не могло статися, навибирала зесрань
У їхні слабкіголови дві турботи одночасно не влізають.
"Прошу атнєстісь с паніманієм!" (с)
Автор а ти читав постанову ???????????
вОвремя зебилы закрыли неугодные им 5-й прямый еспрессо, бо на марафоне ******** новын имени Найвэлычнишего поют искючительно оды КоЗе Ностре зелёных и дебилы Вошьдя всегда счастливы
так трапляється, коли слуги чужого народу приходять до влади.

Смерті та життя аборигенів їх не особливо хвилюють - їхні серця в сонячних Хайфах та Ірусалимах .

Це вам мудрий та простий український нарід урок на майбутнє - НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ТАКІ МАЄ ЗНАЧЕННЯ, як і те під яким пам'ятником та якою мовою👆
Слухайте,ви такими статейками нас дуже "радуєте"....постійно якісь проблеми...
Якщо людина береться за посаду,то повинна виконувати свої обов'язки!
Ну вас же туди не тягнуть на вірьовкі,як тварину...не,вони займають тепле місце,а потім завалюють роботу...
Что ни делает дурак - всё он делает не так.
Непрофесіоналізм Кабміну? А це часом не робота "кротів" у зеленій владі? Вони недурні і часто діють досить тонко і непомітно...
******* на всю голову?
Заточені на злодійство інше не можуть робити
вибачаюсь за кацапську, але : "что не делает дурак, все он делает не так"
Я взагалі дивуюсь що з такою владою клінічних ідіотів, шахраїв, скритих та відкритих ворогів України наша держава все ще існує.
"Ні прогнозу, ні аналізу..." як казав мій колишній начальник.
Мразота!
Ай молодцы! Специалисты, бл"ть!
А главное -- "патриоты"
Для чого нам стільки високооплачуваних дибілів??? Для чого нам стільки ідіотів в управлінні країною які не розуміють приорітети???
Гнати цих телепнів з України!!!
Перед нами "реформована" система управління, укази ПреЗедента, Кабміну, Міністрів, рішення виконавців не проходять перевірку на конфліктність інтересів з іншими діючими наказами. Це класна схема для схем, дерибану, прихватизації - але в умовах кризи система просто сиплеться.
Результат купа "гучних заяв", та перекладання відповідальності на інших.

Зараз це вже видно, крім закупівлі в армії, із електропостачанням, на черзі "реформа медицини"...
Дивний прояв відвертого саботажу, на рівні привладних міністрів, під час війни України проти агресії московіі!!🙈🙊🙉😡😠🤬‼️🇺🇦⚔️
Мабуть, Деркач з агентурою ***** аплодують МУДРИЛАМ з КМУ!!
На кого працює це збіговисько за гроші Українців!!???🤷‍♂️🤔🤷‍♂️🤔🙈🙊🙉
А в якійсь африканській країні заїхали б військові в гості)))
Асфальт, бюджет, тендеры ООО с уставным капиталом 100грн и штатом 2 человека. Суммы тендеров миллиардные , бабки получают Зеломойские - кому война, кому мать родная. После третьего президентского срока да 75 % может дойдёт кто или скорее что такие Зе.
То розженіть тих баранів чинуш
Хоч тут німці з поляками та штатами не винні.
ні, не всі вони, як дєрьмак, зрадники. вони просто дебіли, банальні дебіли, й нічого тут шукати змову та зраду, вони просто клінічні ідіоти...
Головне щоб після війни не проср проспали.. А тиждень чухаються бо дурість впороли а тепер не хочуть бути крайніми ( державна зрада, саботаж). Бояться.. І з кожною годиною ситуація стає все гірше для них...
Персонально хто готовив цю постанову?

Цю диверсію?
зе-шоблу потрібно гнати поганою мітлою адже вони як і кацапи вороги України тільки набагато підліші і підступніші але вороги
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"гірше за московські воші можуть бути українські гниди" - Симон Петлюра
зелені гниди вороги і підлі пристосуванці
Не лише професійно непридатні, а й свідомі шкідники. Це застаріла проблема державної служби в Україні.
Проблема загострилася з призначенням на державні посади "слуг народу". Насамперед на міністерські.
