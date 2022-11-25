Плануючи полегшити закупівлю одягу для ЗСУ, Кабмін фактично зупинив закупівлю боєприпасів та іншої зброї

Кабмін своєю постановою зупинив процедури закупівлі боєприпасів та іншої зброї для армії України.

Про це у Facebook заявив екснардеп Сергій Висоцький, передає Цензор.НЕТ.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомив, що постанова Кабміну 1275 про спрощення процедури закупівлі військового одягу від 11 листопада призвела до зміни усіх процедур закупівлі військового обладнання, в тому числі і боєприпасів.

"Нова постанова Кабміну 1275 одним з пунктів скасувала дію постанови 169 від 28 лютого. Цією постановою встановлювалося, що замовники оборонних контрактів можуть здійснювати попередню оплату товарів робіт та послуг на період воєнного стану. Майже усі наші закупівлі в обороні, в тому числі закупівлі боєприпасів, здійснюються за попередньою оплатою. Адже виробничі потужності іноземних заводів постійно розширюються з коліс!" - пояснив він.

За словами Висоцького, скасування постанови від 28 лютого призвело до того, що зараз оборнні закупівлі почали регулюватися ковідними постановами за 2019 та 2020 роки.

"В них є пункти про те, що попередня оплата оборонних закупівель здійснюється відповідно до Державного оборонного замовлення! Але наразі в дію вступив в силу закон "Про військові закупівлі", яким скасували таке поняття як ДОЗ!!! Тим більше, навіть якщо б ДОЗ існував, під час війни ми здійснюємо закупівлі поза планом. А затвердження ДОЗа завжди було громіздкою бюрократичною процедурою! Таким чином, непрофесіоналізм Кабміну призвів до ситуції зупинки навіть діючих оборонних контрактів!" - додав екснардеп.

Висоцький зазначив, що ситуація триває близько тижня і за цей час апарати Кабміну, Міноборони та інших відомств ніяк не можуть погодити вихід із ситуації.

Згідно з довідкою, одна з норм постанови 1275 скасовує дію Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 "Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" .

Постанова 169 зокрема надавала можливість здійснювати попередню оплату військових закупівель. Також вона знімала обмеження на здійснення попередньої оплати військових закупівель.

Після втрачання чинності постанови №169, здійснення попередньої оплати військових замовлень знову регламентуються постановою №1070. Таким чином, питання попередньої оплати регламентуються "ковідною" постановою № 641.

У висновку, здійснити попередню оплату по нових оборонних закупівлях неможливо. Єдине, що дозволяє постанова №1275, це фінансувати оборонні закупівлі, що були розпочаті до прийняття постанови.

