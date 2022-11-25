УКР
Арахамія їздив до Відня на зустріч із Фірташем, - журналіст Ткач. ФОТО

арахамія,давітян

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїздив до Відня на зустріч з олігархом Дмитром Фірташем, який перебуває в австрійській столиці в очікуванні екстрадиції до США.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста Української правди Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.

УП від джерел отримало відео, на якому 10 листопада у лобі-барі віденського готелю "Ritz-Carlton" Арахамія був помічений під час зустрічі з непублічним бізнесменом Веміром Давітяном.

Джерела у бізнесових колах підтвердили, що Арахамія 2 доби проживав у зазначеному готелі і мав там зустріч з Дмитром Фірташем.

Читайте: Росія офіційними і неофіційними каналами пропонує Україні перемовини без умов, - Арахамія

У коментарі УП Арахамія підтвердив свій візит до Відня та зустріч з Фірташем.

"Підтверджую свій візит до Відня 9 - 11 листопада, куди я прилітав повертаючись із робочої поїздки до Ізраїлю", - повідомив Арахамія.

За його словами, основною метою півторагодинної зустрічі з Фірташем та його менеджментом було обговорення "питання щодо перспектив відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Терра, а також питання врегулювання юридичних спорів, пов'язаних з титановою галуззю".

Також дивіться: Офіс президента відвідував "переговорник Фірташа" Торнер, проти якого в Україні порушували справи за шахрайство та фальшиві документи, - ЗМІ. ВIДЕО

Він також зазначив, що витратив на проживання у готелі 1075 євро. "На літаках не літав, обідами не годували, документальне підтвердження на всі витрати є", - прокоментував Арахамія.

Арахамія їздив до Відня на зустріч із Фірташем, - журналіст Ткач 01

Автор: 

Австрія (1008) Фірташ Дмитро (897) Відень (120) Арахамія Давид (1112) Ткач Михайло (143)
Топ коментарі
+56
Це ж все нормально, то коли про Порошенко писали, то був караул?
показати весь коментар
25.11.2022 13:58 Відповісти
+47
Обсуждать с человеком, ожидающим экстрадицию в США зерновой коридор немного странно. Или, зебобики, так и должно быть?
показати весь коментар
25.11.2022 14:12 Відповісти
+43
"У нас корупції немає. Всі корупціонери поїхали за кордон".
показати весь коментар
25.11.2022 14:11 Відповісти
Коментувати
Сторінка 2 з 2
І шо в ході робочої поїздки в ізраїль - лікування та відпочинок? З фірташем явно терли забрати собі титановий бізнес, бо арахамія - видатний авіаконструктор беспілотної авіації з титану!
показати весь коментар
02.12.2022 09:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 