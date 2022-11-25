Арахамія їздив до Відня на зустріч із Фірташем, - журналіст Ткач. ФОТО
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приїздив до Відня на зустріч з олігархом Дмитром Фірташем, який перебуває в австрійській столиці в очікуванні екстрадиції до США.
Про це йдеться в розслідуванні журналіста Української правди Михайла Ткача, повідомляє Цензор.НЕТ.
УП від джерел отримало відео, на якому 10 листопада у лобі-барі віденського готелю "Ritz-Carlton" Арахамія був помічений під час зустрічі з непублічним бізнесменом Веміром Давітяном.
Джерела у бізнесових колах підтвердили, що Арахамія 2 доби проживав у зазначеному готелі і мав там зустріч з Дмитром Фірташем.
У коментарі УП Арахамія підтвердив свій візит до Відня та зустріч з Фірташем.
"Підтверджую свій візит до Відня 9 - 11 листопада, куди я прилітав повертаючись із робочої поїздки до Ізраїлю", - повідомив Арахамія.
За його словами, основною метою півторагодинної зустрічі з Фірташем та його менеджментом було обговорення "питання щодо перспектив відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області, в якій DF Group володіє портом Ніка-Терра, а також питання врегулювання юридичних спорів, пов'язаних з титановою галуззю".
Він також зазначив, що витратив на проживання у готелі 1075 євро. "На літаках не літав, обідами не годували, документальне підтвердження на всі витрати є", - прокоментував Арахамія.
