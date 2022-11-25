УКР
На Донбасі - важкі бої, спецпризначенцям потрібні прилади нічного бачення, а пораненим захисникам - одяг та взуття, - волонтерка Юсупова

юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні обладнання та одягу для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають важкі бої на Донбасі. Для спецназу треба викупити два монокуляра нічного бачення. Рахунок на 322 тис. Це дуже важливо! Бійці дуже чекають бо треба працювати вночі..

Дуже потрібен одяг для поранених. Кожного дня десятки поранених везуть до лікарен та шпиталів. Багато важких з ампутацією та іншими жахливими ранами. Потрібні куртки, штани спортивні, кофти на замках та взуття. Волонтери просять одяг, кажуть що на сотню поранених всього декілька курток, на вулицю виїжджають чи виходять по черзі. Багато військових лежать в формі, бо немає іншого одягу. Купила 130 кофт, розлетілося за день.

Ще купила та відправили на фронт дрони Мавік 3 - 88 тис., Мавік 3 комбо - 113 700 грн, монокуляр - 161 тис., тепловізорів 2- 43 та 50 250 тис., одяг - 57 та 9 тис., дальномір - 20 тис.", - розповіла вона.

Читайте: Під Бахмутом та Соледаром - жорстокі бої, захисникам України потрібні дрони та нічні приціли, - волонтер Юсупова (оновлено)

Реквізити для допомоги:

PayPal: [email protected]

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Українським воїнам на позиції, де постійно криють "ГРАДами", терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

допомога (8760) військовослужбовці (4941) волонтери (1356) Юсупова Наталія (204)
+13
когда закончится ЭТА ХЕРНЯ с одеждой ? Где этот министр обороны,где начальник тыла ВС Украины ? КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО ****----во ??? на дороги деньги есть ,а на одежду нет ???? скотобаза,слов нет одни маты !!!!
25.11.2022 14:24 Відповісти
+11
Люди по копійці збирають на тепловізори, одежу, медикаменти для своєї армії, а різні мамамії їздять у Відень до маланця фірташа вирішувати шкурні питання.До цього захищав російського мільярдера абрамовича в ЄС, а ще раніше купував білоруську-російську енергетику, заганяючи свої до банктутства...Ще один на найвищій посаді кожного місяця дозволяє Бені пробачати борги на мільярди, вигравати суди і викупляти в нього розбиті вщент підприємства по ціні діючих.
25.11.2022 15:08 Відповісти
+9
Зате, ніде в світі, під час війни, не будують такі дорогі дороги, як в Україні.
25.11.2022 15:09 Відповісти
надіюся в прямому ефірі "телемарафону" мосейчук не замерзне адже туди виділили 2 міліарди грн.
25.11.2022 14:45 Відповісти
хто то марафон дивиться? країна в блэкауті сидить, як врубають світло то не до марафону.
25.11.2022 19:33 Відповісти
ЗеУБЛЮДКИ ,РЕЗНИКОВ , На 9-м месяце войны , получая такую колоссальную помощь , Герои на передовой все ЗСУ не обеспечены ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️Тимошенко джип сп#здил ,Старух на миллионы Гумманитарную помощь , Д'ерьмак , СХЕМЫ МУТИТ Не думайте выродки , что война все спишет
25.11.2022 17:16 Відповісти
+
25.11.2022 15:11 Відповісти
Куди можна відправити одяг новою поштою?
25.11.2022 15:15 Відповісти
Есть фонд Порошенко,а есть ли фонд зеленского,арахамии и тому подобных?Зато они нэ втиклы.
25.11.2022 15:47 Відповісти
Чому кошти віб батальона Відень та Монако не надходять на фронт?? Там тимошенко-порошенко-зелені крадіїмогли б за раз усіх скупити
25.11.2022 15:59 Відповісти
Ты певно сліпенький, бо Порох в усі часи допомагає так, що аж, але тобі чи завдання стоїть срати, чи тобі пороблено на розум. Але х¥й до тебе, просто здрисни, воняє від тебе.
25.11.2022 18:25 Відповісти
МО має гроші і немалі, проводяться нікому непотрібні ремонти приміщень ТЦК, нещодавно закуплено на десятки міліонів гривень нікому непотрібне у цей час альпіністське спорядження від самих дорогих виробників для учбового центру у якому нема жодного фахівця. Таке враження, що там наверху одуріли від коштів, які задаремно падають на голову і не знають куди їх подіти. Це просто натуральне свинство під час такої тяжкої війни.
Редакція Цензора, прошу звернути увагу.
25.11.2022 17:03 Відповісти
Волонтеры это патриоты..А где наше МО с его Главою?Пускай уже отчитываются, куда идут средства союзников на обеспечение всем необходимым ВСУ
25.11.2022 17:25 Відповісти
Какого черта молчат депутаты ? Хватит уже терпеть мульку ЗеУБЛЮДКОВ " НЕ НА ЧАСИ"! Примите закон о конфискации награбленных миллиардов у всех , кто сбежал и пересиживает в своих замках и яхтах , даже не обеспечивая ЗСУ тепловизорами и одеждо
25.11.2022 17:40 Відповісти
перекинув.
але картка вже чомусь інша, в моєму приваті була ще інша?
25.11.2022 18:31 Відповісти
 
 