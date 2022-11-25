На Донбасі - важкі бої, спецпризначенцям потрібні прилади нічного бачення, а пораненим захисникам - одяг та взуття, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні обладнання та одягу для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають важкі бої на Донбасі. Для спецназу треба викупити два монокуляра нічного бачення. Рахунок на 322 тис. Це дуже важливо! Бійці дуже чекають бо треба працювати вночі..

Дуже потрібен одяг для поранених. Кожного дня десятки поранених везуть до лікарен та шпиталів. Багато важких з ампутацією та іншими жахливими ранами. Потрібні куртки, штани спортивні, кофти на замках та взуття. Волонтери просять одяг, кажуть що на сотню поранених всього декілька курток, на вулицю виїжджають чи виходять по черзі. Багато військових лежать в формі, бо немає іншого одягу. Купила 130 кофт, розлетілося за день.

Ще купила та відправили на фронт дрони Мавік 3 - 88 тис., Мавік 3 комбо - 113 700 грн, монокуляр - 161 тис., тепловізорів 2- 43 та 50 250 тис., одяг - 57 та 9 тис., дальномір - 20 тис.", - розповіла вона.

Читайте: Під Бахмутом та Соледаром - жорстокі бої, захисникам України потрібні дрони та нічні приціли, - волонтер Юсупова (оновлено)

Реквізити для допомоги:

PayPal: [email protected]

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Українським воїнам на позиції, де постійно криють "ГРАДами", терміново потрібні дрони, приціли та тепловізори, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж







































