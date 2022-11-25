Російські загарбники продовжують розгортати війська в Білорусі, - Центр національного спротиву

Білоруське підпілля продовжує відстежувати пересування російських військових територією країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян", - йдеться в повідомленні.

У білоруському підпіллі зазначають, що для російських військових потрапити в Білорусь – це привілей. Умови на полігонах набагато кращі, ніж на батьківщині. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту окупантів.

Фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ, що є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.

