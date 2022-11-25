Боротьба РФ з цивільними рухається на Захід. Інцидентів, як в Польщі, може стати більше, - прем’єрка Литви Шимоніте

Усі західні партнери одностайні в оцінці інциденту з падінням ракети на території Польщі - це провина Росії. Але ризик повторення подібних випадків зростатиме.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Важливо те, що Росія погано справляється на полі бою завдяки героїчним діям української армії, тому вони вирішили воювати з цивільними. І ця боротьба з мирним населенням рухається в західному напрямку. Ризик подібних інцидентів зростатиме, оскільки Росія націлена на енергетичну інфраструктуру, у тому числі на західних кордонах України", - визнала Шимоніте.

Глава литовського уряду переконана, що на рівні НАТО та міжнародної спільноти необхідно застосувати дві реакції. "Одна - це посилення спроможності НАТО, але інша, не менш важлива, - посилення здатності України захищати своє небо", - підкреслила прем’єр.

Вона відзначила надзвичайні успіхи України з точки зору частки збитих російських ракет, додавши, що "чим кращими системами протиповітряної оборони володітиме Україна, тим меншими будуть ризики для України та сусідніх країн".

"Багато країн розуміють це і залишаються єдиними в тому, що в недавньому інциденті в Польщі винна Росія. Якби не ця війна, взагалі не було б дискусій про жодний такий інцидент", - зауважила Шимоніте.

Прем’єр-міністр Литви підсумувала: "Наша відповідь - сильніша підтримка України, а не слабша підтримка".