Лікарні не закриватимуть через блекаут, але потрібно оптимізувати використання приміщень, - МОЗ

Українські лікарні в умовах блекауту не закриватимуться, але медзакладам потрібно оптимізувати використання приміщень.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лікарні не закриватимуть, але у певних лікарнях буде переглянуто підхід та оптимізовано використання приміщень для того, щоб сконцентрувати все на менших площах", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, такі заходи "дозволять легше пройти осінньо-зимовий період, зокрема з настанням великих холодів".

"Коли менша площа, її простіше опалити, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання", - сказав він.

Ляшко повідомив, що МОЗ визначило два рівні лікарень: клініки, які можуть працювати без централізованого енергопостачання, та клініки, які можуть працювати без централізованого тепла та централізованого водопостачання.

"Саме на цих лікарнях і сформується основна мережа медзакладів, які у цей складний осінньо-зимовий період мають забезпечити надання медичної допомоги. Ми розуміємо, що у цих лікарнях на 100% працюватиме все обладнання, яке підключатиметься до енергопостачання", - підсумував він.

Також читайте: Усі українські медзаклади стаціонарної та екстреної допомоги забезпечені генераторами, - Ляшко