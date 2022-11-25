Лікарні не закриватимуть через блекаут, але потрібно оптимізувати використання приміщень, - МОЗ
Українські лікарні в умовах блекауту не закриватимуться, але медзакладам потрібно оптимізувати використання приміщень.
Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Лікарні не закриватимуть, але у певних лікарнях буде переглянуто підхід та оптимізовано використання приміщень для того, щоб сконцентрувати все на менших площах", - зазначив міністр.
За словами Ляшка, такі заходи "дозволять легше пройти осінньо-зимовий період, зокрема з настанням великих холодів".
"Коли менша площа, її простіше опалити, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання", - сказав він.
Ляшко повідомив, що МОЗ визначило два рівні лікарень: клініки, які можуть працювати без централізованого енергопостачання, та клініки, які можуть працювати без централізованого тепла та централізованого водопостачання.
"Саме на цих лікарнях і сформується основна мережа медзакладів, які у цей складний осінньо-зимовий період мають забезпечити надання медичної допомоги. Ми розуміємо, що у цих лікарнях на 100% працюватиме все обладнання, яке підключатиметься до енергопостачання", - підсумував він.
О! Ізнов моя люба піджін-юкрейніен!
Вра!
Українці ж-бо на словах "відключення світла" знизують плечима та питають одне одного:
"Ти шось андестенднув чи нот?"
Співаймо:
Грейсить море грінове,
Сайлент дей догора,
Діровими фор мене
Стали слоупс Дніпра.
Вер колишуться бренчез
Залавлених дрімз...
Хау тебе не лавити,
Києве май!
👍👍