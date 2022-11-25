У Чорному морі Росія тримає 11 кораблів, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, з них жодного ракетоносія. Натомість у Середземному морі - п’ять носіїв із 76 ракетами на борту.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляють ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. В Середземному морі Росія тримає дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет", - ідеться у повідомленні.

