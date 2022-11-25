У Чорному морі Росія тримає 11 кораблів, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС ЗСУ
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, з них жодного ракетоносія. Натомість у Середземному морі - п’ять носіїв із 76 ракетами на борту.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляють ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. В Середземному морі Росія тримає дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет", - ідеться у повідомленні.
До речі Цензор трохи лоханувся - ні слова про те що кацапи знаряджали експедиції до затонулого крейсера "москва", а вони були, бо затонуло це корито на 50 - 60 метрах глибини, що вони там доставали теж цікаво.
Про тактичну ядерну боєголовку це цікаво, про кацапські ядерни торпеди посейдон вже всі чули.
Неможна дикунам давати ядерну зброю до рук.
бо як заскучають нашв дрони...то можуть і по порожнім калошам в морі заїхати ))))