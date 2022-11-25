УКР
У Чорному морі Росія тримає 11 кораблів, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів, з них жодного ракетоносія. Натомість у Середземному морі - п’ять носіїв із 76 ракетами на борту.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляють ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. В Середземному морі Росія тримає дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет", - ідеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія тримає вісім кораблів, серед них - 1 носій крилатих ракет "Калібр", - ВМС ЗСУ

У Чорному морі Росія тримає 11 кораблів, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС ЗСУ 01

Азовське море (1621) корабель (1628) Чорноморський флот рф (632) Чорне море (1694) Середземне море (102)
+5
Знайшов таємницю! У всіх містах-мільйонниках Росії, які мають метрополітен, вже кілька місяців працюють ДРГ бойових кротів! Цих жахливих мутантів вивели шляхом схрещення з американськими броненосцями та бобрами в таємних біолабораторіях, на території Чорнобилю, американці, і закинули в Росію Тепер ці кроти риють тунелі, щоб по команді затопить підземними водами метро по всій Росії і спричинить техногенну катастрофу
25.11.2022 16:39 Відповісти
+3
Тссс. Тихенько! Не розповідайте тут, що у нас є ще й підводні дрони
25.11.2022 16:18 Відповісти
+2
тобто нашим підводним дронам там нема чого робити? ))))
25.11.2022 16:15 Відповісти
Куди поділися?
25.11.2022 16:12 Відповісти
Позавчора останніми стріляли
25.11.2022 16:53 Відповісти
Гарні з цих кацапських кораблів вийдуть підводні рифи для риб, тільки екології шкода - там у баках десятки тон соляри, але краще хай йдуть на дно.
25.11.2022 16:13 Відповісти
Дивлячись на якій глибині вони затонуть! Глибинні шари Чорного моря смертельно отруйні - там виживають тільки деякі мікроорганізми Сірководень Життя існує тільки у верхніх шарах води та вздовж мілководдя на дні
25.11.2022 23:28 Відповісти
Це таки да, сірководню на глибині хоч відбавляй, їх бажана домовина там де і крейсера "москва".
До речі Цензор трохи лоханувся - ні слова про те що кацапи знаряджали експедиції до затонулого крейсера "москва", а вони були, бо затонуло це корито на 50 - 60 метрах глибини, що вони там доставали теж цікаво.
26.11.2022 01:05 Відповісти
"Цензор" не "лохонувся" - він про це писав Пірнали щоб дістать тактичну ядерну боєголовку (по штату такі крейсери возять з собою по одній боєголовці на борту (крім звичайних) Ну - могли ще при евакуації забуть знять якісь секретні блоки радіоелектроніки чи ще щось
26.11.2022 01:10 Відповісти
Як що писали, то моя повага Цензору, хоча на цю статтю не попав.
Про тактичну ядерну боєголовку це цікаво, про кацапські ядерни торпеди посейдон вже всі чули.
Неможна дикунам давати ядерну зброю до рук.
26.11.2022 01:16 Відповісти
Набери в Гугл "Крейсер "Москва" ТТХ Озброєння " Там про неї повинно буть вказано
26.11.2022 01:29 Відповісти
Треба подивитись.
26.11.2022 01:38 Відповісти
