Норвегія надасть 14,5 млн євро на фінансування тренувальної місії ЄС для українських військових
Норвегія виділить 150 млн норвезьких крон або ж 14,5 млн євро на фінансування тренувальної місії ЄС для українських військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт норвезького уряду.
"Україна залежить від підтримки інших країн, не в останню чергу від достатньої зброї та матеріалів, щоб протистояти війні з Росією. Норвегія надала значну підтримку та надалі робитиме внески у вигляді пожертвувань військовими матеріалами. Для безпеки Норвегії та Європи важливо, щоб Росія не виграла у війні проти України. Українські сили ведуть важливу битву за демократію та справедливість", – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Норвегія прагне зробити внесок і підтримати операційний бюджет навчальної місії EUMAM Ukraine на суму близько 150 млн норвезьких крон через Європейський фонд миру (EPF).
Також Норвегія частково надає кошти Естонії для польового госпіталю в Україні та передає п’ять військових автобусів швидкої допомоги.
