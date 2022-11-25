Норвегія надасть 14,5 млн євро на фінансування тренувальної місії ЄС для українських військових

Норвегія виділить 150 млн норвезьких крон або ж 14,5 млн євро на фінансування тренувальної місії ЄС для українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт норвезького уряду.

"Україна залежить від підтримки інших країн, не в останню чергу від достатньої зброї та матеріалів, щоб протистояти війні з Росією. Норвегія надала значну підтримку та надалі робитиме внески у вигляді пожертвувань військовими матеріалами. Для безпеки Норвегії та Європи важливо, щоб Росія не виграла у війні проти України. Українські сили ведуть важливу битву за демократію та справедливість", – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвегія прагне зробити внесок і підтримати операційний бюджет навчальної місії EUMAM Ukraine на суму близько 150 млн норвезьких крон через Європейський фонд миру (EPF).

Також Норвегія частково надає кошти Естонії для польового госпіталю в Україні та передає п’ять військових автобусів швидкої допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Норвегія передала Україні САУ M109A3GN, запчастини для техніки та зимовий одяг для військових. ФОТО