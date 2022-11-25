Утримував зв’язану жінку без води і їжі: на Чернігівщині російського військового засудили до 10 років в’язниці

На Чернігівщині військовослужбовця РФ засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області до 10 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями.

Прокурор у суді довів, що він відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та заощадження. Також, погрожуючи розстрілом, військовий РФ вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних Сил України.

Не отримавши необхідних відомостей, засуджений утримував одну з жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж 2 днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.

Його визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) в порядку спеціального судового розгляду", - йдеться у повідомленні.