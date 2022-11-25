УКР
Утримував зв’язану жінку без води і їжі: на Чернігівщині російського військового засудили до 10 років в’язниці

На Чернігівщині військовослужбовця РФ засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області до 10 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця РФ, який під час окупації армією держави-агресора села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями.

Прокурор у суді довів, що він відбирав у місцевих мешканців мобільні телефони та заощадження. Також, погрожуючи розстрілом, військовий РФ вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних Сил України.

Не отримавши необхідних відомостей, засуджений утримував одну з жінок із зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж 2 днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством.

Його визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) в порядку спеціального судового розгляду", - йдеться у повідомленні.

Його повинні були знищити ще ЗСУ навіщо суд і щоб Україна цю нечисть утримувала у в'язниці
25.11.2022 16:43 Відповісти
спочатку десять років потримати у карцері, видаючи 100 грам води і ломоть хліба раз на три дні, шоб не здох. А після того - як скажете.
25.11.2022 17:05 Відповісти
Всього 10 років? Там суддею матінка Тереза?
25.11.2022 16:52 Відповісти
Це що за цирк, де наразі знаходиться звинувачений? Якщо він хе зна де, то чого не судять президента лаптєрейха?
25.11.2022 16:58 Відповісти
Поміняють на когось з наших...Ну вже якщо про нього всі знають.А взагалі з полоненими потрібно працювати,виявляти серед них садистів,україноненависників тощо Самі ж вони про себе і "таваріщєй па аружію" розкажуть усе.І от з тими вже треба поводитись по особливому,вони не підлягають обміну,про них ніхто не повинен знати...лишень слухи і чутки,такі легенькі чутки від яких холодіє душа...
25.11.2022 17:02 Відповісти
Заочно засудили? Заочно доправили в табір? Термін відбування покарання розпочався, теж заочно? Пхе, на таку новину.
25.11.2022 17:16 Відповісти
Прослідкувати за дотриманням його прав,попросити Емнесті Інтернешнл проінспектувати умови утримання і під веселий піз***дьож наталок мосійчук та анн маляр про те що ми визволяємо "наших героїв" віддати Рашці!Саме так і було задумано,коли наших героїв здавали в полон в Маріуполі тощо...
25.11.2022 19:05 Відповісти
А го за падла его " судила? Аж 10 лет?
25.11.2022 20:22 Відповісти
 
 