УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 683 46

Папа Римський Франциск - українцям: Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, що чинить опір і надіється

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск через дев’ять місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України звернувся з окремим листом до українського народу.

Лист від 24 листопада, перекладений з італійської українською Секретаріатом глави УГКЦ в Римі, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі брати і сестри українці! Ось уже дев’ять місяців як на вашій землі була розв’язана абсурдна, божевільна війна. У вашому небі невпинно лунає зловісний гуркіт вибухів і тривожний звук сирен. Ваші міста обстрілюються бомбами, у той час як град ракет безжалісно і зневажливо несе смерть, руйнування та біль, голод, спрагу і холод.

Багато з вас були змушені тікати з вулиць ваших міст, покидаючи власні домівки та все рідне. Поруч з вашими великими ріками щодня проливаються ріки крові та сліз.

Єднаю мої сльози з вашими і хочу вам сказати, що немає дня, коли б я не був поруч з вами і не тримав би вас у своєму серці і у своїх молитвах. Ваш біль – це мій біль.

На Ісусовому хресті сьогодні я бачу вас – тих, хто страждає від жахів, викликаних цією агресією. І справді, хрест, на якому катували Господа, знову проявляється у жахливих катуваннях, які ми бачимо на трупах, у братських могилах, виявлених у різних містах, у цих та у багатьох інших кривавих картинах, що увірвалися в наші душі, і здіймають крик: чому? Як люди можуть ставитися так до інших людей?" - йдеться у листі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа назвав війну в Україні "жахливим геноцидом" та порівняв її з Голодомором

Святійший Отець згадав про убитих дітей і біль українських матерів, про молодь, яка взялася до зброї, і дружин, які втратили своїх чоловіків, про волонтерів, біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Папа Франциск також зазначив, що щиро молиться про українську владу, на якій лежить обов’язок управляти країною у трагічні часи та "приймати далекоглядні рішення задля миру та розвитку економіки в умовах руйнування багатьох життєво важливих інфраструктур у містах і селах".

"У всьому цьому морі зла і болю, через 90 років після жахливого геноциду Голодомору, я захоплююся вашим добрим запалом. Попри величезну трагедію, яку ви зараз переживаєте, ваш народ ніколи не занепадав духом і не впадав у розпач.

Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, народ, що страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і надіється: багатостраждальний і благородний народ.

Я продовжую бути поруч з вами серцем і молитвою, з людською турботою, щоб ви відчували супровід, щоб не звикалося до війни, щоб ви не залишалися самотніми сьогодні, а особливо завтра, коли, можливо, з’явиться спокуса забути про ваші страждання.

У ці місяці, коли суворий клімат робить ще більш трагічним те, що ви переживаєте сьогодні, я хочу, щоб ви відчули на ваших обличчях ласкавий дотик Церкви, силу молитви і любов, якою огортають вас численні брати і сестри по цілому світі", - наголосив Папа Римський Франциск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні не вирішиться "інфантильною логікою зброї", потрібна "м’яка сила діалогу", - Папа Римський Франциск

Папа Римський зазначив, що за кілька тижнів буде Різдво – "і крик страждань стане ще більш відчутним", але й Святій Родині довелося зіткнутися тієї ночі з випробуваннями, але світло прийшло "не від людей, а від Бога; не із землі, а з Неба".

"Нехай матір Його і наша, Богородиця, чуває над вами. Її Непорочному Серцю, у єдності з єпископами цілого світу, я посвятив Церкву і людство, зокрема вашу країну і Росію. Її Материнському Серцю приношу ваші страждання і ваші сльози.

У Тої, як писав великий син вашої землі, що "в мир наш Бога принесла", не втомлюймося просити жаданого дару миру, будучи певними, що "для Бога нема неможливої жодної речі!" (Лк 1, 37). Нехай Він сповнить справедливі сподівання ваших сердець, зцілить ваші рани і дарує вам свою розраду. Я є з вами, молюся за вас і прошу молитися за мене.

Нехай Господь вас благословить і Богородиця вас збереже", - резюмував він.

Автор: 

Папа Римський (339) УГКЦ (110) Папа Франциск (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Лицемір...
показати весь коментар
25.11.2022 16:56 Відповісти
+14
А цитату з Достоєвського?
показати весь коментар
25.11.2022 16:56 Відповісти
+9
а українці відкрили для себе папу римського, який часом темряву від світла не може відрізнити, зло з добром плутає...
показати весь коментар
25.11.2022 17:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лицемір...
показати весь коментар
25.11.2022 16:56 Відповісти
а українці відкрили для себе папу римського, який часом темряву від світла не може відрізнити, зло з добром плутає...
показати весь коментар
25.11.2022 17:03 Відповісти
і не послати його... хоча би за те, що не вибачився, і ***** справжнім іменем жодного разу не назвав...
показати весь коментар
25.11.2022 16:56 Відповісти
А цитату з Достоєвського?
показати весь коментар
25.11.2022 16:56 Відповісти
Папка рімський, приїдь в Україну та все побачиш сам, а то піздєть нє мішки складувать. Щє й за кацапів сльозу льє, римський попік
показати весь коментар
25.11.2022 17:00 Відповісти
Також Світ відкрив серливого папу римського який до цього часу не закликав бункерного ублюдка припинити вбивати та знищувати українську націю...
показати весь коментар
25.11.2022 17:01 Відповісти
Яке кончене
показати весь коментар
25.11.2022 17:01 Відповісти
Папаня, ти досить пізно перевзувся, як ота черепаха на лижах весною! "Нє вєрю!" (С)
показати весь коментар
25.11.2022 17:02 Відповісти
Невже прозрів?
показати весь коментар
25.11.2022 17:03 Відповісти
До нього їздив в РИм настоятель УГКЦ і розяснив мабуть
показати весь коментар
25.11.2022 18:32 Відповісти
І жодного слова про ката і сатану, що вбиває українців. Ні, він, навіть, посвятив.раісю.
показати весь коментар
25.11.2022 17:05 Відповісти
А кацапські гроші у банку Ватикану заморозити? А конфіскувати їх на користь "сміливого і сильного народу, що чинить опір"?
показати весь коментар
25.11.2022 17:06 Відповісти
"Дорогі брати і сестри українці! Ось уже дев'ять місяців як на вашій землі була розв'язана абсурдна, божевільна війна. " ?????????? Йой Папа , дев'ятий рік , а не місяців....
показати весь коментар
25.11.2022 17:07 Відповісти
А до чого тут гроші?
Гроші - то зло. Тому сміливому і сильному народові їх ні в якому разі давати не треба.
показати весь коментар
25.11.2022 19:45 Відповісти
Лицемір і маніпулятор.
показати весь коментар
25.11.2022 17:08 Відповісти
А український народ дізнався, що на престолі Святого Петра сидить ************.
показати весь коментар
25.11.2022 17:09 Відповісти
при случае, через месяц, на рождественнской мессе, спросите там кто нибудь папу - "чей крым?" )))
показати весь коментар
25.11.2022 17:19 Відповісти
«Божий» (с)
показати весь коментар
25.11.2022 17:21 Відповісти
Папенцій має благословити НАТО на знищення сатанинської паРаші
показати весь коментар
25.11.2022 17:20 Відповісти
С открытием нового народа, миру бы неплохо закрыть и достоевского. По-моему самое время, там все-равно ничего веселого нет. Без него миру будет лучше.
показати весь коментар
25.11.2022 17:22 Відповісти
Лучше б этот старый маразматик заткнулся и вообще никогда не упоминал Украину.Просто бесит уже,старый длб
показати весь коментар
25.11.2022 17:23 Відповісти
Папа переобулся ?!
показати весь коментар
25.11.2022 17:29 Відповісти
Напівчеревика.
показати весь коментар
25.11.2022 17:45 Відповісти
А світ відкрив для себе недолугого папу Франциска! Йшов би ти собі, старче...
показати весь коментар
25.11.2022 17:46 Відповісти
Славянская богиня войны уже возродилась, а Перун еще нет. Вот когда он возродится, тогда и начнется настоящее веселье. Реки слез и все такое уже скоро...
показати весь коментар
25.11.2022 17:54 Відповісти
Переобування у повітрі. Щось сталось?
показати весь коментар
25.11.2022 18:03 Відповісти
Наш народ ВІРИТЬ!!!, а не надіється...
показати весь коментар
25.11.2022 18:04 Відповісти
Папа. скажи - путін Х..ло
показати весь коментар
25.11.2022 18:09 Відповісти
Та ну тебе нах!
показати весь коментар
25.11.2022 18:14 Відповісти
О, мать Марія! У Папи просвєтлєніє.!!
показати весь коментар
25.11.2022 18:15 Відповісти
Папа Франциск відіграв важливу роль у поверненні «азовців»

Джерело: CREDO: https://credo.pro/2022/10/330631
показати весь коментар
25.11.2022 18:16 Відповісти
З Азовців стараннями Зе зробили розмінну "валюту".
показати весь коментар
25.11.2022 22:14 Відповісти
Нарешті старий дурень хоч чимось розродився на дев'ятому місяці, неначе дитя виносив. Але все одно дитя вийшло тупе і недолуге бо я так і не зрозумів від кого конкретно так боляче потерпає Україна. Може це дійсно якийсь мор напав, чи громадянська війна як це довго розповідала російська пропаганда?
показати весь коментар
25.11.2022 18:17 Відповісти
Господи! Ти знову сотворив чудо - нарешті у папи почали з'являтися яйця. Навіть Голодомор визнав геноцидом. Остаточно повію йому, коли він на площі Св. Петра заспіває "Батько наш Бандера"
показати весь коментар
25.11.2022 18:20 Відповісти
Римская церковь должна просить прощения у Бога и украинцев за то что в 17 веке огнем и мечем заганяя украинцев у католицизм спровоцировали попадание украинцев в ярмо к кацапью. Отсюда голодомор и подобное. Отсюдате огромные проблемы, которые сейчас имеют Украина да и весь цивилизованный мир от этого сатанистского образования.
показати весь коментар
25.11.2022 18:21 Відповісти
Пока римская церковь не попросит такое прощение они не будут правильно понимать Украину и мордор. В евреев попросили прощения, а здесь уперлись и никак не хотят.
показати весь коментар
25.11.2022 18:26 Відповісти
Бог католическую церковь простит только тогда, когда они организуют крестовый поход против мордорцев-сатанистов
показати весь коментар
25.11.2022 18:50 Відповісти
Враження, що Папа вправний гімнаст та має безліч взуття.
показати весь коментар
25.11.2022 18:29 Відповісти
Та ні ми не сподіваємось (надіємося) а ми будемо просто чинити опір, і роздавати всім піzди.
показати весь коментар
25.11.2022 18:30 Відповісти
ай да папанька... безмозглое тупое существо... ты, падел, что недавно говорило?
показати весь коментар
25.11.2022 19:08 Відповісти
Йди до біса (pun intended), папо змирський. Війну в нього, бачте, "було розв'язано". Не відчуваєш ти ніякого болю, брехло. Якби відчував, то спромогся б прямо назвати агресора агресором
показати весь коментар
25.11.2022 20:03 Відповісти
Дуже гарне послання у папи в плані літераури. Але він перш за все керівник найбільшої організаціїї у світі, а значить плітик, не літератор.
І цей політик вчергове демонстративно не називає зло злом. Це основна суть послання. Якесь абстрактне стихійне лихо спіткало Україну. В цього зла є конкретні імена. Чому вони не названі? Для того, щоб хворобу вилікувати її спочатку треба назвати, а він не назіває.. Черговий ганебний вчинок папи. Можна змінити заголовок: "Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ.. і папу мудака, на кремлівському підсосі".
показати весь коментар
25.11.2022 21:23 Відповісти
Мы не "надеемся", мы УВЕРЕННЫ!
показати весь коментар
25.11.2022 21:27 Відповісти
Антихриста знову прорвало. Як що так лагідно до України, то готується щось дуже гниле ....
показати весь коментар
25.11.2022 22:12 Відповісти
адепти руSSкого міра сумлінно "відпрацьовують" 30 срібних від газпрому...

навіть Папа римський співає під кацапську дудку...коли в Ватикан поступають надходження від гундяєва та чекістів...
показати весь коментар
25.11.2022 22:21 Відповісти
 
 