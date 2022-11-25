Папа Римський Франциск - українцям: Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, що чинить опір і надіється

Папа Римський Франциск через дев’ять місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України звернувся з окремим листом до українського народу.

Лист від 24 листопада, перекладений з італійської українською Секретаріатом глави УГКЦ в Римі, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі брати і сестри українці! Ось уже дев’ять місяців як на вашій землі була розв’язана абсурдна, божевільна війна. У вашому небі невпинно лунає зловісний гуркіт вибухів і тривожний звук сирен. Ваші міста обстрілюються бомбами, у той час як град ракет безжалісно і зневажливо несе смерть, руйнування та біль, голод, спрагу і холод.

Багато з вас були змушені тікати з вулиць ваших міст, покидаючи власні домівки та все рідне. Поруч з вашими великими ріками щодня проливаються ріки крові та сліз.

Єднаю мої сльози з вашими і хочу вам сказати, що немає дня, коли б я не був поруч з вами і не тримав би вас у своєму серці і у своїх молитвах. Ваш біль – це мій біль.

На Ісусовому хресті сьогодні я бачу вас – тих, хто страждає від жахів, викликаних цією агресією. І справді, хрест, на якому катували Господа, знову проявляється у жахливих катуваннях, які ми бачимо на трупах, у братських могилах, виявлених у різних містах, у цих та у багатьох інших кривавих картинах, що увірвалися в наші душі, і здіймають крик: чому? Як люди можуть ставитися так до інших людей?" - йдеться у листі.

Святійший Отець згадав про убитих дітей і біль українських матерів, про молодь, яка взялася до зброї, і дружин, які втратили своїх чоловіків, про волонтерів, біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Папа Франциск також зазначив, що щиро молиться про українську владу, на якій лежить обов’язок управляти країною у трагічні часи та "приймати далекоглядні рішення задля миру та розвитку економіки в умовах руйнування багатьох життєво важливих інфраструктур у містах і селах".

"У всьому цьому морі зла і болю, через 90 років після жахливого геноциду Голодомору, я захоплююся вашим добрим запалом. Попри величезну трагедію, яку ви зараз переживаєте, ваш народ ніколи не занепадав духом і не впадав у розпач.

Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, народ, що страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і надіється: багатостраждальний і благородний народ.

Я продовжую бути поруч з вами серцем і молитвою, з людською турботою, щоб ви відчували супровід, щоб не звикалося до війни, щоб ви не залишалися самотніми сьогодні, а особливо завтра, коли, можливо, з’явиться спокуса забути про ваші страждання.

У ці місяці, коли суворий клімат робить ще більш трагічним те, що ви переживаєте сьогодні, я хочу, щоб ви відчули на ваших обличчях ласкавий дотик Церкви, силу молитви і любов, якою огортають вас численні брати і сестри по цілому світі", - наголосив Папа Римський Франциск.

Папа Римський зазначив, що за кілька тижнів буде Різдво – "і крик страждань стане ще більш відчутним", але й Святій Родині довелося зіткнутися тієї ночі з випробуваннями, але світло прийшло "не від людей, а від Бога; не із землі, а з Неба".

"Нехай матір Його і наша, Богородиця, чуває над вами. Її Непорочному Серцю, у єдності з єпископами цілого світу, я посвятив Церкву і людство, зокрема вашу країну і Росію. Її Материнському Серцю приношу ваші страждання і ваші сльози.

У Тої, як писав великий син вашої землі, що "в мир наш Бога принесла", не втомлюймося просити жаданого дару миру, будучи певними, що "для Бога нема неможливої жодної речі!" (Лк 1, 37). Нехай Він сповнить справедливі сподівання ваших сердець, зцілить ваші рани і дарує вам свою розраду. Я є з вами, молюся за вас і прошу молитися за мене.

Нехай Господь вас благословить і Богородиця вас збереже", - резюмував він.