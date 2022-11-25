РФ з 2014 року сподівалась, що Донбас "повернеться до складу України", але не відчувала настрою людей, - Путін
Російський диктатор Путіна заявив, що Росія сподівалась домовитись, що Донбас повернеться до складу України ще з 2014 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
За його словами, "возз'єднання Росії з Донбасом" мало статися раніше.
"Може, і не було б тоді стільки жертв", - додав він.
"РФ з 2014 року щиро сподівалася домовитись, що Донбас повернеться до складу України, але не відчувала до кінця настрою людей", - сказав кремлівський диктатор.
Yuriy Plohoy
25.11.2022 17:10
Sav UA
25.11.2022 17:14
Денис Коновалов #376331
25.11.2022 17:09
***** ощущает настроение людей )))
да если б ты падло ощущал настоящие настроения настоящих людей...думаю "лебединое озеро" отгремело бы еще лет 8-9 назад...
Я не прощу тебя , Россия , никогда ...
За то , что молча в стороне стояла ,
… Когда в мой край кацапская - орда
… На танках смело , нагло заезжала …
Я не прощу тебя , Россия , никогда …
За слезы матерей убитых горем …
-Ты ими проклята на многие года ,
… Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда
… За сыновей которых погубила ,
… За Крым , тобой отжатый без стыда
… За нелюдей , которых расплодила ...
Я не прощу тебя , Россия… , никогда …
За пот и кровь , за свежие могилы ,…
За то , что миру о войне врала , …
Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда : …
За смерть детей , за смерть людей в Одессе , …
За боль , за пытки , за свои дела …
Предстанешь перед Господом в ответе …
Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ...
За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ...
За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда - ...
Донецк , Луганск , как выжженное поле , …
За смертный коридор , за море зла , …
За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! …
И мирный день в цветах на землю ляжет ...
Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - …
Через года мой правнук тебе скажет ...
Все буде Україна!!!
гнида, якiй подобається брехня пуйла
Люди, котрим це подобається
- Москаль завжди бреше.
- А якщо не бреше?
- Потикай його палкою. Імовірно, він здох.
Только в нашем случае Шарикова два..