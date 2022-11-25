УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
39 152 153

РФ з 2014 року сподівалась, що Донбас "повернеться до складу України", але не відчувала настрою людей, - Путін

путін

Російський диктатор Путіна заявив, що Росія сподівалась домовитись, що Донбас повернеться до складу України ще з 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

За його словами, "возз'єднання Росії з Донбасом" мало статися раніше.

"Може, і не було б тоді стільки жертв", - додав він.

"РФ з 2014 року щиро сподівалася домовитись, що Донбас повернеться до складу України, але не відчувала до кінця настрою людей", - сказав кремлівський диктатор.

Також читайте: Путін показав, як зустрічається з матерями солдатів. Насправді це були підставні особи. ФОТО

Автор: 

путін володимир (24838) Донбас (22366)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
Ах ти ж ******* окурок, ах ти ж ****** моль, ах ти ж бронепідар торпедований, щоб ти здох ****!!!
показати весь коментар
25.11.2022 17:10 Відповісти
+41
показати весь коментар
25.11.2022 17:14 Відповісти
+38
У мене одного таке враження, шо ця істота живе в якісь паралельній реальності?
показати весь коментар
25.11.2022 17:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
смешно...
***** ощущает настроение людей )))
да если б ты падло ощущал настоящие настроения настоящих людей...думаю "лебединое озеро" отгремело бы еще лет 8-9 назад...
показати весь коментар
25.11.2022 17:47 Відповісти
Опять какая-то хрень из палаты душевнобольного
показати весь коментар
25.11.2022 17:49 Відповісти
Чого ви всі так нападаєте на благодійника земель славянських і батю городів руських? Росія безкрая - щедрий і справедливий Путін навіть хотів Кубань з Януковичем віддати з 2014 року. Ніхто ж не звернувся, всі були зайняті розпилом української землі і просто шапкокрадством. Так що прийшлось людині року 2022 самій звернути на себе увагу. За те, що не хочете приєднати Кубань до України й замість того займаєтесь непотребством вже 8 років - будете взимку сидіти без світла й без тепла.'
показати весь коментар
25.11.2022 17:51 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 17:51 Відповісти
******* гнылая подшклнная,хуйло.
показати весь коментар
25.11.2022 17:53 Відповісти
От жеж падлюка брехлива.
показати весь коментар
25.11.2022 17:54 Відповісти
" Я НЕ ПРОЩУ " ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда ...
За то , что молча в стороне стояла ,
… Когда в мой край кацапская - орда
… На танках смело , нагло заезжала …
Я не прощу тебя , Россия , никогда …
За слезы матерей убитых горем …
-Ты ими проклята на многие года ,
… Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда
… За сыновей которых погубила ,
… За Крым , тобой отжатый без стыда
… За нелюдей , которых расплодила ...
Я не прощу тебя , Россия… , никогда …
За пот и кровь , за свежие могилы ,…
За то , что миру о войне врала , …
Чтоб в преступлениях тебя не обвинили ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда : …
За смерть детей , за смерть людей в Одессе , …
За боль , за пытки , за свои дела …
Предстанешь перед Господом в ответе …
Я не прощу тебя , Россия , никогда - : ...
За наш Майдан , за всех , кто был расстрелян , ...
За каждого убитого бойца , … Который был своей присяге верен ...
Я не прощу тебя , Россия , никогда - ...
Донецк , Луганск , как выжженное поле , …
За смертный коридор , за море зла , …
За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена ! …
И мирный день в цветах на землю ляжет ...
Я не прощу тебя , Россия , н и к о г д а - …
Через года мой правнук тебе скажет ...
Все буде Україна!!!
показати весь коментар
25.11.2022 17:55 Відповісти
я не прощу тебя россия НИКОГДА ++++++++++++++++++
показати весь коментар
26.11.2022 05:34 Відповісти
Брешет как дышит.
показати весь коментар
25.11.2022 17:57 Відповісти
Дід каже у нього "стояв"
показати весь коментар
25.11.2022 17:57 Відповісти
Дед не может доказать чем он отличается от бабушки
показати весь коментар
25.11.2022 18:05 Відповісти
Каароч, с пыней все ясно (в морозилке)... А вот двойники - тупой и еще тупее.
показати весь коментар
25.11.2022 18:00 Відповісти
Одне слово-хуйло.
показати весь коментар
25.11.2022 18:00 Відповісти
Давай Вальдемар, тріщи як космічні кораблі бороздять степи Бамбасу!
показати весь коментар
25.11.2022 18:06 Відповісти
Шариков-превращение!
показати весь коментар
25.11.2022 18:08 Відповісти
А він і не виходив..
показати весь коментар
25.11.2022 18:18 Відповісти
прутень в своєму репертуарі
показати весь коментар
25.11.2022 18:27 Відповісти
А я ж вам казав, тисячу разів, *****, он мало того що ******** , та він ще і дебіл
показати весь коментар
25.11.2022 18:29 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 18:34 Відповісти
Абсолютно монопєнісуарно що верзе ця істота. Воно за все своє жалюгідне москальське життя жодного слова правди не сказало. Просто треба вбивати якомога більше москальні, щогодини, щодня, неспиняючись і невдовзі прийде час, коли цьому москальському виродку буде вже не до України ...
показати весь коментар
25.11.2022 18:49 Відповісти
Настало врємя охуітєльних історій
показати весь коментар
25.11.2022 18:53 Відповісти
за 8 лет не было протестов против оккупации.
показати весь коментар
25.11.2022 19:15 Відповісти
Украi'нська земля залишиться Украi'нською. Хто не згоден - валiза, вокзал, расосья.
показати весь коментар
25.11.2022 19:20 Відповісти
руцька курва
показати весь коментар
25.11.2022 19:25 Відповісти
.

гнида, якiй подобається брехня пуйла

Люди, котрим це подобається

показати весь коментар
25.11.2022 20:03 Відповісти
не вижу смысла приводить высказывания этого кремлевского питора в новостях. ***** никогда не говорит правду
показати весь коментар
25.11.2022 20:04 Відповісти
Настанови старого бандерівця:
- Москаль завжди бреше.
- А якщо не бреше?
- Потикай його палкою. Імовірно, він здох.
показати весь коментар
25.11.2022 20:05 Відповісти
що там казати, Україна йому в горлі застрягне.
показати весь коментар
25.11.2022 20:12 Відповісти
Хай як гарпун!
показати весь коментар
25.11.2022 23:09 Відповісти
Мир всё больше напоминает сцену из Собачьего сердца. Когда полоумный Шариков играет на балалайке, а просвещенное общество его внимательно и на полном серьёзе слушает...

Только в нашем случае Шарикова два..
показати весь коментар
25.11.2022 20:28 Відповісти
а второй шариков интересно какого цвета будет .....
показати весь коментар
26.11.2022 05:30 Відповісти
Хм...до чого б це?
показати весь коментар
25.11.2022 20:44 Відповісти
Шо-шо... гОТОВИТ КАЦАПОВ ПОЗИТИВНО ВОСПРИНЯТЬ весть о выводе лаптей из Украины. Последует продолжение блеяний, мол так как не ощущался настрой людей на Донбассе, мы, пыня, гахнул по украинской инфраструктуре, типо, теперь никто на каазлабад на нападет... Об репарациях он не успеет сказать, бо кремлядь пыню грохнет.
показати весь коментар
25.11.2022 21:00 Відповісти
Бреше падло.
показати весь коментар
25.11.2022 21:22 Відповісти
Ага поверне, взагалі Росія не звертає на думку народу, Особливо Путін
показати весь коментар
25.11.2022 21:44 Відповісти
Что с твоим е*лом, х*ло?
показати весь коментар
25.11.2022 21:56 Відповісти
Ystal ot prigogiHa !!!
показати весь коментар
25.11.2022 23:48 Відповісти
Якщо донбас проти, хай пересову€ться до параши й звiльню€ нашу територiю.
показати весь коментар
25.11.2022 23:37 Відповісти
Судя по риторике кремлёвских пропагандистов они действительно не понимали украинцев .
показати весь коментар
25.11.2022 23:46 Відповісти
mymija koH4eHaj !!!
показати весь коментар
25.11.2022 23:47 Відповісти
A esli 4estHo to peremelit mir moskalej !!!
показати весь коментар
25.11.2022 23:49 Відповісти
Так щиро сподівалися що аж війну розпочали
показати весь коментар
25.11.2022 23:50 Відповісти
Маньяка повесить военного преступника.На фиг кому его рассуждения.
показати весь коментар
26.11.2022 00:01 Відповісти
Блекаут це щось із ребусаротшильдів
показати весь коментар
26.11.2022 00:14 Відповісти
То Україна має погодитись забрати Донбас назад.
показати весь коментар
26.11.2022 00:16 Відповісти
здохни мразь проклята
показати весь коментар
26.11.2022 01:04 Відповісти
так надеялся ***** . так надеялся вернуть даунбас Украине что приказал госдуре ..присоединить .. четыре области Украины к ************ --- шо то с мозгами не дружит ***** в.в. а те кто еще дружит с мозгами сцарю перечить засцали . а то **** и ..новичек.. в труселя подсыпят
показати весь коментар
26.11.2022 05:28 Відповісти
Мразь конченая . Чувствуешь сейчас как обосрался с спец операцией ?
показати весь коментар
26.11.2022 07:33 Відповісти
Щось ***** зовсім погано виглядає. І це чудово!
показати весь коментар
26.11.2022 09:14 Відповісти
Врет. Он надеялся что Украина вернется в состав Донбасса
показати весь коментар
26.11.2022 09:15 Відповісти
Ахахах!..Так наср..ти на голову донбаським новососам- це треба вміти.)))
показати весь коментар
26.11.2022 12:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 