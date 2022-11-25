Путін, попри оголошене завершення мобілізації, наказав ідентифікувати всіх росіян, які мають стати на військовий облік
Президент Росії Володимир Путін доручив створити ресурс із даними росіян, які перебувають або мають стати на військовий облік, попри раніше оголошене завершення "часткової" мобілізації в РФ.
Про це пише Медуза з посиланням на указ Путіна, передає Цензор.НЕТ.
На порталі, як випливає з указу, мають бути зібрані дані про всіх росіян, які перебувають або повинні перебувати на військовому обліку, окрім офіцерів Служби зовнішньої розвідки і ФСБ у запасі. Путін доручив ФНС і Міноборони ідентифікувати всіх таких громадян.
До 30 грудня цього року Міноборони, Мінцифри та керівництва регіонів зобов'язані перетворити ці відомості в цифрову форму. Управляти базою буде Міноборони.
Водночас для створення ресурсу російські організації повинні будуть надати такі дані росіян, як номери телефонів, адреси пошт, стан здоров'я і фактичне місце перебування. Згідно з документом такий ресурс має бути створено до 1 квітня 2024 року.
У рамках "часткової" мобілізації в РФ на війну в Україну призивали людей із важкими захворюваннями, багатодітних батьків тощо – усе це пояснювали, зокрема, неактуальними відомостями в базах даних. Президент РФ заявив, що треба організувати базу даних "по-сучасному".
Наприкінці жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну, що мобілізаційні заходи завершено. При цьому указ про завершення мобілізації так і не було підписано. У Путіна заявили, що окремий указ не потрібен.
знову? тобто, він же тільки правду говорить..
Та кажуть, що з середини січня 2023 буде ще одна хвиля вже повної мобілізації (начебто є плани Пу призвати ще до 2 млн).
Тобто нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
Все що можуть робити - в кількості десятків на рік, а втрати - сотні. Зі зберігання 800 Т-62 зможуть відновити наче за 3 роки. Т-72 можуть 100-200 штук на рік робити. Втрати набагато більше, нічого не встигнуть. По арті стволи зношуються скоріше ніж нові системи виробляються.
Але за мобілізацію ви діло кажете, думаю будуть м'ясом закидати без кінця - чого-чого, а дурнів у касабії ще не на одній війні не бракувало.
Соловей - з 35:10 та 36:10- каже про завантаженність рашистських заводів ВПК (зокрема по виготовленню ракет) 24 години на добу в 4 зміни.
Вірити чи не вірити у це - справа кожного.
После этого месть Украине станет кровной.
Так что неккуй их жалеть.