Путін, попри оголошене завершення мобілізації, наказав ідентифікувати всіх росіян, які мають стати на військовий облік

путін

Президент Росії Володимир Путін доручив створити ресурс із даними росіян, які перебувають або мають стати на військовий облік, попри раніше оголошене завершення "часткової" мобілізації в РФ.

Про це пише Медуза з посиланням на указ Путіна, передає Цензор.НЕТ.

На порталі, як випливає з указу, мають бути зібрані дані про всіх росіян, які перебувають або повинні перебувати на військовому обліку, окрім офіцерів Служби зовнішньої розвідки і ФСБ у запасі. Путін доручив ФНС і Міноборони ідентифікувати всіх таких громадян.

До 30 грудня цього року Міноборони, Мінцифри та керівництва регіонів зобов'язані перетворити ці відомості в цифрову форму. Управляти базою буде Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти мобілізують медиків на окупованих територіях Луганщини, - ОВА

Водночас для створення ресурсу російські організації повинні будуть надати такі дані росіян, як номери телефонів, адреси пошт, стан здоров'я і фактичне місце перебування. Згідно з документом такий ресурс має бути створено до 1 квітня 2024 року.

У рамках "часткової" мобілізації в РФ на війну в Україну призивали людей із важкими захворюваннями, багатодітних батьків тощо – усе це пояснювали, зокрема, неактуальними відомостями в базах даних. Президент РФ заявив, що треба організувати базу даних "по-сучасному".

Наприкінці жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну, що мобілізаційні заходи завершено. При цьому указ про завершення мобілізації так і не було підписано. У Путіна заявили, що окремий указ не потрібен.

путін володимир (24838) росія (67900) мобілізація (3228)
25.11.2022 18:31 Відповісти
25.11.2022 18:31 Відповісти
+10
25.11.2022 18:33 Відповісти
25.11.2022 18:33 Відповісти
+6
Немає жалю до москалів. Пастух перераховує овець перед тим, як прирізати. Ну і правильно. Вони ж все одностайно за цього пастуха. Нехай хоч усіх переріже.
25.11.2022 18:34 Відповісти
25.11.2022 18:34 Відповісти
25.11.2022 18:31 Відповісти
25.11.2022 18:31 Відповісти
25.11.2022 18:33 Відповісти
25.11.2022 18:33 Відповісти
💩🇷🇺🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
25.11.2022 20:17 Відповісти
25.11.2022 20:17 Відповісти
чудовий Тойфель?
25.11.2022 20:40 Відповісти
25.11.2022 20:40 Відповісти
Немає жалю до москалів. Пастух перераховує овець перед тим, як прирізати. Ну і правильно. Вони ж все одностайно за цього пастуха. Нехай хоч усіх переріже.
25.11.2022 18:34 Відповісти
25.11.2022 18:34 Відповісти
кожного від поцілує перед відправкою ... обніме і скаже-веліка расея-а отступать некуда.. хватай унітаз
25.11.2022 18:36 Відповісти
25.11.2022 18:36 Відповісти
що, пуйло збрехало москалям? знову? тобто, він же тільки правду говорить..
25.11.2022 18:38 Відповісти
25.11.2022 18:38 Відповісти
Удачная фотка. на Андрея Романовича становится похожим сильно.
25.11.2022 18:39 Відповісти
25.11.2022 18:39 Відповісти
Маю надiю що й закiнчить нинiшнiй упирь аналогiчно...
25.11.2022 19:39 Відповісти
25.11.2022 19:39 Відповісти
Кажуть, що у рашистів 24 години на добу (у 4 зміни) зараз працюють заводи ВПК по виготовленню озброєння та ***********.
Та кажуть, що з середини січня 2023 буде ще одна хвиля вже повної мобілізації (начебто є плани Пу призвати ще до 2 млн).
Тобто нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
25.11.2022 19:00 Відповісти
25.11.2022 19:00 Відповісти
Ніщо там не працює в 3 зміни. В 4, то ви самі придумали, бо як зміна зазвичай 8 годин. І в сутки більше 3-х змін в не буває. Нема верстатів з ЧПУ, нема кваліфікованих працівників, нема необхідної кількості тех. ліній. Багато яких технологій втрачено.
Все що можуть робити - в кількості десятків на рік, а втрати - сотні. Зі зберігання 800 Т-62 зможуть відновити наче за 3 роки. Т-72 можуть 100-200 штук на рік робити. Втрати набагато більше, нічого не встигнуть. По арті стволи зношуються скоріше ніж нові системи виробляються.

Але за мобілізацію ви діло кажете, думаю будуть м'ясом закидати без кінця - чого-чого, а дурнів у касабії ще не на одній війні не бракувало.
25.11.2022 19:42 Відповісти
25.11.2022 19:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LG9igcVkVOI
Соловей - з 35:10 та 36:10- каже про завантаженність рашистських заводів ВПК (зокрема по виготовленню ракет) 24 години на добу в 4 зміни.
Вірити чи не вірити у це - справа кожного.
25.11.2022 20:24 Відповісти
25.11.2022 20:24 Відповісти
у нас то точно ничего нет, а у Хйла бабла было (и осталось) в принципе пока еще дохрена, да и возможностей подготовиться - тоже, так что все там есть. мозгов нет, ну и морали\культуры.
25.11.2022 23:29 Відповісти
25.11.2022 23:29 Відповісти
Якщо зміна 6 годин, тоді 4 зміни. Таке було в шахтах лугандонії.
26.11.2022 07:08 Відповісти
26.11.2022 07:08 Відповісти
та хоть 5 млн, видел их чмобиков? как бомжи, бронижилетов нет, одна простреляная каска на троих. Самые боеспособные части уже закобзонены, а те чмобики то ...
25.11.2022 20:52 Відповісти
25.11.2022 20:52 Відповісти
Путин хочет принести похоронку в каждую московитскую семью.
После этого месть Украине станет кровной.
Так что неккуй их жалеть.
25.11.2022 21:34 Відповісти
25.11.2022 21:34 Відповісти
Мразь опущенная моль
25.11.2022 23:15 Відповісти
25.11.2022 23:15 Відповісти
 
 