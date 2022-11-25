Війська РФ завдали 4 ракетні удари по Комишувасі, на Бахмутському та Авдіївському ведуть наступальні дії, - Генштаб ЗСУ

На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде активну оборону.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу щодо російського вторгнення станом на 18.00 25.11.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Триває двісті сімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних удари по Комишувасі Запорізької області, здійснили 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої гаубиці "Мста-Б" високоточним боєприпасом M982 Excalibur. ВIДЕО

На Слобожанському напрямку ворог завдав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснює обстріли з танків та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде активну оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстрілів по районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та міста Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і в центрах підготовки перед відправкою в район ведення бойових дій на території України. Так, зокрема, у населеному пункті Деревная Брестської області республіки білорусь, 22 листопада, внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один отримав поранення.

В населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур. Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ.

Противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць.

У Сімферополі окупаційна влада проводить заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З жовтня російські ракети вбили в Україні щонайменше 77 людей, - ООН

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і ОВТ ворога.

Підтримуємо Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!" - йдеться у зведнені Генштабу.