Євросоюз пришвидшить постачання Україні генераторів і трансформаторів, - фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським висловила солідарність з народом України, який страждає від варварських атак російських загарбників на об’єкти цивільної інфраструктури та на мирне населення, та заявила про інтенсифікацію допомоги ЄС для України.

Така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської Комісії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я висловила Президенту Зеленському повну солідарність ЄС з Україною, коли вона страждає від рук путіна, від навмисних та варварських бомбардувань цивільної інфраструктури країни. Я рішуче засуджую ці атаки. Росія має понести відповідальність за те, що є воєнним злочином", - заявила Президент Європейської Комісії.

Вона зауважила, що ЄС інтенсифікував зусилля та взаємодію із партнерами із надання Україні надзвичайної допомоги, якої країна потребує для відновлення та продовження постачання енергії та тепла для цивільного населення. Через канали Координаційного центру ЄС із реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісія готує якнайшвидшу поставку в Україну засобів, що вже надійшли від країн-членів, а також із власних резервів Єврокомісії в рамках програми надзвичайного реагування rescEU.

Це обладнання включає, зокрема, 200 трансформаторів середнього розміру та великих автотрансформаторів від Литви, автотрансформатори середнього розміру від Латвії, 40 важких генераторних установок з резервів rescEU, що дислокуються на території Румунії, кожен з яких може надавати безперебійне живлення, наприклад, для великих або середнього розміру лікарень.

Також Єврокомісія опрацьовує створення нового енергетичного хабу в рамках rescEU у Польщі, що дозволить надавати Україні більш скоординовану допомогу від третіх країн, зокрема, від партнерів ЄС по G7.

"Ми також увійшли в контакт з відповідними компаніями у різних країнах із запитом про поставки життєво необхідного високовольтного обладнання, включаючи додаткові автотрансформатори, та проводимо координацію з партнерами щодо їх швидкого транспортування в Україну.