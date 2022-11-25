Ми маємо розширити військову підтримку України й дати все, про що просять, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників до збільшення військової допомоги Україні та посилення тиску на Москву, зокрема санкційного.

Про це він сказав після зустрічі зі своїми колегами Анджеєм Дудою (Польща), Егілсом Левітсом (Латвія) та Клаусом Йоганнісом (Румунія) у литовському місті Каунас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми маємо розширити нашу підтримку України: системами ППО, озброєнням, військовою технікою, зимовим спорядженням – усім, про що просять українці", – заявив Науседа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО має звертати більше уваги на "фактор Білорусі" у війні РФ проти України, - президент Литви Науседа

Він також наголосив, що Європа має продовжувати вводити санкції проти РФ: "У Кремля не повинно залишитися ресурсів для продовження цієї війни".

Глави чотирьох країн ЄС зустрічалися для обговорення питань безпеки та оборони, зміцнення східного флангу НАТО.