Ми маємо розширити військову підтримку України й дати все, про що просять, - президент Литви Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників до збільшення військової допомоги Україні та посилення тиску на Москву, зокрема санкційного.
Про це він сказав після зустрічі зі своїми колегами Анджеєм Дудою (Польща), Егілсом Левітсом (Латвія) та Клаусом Йоганнісом (Румунія) у литовському місті Каунас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми маємо розширити нашу підтримку України: системами ППО, озброєнням, військовою технікою, зимовим спорядженням – усім, про що просять українці", – заявив Науседа.
Він також наголосив, що Європа має продовжувати вводити санкції проти РФ: "У Кремля не повинно залишитися ресурсів для продовження цієї війни".
Глави чотирьох країн ЄС зустрічалися для обговорення питань безпеки та оборони, зміцнення східного флангу НАТО.
прибалти, поляки все бачать бо все під носом
кричать в чотири глотки
дайте, дайте, дайте, дайте, все що просять
а у відповідь???
подумаємо, порадимося, вони не навчені, і ще купа всякої муйні.
хто, вау трястя не навчений
ніхто в світі не накуярив джевеліном 93 із 100. НІХТО крім наших хлопців
від хаймарса орки обісрались...
німці стріляли????
ні, млять, НАШІ хлопці
якого екуя ще треба???
мабудь через порушення інструкції для використання джевелін
наші куярили з них гелікоптери, а в інструкції цього нема.....
а виробник в ахуі
бо сам не знав що так можна