На Запоріжжі підірвали російський склад боєприпасів: вибухи лунали кілька годин, - мер Мелітополя Федоров

вибух

У селі Михайлівка Запорізької області підірвали ворожий склад боєприпасів.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вранці було підірвано ворожий склад боєприпасів у селищі Михайлівка Запорізької області. Вороже озброєння детонувало протягом декількох годин", - сказав він.

Після цього окупанти почали обшукувати кожний будинок, забирали масово людей в полон.

Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

"Не лише тих, в кого українська символіка, а і навіть за зелене вбрання. Вони вважали, що це мілітарі і військовий одяг", - додав Федоров.

армія рф (18780) знищення (8285) Запорізька область (4095) Федоров Іван (653)
