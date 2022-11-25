На Запоріжжі підірвали російський склад боєприпасів: вибухи лунали кілька годин, - мер Мелітополя Федоров
У селі Михайлівка Запорізької області підірвали ворожий склад боєприпасів.
Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні вранці було підірвано ворожий склад боєприпасів у селищі Михайлівка Запорізької області. Вороже озброєння детонувало протягом декількох годин", - сказав він.
Після цього окупанти почали обшукувати кожний будинок, забирали масово людей в полон.
"Не лише тих, в кого українська символіка, а і навіть за зелене вбрання. Вони вважали, що це мілітарі і військовий одяг", - додав Федоров.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🐑 🌲🌲🌲🐖
вже спати буде краще
вкладатимусь з позитивом
з надією що коло складу ще й орків докуясь здохло