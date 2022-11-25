Воїни 59-ї бригади потребують допомоги у придбанні системи радіоелектронної боротьби "Буковель-AD R4" для боротьби з російськими дронами, - Бутусов

6 тисяч бійців 59-та механізована бригада та її командир Герой України, Народний Герой полковник Вадим Сухаревський потребують допомоги від нас, громадян, щоб придбати для захисту воїнів сучасну систему радіоелектронної боротьби "Буковель-AD R4" для боротьби з російськими дронами-корегувальниками артилерійського вогню та дронами-камікадзе.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дрони є ключовою ланкою російських наземних операцій, саме дрони є головним елементом у системі ураження, і знищення дронів дозволяє рятувати життя наших воїнів. Застосовувати цю систему РЕБ буде відомий український громадський діяч та політик, більшість з нас пам'ятає його з Майдану, не можу розголошувати його ім'я не через політичні причини, а з питань безпеки. За один місяць підрозділ РЕБ 59-ї бригади знищив та захопив понад 90 російських дронів. Але зараз на воїнів чекають нові жорстокі битви.

Вадим Сухаревський, позивний Борсук, це саме той командир, який першим в Україні віддав наказ відкрити вогонь по російським окупантам зі спецзагону ФСБ полковника Гіркіна під Слов'янськом 13 квітня 2014-го. Це людина, з наказу якого було здійснено перший постріл по ворогу під час Війни за незалежність, допомогти якій велика честь.

Кошти ми збираємо разом з фондом Oresta Brit, наразі на рахунку ми починаємо з 12 тисяч гривень. Кожен, хто допоможе, отримає фотографію кращих бійців бригади або, по бажанню, комбрига, які створить один з найвідоміших військових-фотографів Віктор Залевський. Для цього треба відписати Оресті або мені.

Не буду зараз нічого говорити про оборонне планування та чому таку коштовну систему маємо купляти ми, волонтери.

Зараз важливі життя 6000 українців, і ефективні системи РЕБ його дійсно рятують, компетентні та вмотивовані фахівці у бригаді є, ми віддамо систему тим, хто зробить все можливе.

Колективи Цензор.Нет та каналу Бутусов Плюс перерахують на систему РЕБ для 59-ї механізованої бригади 100 тисяч гривень.

