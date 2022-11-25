УКР
Воїни 59-ї бригади потребують допомоги у придбанні системи радіоелектронної боротьби "Буковель-AD R4" для боротьби з російськими дронами, - Бутусов

буковель-ad

6 тисяч бійців 59-та механізована бригада та її командир Герой України, Народний Герой полковник Вадим Сухаревський потребують допомоги від нас, громадян, щоб придбати для захисту воїнів сучасну систему радіоелектронної боротьби "Буковель-AD R4" для боротьби з російськими дронами-корегувальниками артилерійського вогню та дронами-камікадзе.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дрони є ключовою ланкою російських наземних операцій, саме дрони є головним елементом у системі ураження, і знищення дронів дозволяє рятувати життя наших воїнів. Застосовувати цю систему РЕБ буде відомий український громадський діяч та політик, більшість з нас пам'ятає його з Майдану, не можу розголошувати його ім'я не через політичні причини, а з питань безпеки. За один місяць підрозділ РЕБ 59-ї бригади знищив та захопив понад 90 російських дронів. Але зараз на воїнів чекають нові жорстокі битви.

Вадим Сухаревський, позивний Борсук, це саме той командир, який першим в Україні віддав наказ відкрити вогонь по російським окупантам зі спецзагону ФСБ полковника Гіркіна під Слов'янськом 13 квітня 2014-го. Це людина, з наказу якого було здійснено перший постріл по ворогу під час Війни за незалежність, допомогти якій велика честь.

Кошти ми збираємо разом з фондом Oresta Brit, наразі на рахунку ми починаємо з 12 тисяч гривень. Кожен, хто допоможе, отримає фотографію кращих бійців бригади або, по бажанню, комбрига, які створить один з найвідоміших військових-фотографів Віктор Залевський. Для цього треба відписати Оресті або мені.

Не буду зараз нічого говорити про оборонне планування та чому таку коштовну систему маємо купляти ми, волонтери.

Зараз важливі життя 6000 українців, і ефективні системи РЕБ його дійсно рятують, компетентні та вмотивовані фахівці у бригаді є, ми віддамо систему тим, хто зробить все можливе.

Колективи Цензор.Нет та каналу Бутусов Плюс перерахують на систему РЕБ для 59-ї механізованої бригади 100 тисяч гривень.

Реквізити фонду БОН:

Воїни 59-ї бригади потребують допомоги у придбанні системи радіоелектронної боротьби Буковель-AD R4 для боротьби з російськими дронами, - Бутусов 01Paypal:

[email protected]

Воїни 59-ї бригади потребують допомоги у придбанні системи радіоелектронної боротьби Буковель-AD R4 для боротьби з російськими дронами, - Бутусов 01IBAN: UA723052990000026003045027758

Або реквізити на мій фонд:

USD

Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

UA103052990262056400929795346

Bank Account number: 5168745018743903

Currency: USD

Recepient Name: BUTUSOV JURIJ

Recepient Address: please message me

UAH

Бутусов Юрій Євгенович

IBAN

UA033052990262036400929794532

ЄДРПОУ 2792710677

по номеру картки Приватбанк 5168745018737095" - закликав Бутусов.

Воїни 59-ї бригади потребують допомоги у придбанні системи радіоелектронної боротьби Буковель-AD R4 для боротьби з російськими дронами, - Бутусов 03

Автор: 

благодійність (598) допомога (8760) Бутусов Юрій (3648) 59 окрема мотопіхотна бригада (134) Сухаревський Вадим (54)
Постараюсь зранку, хоч декілька гривень кинути, але, як же це бісить.
Весь світ піклується про українську армію та громадян, окрім пліснявих крадіїв.
25.11.2022 22:12 Відповісти
25.11.2022 22:45 Відповісти
Кидайте мовчки гроші, чи ви бачили кого навибирав мудрий нарід, що задаєте дурнуваті питання де і чому? Тама і тому, І повірте нарід наголосує ще не раз.... А нам своє робити.
25.11.2022 22:33 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава!
25.11.2022 21:47 Відповісти
А куда идут миллиарды помощи ? На миллионные зарплаты ? Минобороны , правительство думают обеспечивать армию необходимым , а не только торговать гуманитаркой в супермаркетах и на OLX ?
25.11.2022 22:08 Відповісти
на асфальт, бесполезные дроны от Арахамии по тройной цене и другие распильные проекты
25.11.2022 22:20 Відповісти
Постараюсь зранку, хоч декілька гривень кинути, але, як же це бісить.
Весь світ піклується про українську армію та громадян, окрім пліснявих крадіїв.
25.11.2022 22:12 Відповісти
Трохи сарказму. Пане Бутусов!. Так по Буковелях у нас всі специ з зекоманди: арачмонія верещучка марфа безумна коля катлєта подляк со таваріщі. Дайте запит і "новиє ліца расшибутща"....
25.11.2022 22:20 Відповісти
Простите, а что там МО закупает для армии?
25.11.2022 22:22 Відповісти
а *******!!!
от як би ці реб виробляла арахамія,
курували б навіть по 45 лямів,
ну, так як безпілотники,
а судячи по назві, ця РЕБ, наша
25.11.2022 22:39 Відповісти
Кидайте мовчки гроші, чи ви бачили кого навибирав мудрий нарід, що задаєте дурнуваті питання де і чому? Тама і тому, І повірте нарід наголосує ще не раз.... А нам своє робити.
25.11.2022 22:33 Відповісти
25.11.2022 22:45 Відповісти
Згоден.

А гроші ми все одно зберемо. Бо Бутусов би просто так не запропонував ці гроші зібрати нам. Йому вірю.
26.11.2022 06:56 Відповісти
Я гроші скинув. Для мене достатньо того, що я довіряю Юрію Бутусову.
25.11.2022 23:13 Відповісти
Больше вопросов, чем ответов
25.11.2022 23:15 Відповісти
Выкупать оружие для бойцов у МИНОБОРОНЫ????
25.11.2022 23:59 Відповісти
Не знав, що в нас військову техніку можно в любому воєнторзі купити!
26.11.2022 00:02 Відповісти
А як переказати євро?
26.11.2022 00:44 Відповісти
+
26.11.2022 04:42 Відповісти
Якщо це система українського виробництва, то чому вона має бути куплена за гроші волонтерів (населення)??? Де держава? Я розумію придбання чогось за кордоном, але власного виробництва…???!!! Як так
26.11.2022 07:01 Відповісти
100% разводняк якийсь
26.11.2022 11:01 Відповісти
Пробую переслати з картки на карту, а гроші вертаються назад.
26.11.2022 09:03 Відповісти
Плав по реквізитам на ****. Ліміт по картці мабуть перевищено.
28.11.2022 00:23 Відповісти
Ми звичайно купимо скинемось, але *** запитання що ро***ть єрмаки і татарови
27.11.2022 18:01 Відповісти
 
 