ЄС продовжить політику повного сприяння торгівлі з Україною у наступному році, - Домбровскіс

Європейський Союз, який після початку російської військової агресії проти України запровадив режим найбільшого сприяння для торгівлі з Україною, включаючи скасування всіх тарифів на імпорт української продукції та всіх торговельних захисних заходів, має намір продовжити цю політику з початку 2023 року.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ (з питань торгівлі) заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми припинили дію всіх тарифів та захисних заходів у сфері торгівлі з Україною на початку цього року. Це призвело до суттєвого зростання українського експорту до ЄС. Ми маємо намір запропонувати продовження цієї ініціативи на початку 2023 року", - сказав Домбровскіс.

Він зауважив, що сьогодні одним із ключових пунктів порядку денного Ради міністрів ЄС була торгівля між ЄС і Україною, та використання її можливостей для економічної підтримки України у критичні часи.

Зокрема, за його словами, Єврокомісія опрацьовує швидку інтеграцію України в простір європейського роумінгу, що принесе громадянам Україні негайні переваги. ЄС прискорює роботу над двосторонньою угодою, що дозволить Україні та ЄС вільно експортувати продукти промисловості на ринках одне одного.

У деяких випадках торговельні відносини між ЄС і Україною вже вийшли за рамки угод в рамках поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). Прикладом такої діяльності є запровадження "коридорів солідарності" на кордонах між ЄС і Україною, які з травня поточного року дозволили Україні експортувати більш як 33 мільйони тонн продукції, та імпортувати понад 11 мільйонів тонн необхідних товарів.

"Наприкінці, ми працюємо (з Україною – ред.) над амбітним переглядом пріоритетних дій за планом на 2023-3024, щоб прискорити повну імплементацію ПВЗВТ. Наразі ми застосовуємо багато заходів торговельної підтримки України, ще більше ми маємо в стадії підготовки. Це буде відображено у двосторонньому плані дій, що буде представлений невдовзі", - додав Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.