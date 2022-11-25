УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
2 783 15

Російські окупанти облаштували позиції по периметру ЗАЕС - вирили окопи і все замінували, - ОВА

заес

Ворожа армія використовує Запорізьку АЕС, як військову базу. По периметру станції облаштовані позиції, вирито окопи, заміновано.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного телемарафону новин сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вони (загарбники - ред.) облаштували позиції по периметру міста та по периметру атомної станції, вирили окопи, замінували. Вони почали цю роботу з весни", - прокоментував очільник області.

Старух зазначив, що окупанти не дають можливості запустити 5-й та 6-й енергоблоки ЗАЕС та регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру. Наприклад, днями знову було перебито лінії і вмикались генератори.

"На щастя, енергетики оперативно спрацювали - в надскладних умовах відновили зруйновані мережі і знову заживили станцію", - додав Старух.

На його думку, оскільки цей сценарій повторюється регулярно, очевидно, що без передачі ЗАЕС під контроль НАЕК "Енергоатом" та МАГАТЕ ядерна загроза не зникне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо продовжувати покладатись на удачу, що вдасться уникнути аварії на Запорізькій АЕС, - глава МАГАТЕ Гроссі

Автор: 

армія рф (18780) ядерна безпека (591) Запорізька АЕС (1454) Старух Олександр (199)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Таварещ начдив, я вам категорически не рекомендую выколупывать их оттуда.Достаточно взять их в блокаду.
показати весь коментар
25.11.2022 22:48 Відповісти
+6
Я конечно не **полководець**,але думаю так,що нам те АС і не потрібна,якщо все піде добре,то обминуть її нахер і на цьому ВСЕ!!!! Самі будуть просити коридор!
показати весь коментар
25.11.2022 22:28 Відповісти
+5
Вовочка, бери свій квартал та іди звільняти ЗАЕС яку ти здав на раз-два.
показати весь коментар
25.11.2022 22:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи наївні дауни .....
показати весь коментар
25.11.2022 22:23 Відповісти
то без питань !
який кретин буде штурмувати атомний реактор як рейхстаг ?!
показати весь коментар
26.11.2022 01:15 Відповісти
Вони ще чекають що їх з повітря будуть штурмувати бойові американські птеродактилі, яких вивели у секретних лабороторіях Колорадо, соловйов з кісєльовим вже до того підходять впритул )
показати весь коментар
26.11.2022 01:19 Відповісти
дуже важко буде їх звідти виколупати... і це тільки тому що ЗАЕС поряд...
****на русня...
показати весь коментар
25.11.2022 22:24 Відповісти
Таварещ начдив, я вам категорически не рекомендую выколупывать их оттуда.Достаточно взять их в блокаду.
показати весь коментар
25.11.2022 22:48 Відповісти
ну разве шо.... но где гарантия что они не взорвут там все, оказавшись в осаде ?
показати весь коментар
25.11.2022 23:06 Відповісти
оточити і самі виповзуть, а потім.... ну все буде як у тому відео, всі попадуть на лінію вогню кулеметника
показати весь коментар
26.11.2022 01:17 Відповісти
Я конечно не **полководець**,але думаю так,що нам те АС і не потрібна,якщо все піде добре,то обминуть її нахер і на цьому ВСЕ!!!! Самі будуть просити коридор!
показати весь коментар
25.11.2022 22:28 Відповісти
Оточити і взяти ізмором.
показати весь коментар
25.11.2022 22:48 Відповісти
Вовочка, бери свій квартал та іди звільняти ЗАЕС яку ти здав на раз-два.
показати весь коментар
25.11.2022 22:52 Відповісти
Кацапам це не допоможе. Смерть кацапам!
показати весь коментар
25.11.2022 23:19 Відповісти
Самодури дьяволи.
показати весь коментар
25.11.2022 23:26 Відповісти
Боже, какие идиоты...
показати весь коментар
25.11.2022 23:31 Відповісти
А не треба їх атакувати. Окружити і виждати. Самі вийдуть.
показати весь коментар
25.11.2022 23:50 Відповісти
Ізоляція та снайпери по периметру.
показати весь коментар
26.11.2022 04:38 Відповісти
 
 