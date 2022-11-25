Російські окупанти облаштували позиції по периметру ЗАЕС - вирили окопи і все замінували, - ОВА
Ворожа армія використовує Запорізьку АЕС, як військову базу. По периметру станції облаштовані позиції, вирито окопи, заміновано.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного телемарафону новин сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Вони (загарбники - ред.) облаштували позиції по периметру міста та по периметру атомної станції, вирили окопи, замінували. Вони почали цю роботу з весни", - прокоментував очільник області.
Старух зазначив, що окупанти не дають можливості запустити 5-й та 6-й енергоблоки ЗАЕС та регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру. Наприклад, днями знову було перебито лінії і вмикались генератори.
"На щастя, енергетики оперативно спрацювали - в надскладних умовах відновили зруйновані мережі і знову заживили станцію", - додав Старух.
На його думку, оскільки цей сценарій повторюється регулярно, очевидно, що без передачі ЗАЕС під контроль НАЕК "Енергоатом" та МАГАТЕ ядерна загроза не зникне.
який кретин буде штурмувати атомний реактор як рейхстаг ?!
****на русня...