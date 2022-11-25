Російські окупанти облаштували позиції по периметру ЗАЕС - вирили окопи і все замінували, - ОВА

Ворожа армія використовує Запорізьку АЕС, як військову базу. По периметру станції облаштовані позиції, вирито окопи, заміновано.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного телемарафону новин сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вони (загарбники - ред.) облаштували позиції по периметру міста та по периметру атомної станції, вирили окопи, замінували. Вони почали цю роботу з весни", - прокоментував очільник області.

Старух зазначив, що окупанти не дають можливості запустити 5-й та 6-й енергоблоки ЗАЕС та регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру. Наприклад, днями знову було перебито лінії і вмикались генератори.

"На щастя, енергетики оперативно спрацювали - в надскладних умовах відновили зруйновані мережі і знову заживили станцію", - додав Старух.

На його думку, оскільки цей сценарій повторюється регулярно, очевидно, що без передачі ЗАЕС під контроль НАЕК "Енергоатом" та МАГАТЕ ядерна загроза не зникне.

