Міністр оборони Польщі Блащак наполягає на передачі Patriot Україні: Системи в Польщі не встигатимуть збивати ракети у місцях біля кордону, як Пшеводув

Розміщення комплексів протиракетної оборони Patriot в Україні є вигідним і для безпеки південно-східної частини Польщі.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час відвідин навчань НАТО "Тумак 22" поблизу польсько-білоруського та польсько-російського кордону, передає Міноборони країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Розміщення німецьких пускових установок Patriot в Україні є вигідним для безпеки південно-східної частини нашої країни; тому що ракетна безпека на сході України також означає безпеку на сході Польщі", – сказав Блащак.

Він аргументував це необхідним часом реакції на ворожу ракету.

"Уся справа в часі реакції. "Патріоти", дислоковані на сході Польщі, зможуть збивати ракети, які перетнуть польський кордон, але трагічна подія, що сталася 15 листопада, відбулася лише за кілька кілометрів від українського кордону. Ця ракета прилетіла на польську територію за кілька секунд. Цього часу замало, щоб ефективно її збити", – пояснив польський міністр оборони.

Другою причиною на користь розміщення ПРО Patriot в Україні Блащак назвав можливість трактувати збиття російської ракети над українською територією польськими військовими як вступ Польщі у війну.

"Збити таку ракету над українською територією означало б вступ Польщі у війну, а ми цього не хочемо. Розміщення "Патріотів" на заході України підвищує безпеку як західної України, так і Польщі", – наголосив глава Міноборони союзників.

Третьою причиною на користь передачі ПРО Patriot Києву Блащак назвав можливість блекауту в Україні через нестачу протиракетних систем і, як наслідок, збільшення українських біженців до Європи.

"Інтенсивні ракетні обстріли українських електростанцій... викликають відсутність доступу до електрики. Як наслідок, через зиму викличуть чергову хвилю біженців, а з погляду як безпеки України, так і безпеки Польщі та всієї Європи краще, щоб чергова хвиля біженців не сталася ", – пояснив він.

По-четверте, Блащак не погодився з аргументом, що ПРО Patriot нібито "надто технологічні" для України.

"Німецькі "Патріоти" – це стара версія, 1980-х років, тому не можна сказати, що вони технологічні... В Україну вже передана техніка, яка набагато технологічніша, ніж німецькі Patriot – я маю на увазі комплекси HIMARS", – сказав міністр оборони Польщі.