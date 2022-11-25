УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
6 461 36

Міністр оборони Польщі Блащак наполягає на передачі Patriot Україні: Системи в Польщі не встигатимуть збивати ракети у місцях біля кордону, як Пшеводув

блащак,маріуш

Розміщення комплексів протиракетної оборони Patriot в Україні є вигідним і для безпеки південно-східної частини Польщі.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час відвідин навчань НАТО "Тумак 22" поблизу польсько-білоруського та польсько-російського кордону, передає Міноборони країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Розміщення німецьких пускових установок Patriot в Україні є вигідним для безпеки південно-східної частини нашої країни; тому що ракетна безпека на сході України також означає безпеку на сході Польщі", – сказав Блащак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща просить Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві

Він аргументував це необхідним часом реакції на ворожу ракету.

"Уся справа в часі реакції. "Патріоти", дислоковані на сході Польщі, зможуть збивати ракети, які перетнуть польський кордон, але трагічна подія, що сталася 15 листопада, відбулася лише за кілька кілометрів від українського кордону. Ця ракета прилетіла на польську територію за кілька секунд. Цього часу замало, щоб ефективно її збити", – пояснив польський міністр оборони.

Другою причиною на користь розміщення ПРО Patriot в Україні Блащак назвав можливість трактувати збиття російської ракети над українською територією польськими військовими як вступ Польщі у війну.

"Збити таку ракету над українською територією означало б вступ Польщі у війну, а ми цього не хочемо. Розміщення "Патріотів" на заході України підвищує безпеку як західної України, так і Польщі", – наголосив глава Міноборони союзників.

Третьою причиною на користь передачі ПРО Patriot Києву Блащак назвав можливість блекауту в Україні через нестачу протиракетних систем і, як наслідок, збільшення українських біженців до Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина обговорє із союзниками можливості передачі Україні систем ППО Patriot

"Інтенсивні ракетні обстріли українських електростанцій... викликають відсутність доступу до електрики. Як наслідок, через зиму викличуть чергову хвилю біженців, а з погляду як безпеки України, так і безпеки Польщі та всієї Європи краще, щоб чергова хвиля біженців не сталася ", – пояснив він.

По-четверте, Блащак не погодився з аргументом, що ПРО Patriot нібито "надто технологічні" для України.

"Німецькі "Патріоти" – це стара версія, 1980-х років, тому не можна сказати, що вони технологічні... В Україну вже передана техніка, яка набагато технологічніша, ніж німецькі Patriot – я маю на увазі комплекси HIMARS", – сказав міністр оборони Польщі.

Автор: 

Німеччина (7738) ППО (3579) Польща (8994) ПРО (70) Блащак Маріуш (111)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
тонко поляки немцев построили )) интересно, как и как долго те будут искать отмазку?
показати весь коментар
25.11.2022 22:48 Відповісти
+7
Та навіть не треба передавати, просто прикрийте свої кордони вашими ПВО, думаю, українці не будуть проти, якщо ви кілометрів на триста зайдете в Україну Петріотами
показати весь коментар
25.11.2022 22:39 Відповісти
+7
Молодці, дотискайте їх аргументами ...
показати весь коментар
25.11.2022 22:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та навіть не треба передавати, просто прикрийте свої кордони вашими ПВО, думаю, українці не будуть проти, якщо ви кілометрів на триста зайдете в Україну Петріотами
показати весь коментар
25.11.2022 22:39 Відповісти
он же пишет что это вступление в войну
показати весь коментар
25.11.2022 23:11 Відповісти
Молодці, дотискайте їх аргументами ...
показати весь коментар
25.11.2022 22:39 Відповісти
респект пану міністру Блащаку!
ніяких німецьких політесів і присідань перед кремлядями - все по суті і аргументовано

ці Петріоти мали бути в Україні ще позавчора, прикриваючи АЕС, щоб не було лиха всій Європі !
показати весь коментар
26.11.2022 01:02 Відповісти
тонко поляки немцев построили )) интересно, как и как долго те будут искать отмазку?
показати весь коментар
25.11.2022 22:48 Відповісти
не хвилюйтесь, шукати будуть довго і нарешті пообіцяють петріоти грекам взамін С-300, але передадуть не скоро, боячись Туреччини -
це німецький хитропопий карусельний політес
показати весь коментар
26.11.2022 01:05 Відповісти
в мене була друга мисля, якщо й передадуть, то виявиться, шо ракеты до них роблять в швейцарії ))
показати весь коментар
26.11.2022 09:07 Відповісти
Очень тонкий ход в виде аргумента о недопустимости вступления Польши, как страны НАТО, напрямую в войну против Мордора.

Таким образом, логично передать комплексы "Патриот" именно для ВСУ.
показати весь коментар
26.11.2022 09:51 Відповісти
Нечего ссыкливую немчуру слушать.
показати весь коментар
25.11.2022 23:01 Відповісти
для мне то матка Polska
показати весь коментар
25.11.2022 23:04 Відповісти
Молодці поляки!
Німецькі бургери за пуйла всіма силами......... Гидко дивитись на то німецьке кодло.
показати весь коментар
25.11.2022 23:04 Відповісти
Німеччина і США поставили Києву свої ******* системи ППО - IRIS-T і NASAMS. Їх дальність становить близько 40 кілометрів, а у «Патріота» - близько 70 кілометрів.

Німеччина має 13 таких зенітно-ракетних комплексів «Патріот». Бундесвер вже відправив свої батареї в інші країни, наприклад, Туреччину в 2012 році. Там вони дислокувалися на території турецької військової бази. Але Туреччина є союзником Німеччини по НАТО, а Україна не є членом альянсу.

Водночас відмова від постачання саме цієї системи ППО може стати приводом для нової хвилі критики уряду, заявивши, що Німеччина не хоче надавати Україні ******* озброєння у складний момент. Враховуючи той факт, що Росія посилює ракетні удари по цивільній інфраструктурі України, оглядачі вважають, що тиск на Берлін як у себе вдома, так і за кордоном може зрости.
показати весь коментар
25.11.2022 23:07 Відповісти
Петріот - система американська, дозволу німці не нададуть без погодження з дідом.
показати весь коментар
25.11.2022 23:09 Відповісти
А кацапи і так верещать що з НАТО воюють,а НАТО ще нічого не починали. Я думаю ми багато чого не знаємо, щось занадто вперто і США і НАТО не хочуть ніяк "ставати" стороною конфлікту. Зброю надають, військових вчать - по факту вже участь приймають. А збити ракету в НАШОМУ небі (не російському), чомусь бояться. Вон Ердоган, літачок кацапський пульнув, а що тепер? Тепер кацапи Ердогана поважають,другом рахують. Кацапи поважають того,кого бояться, від кого люлів відхопили. Навіть про ЗСУ вже риторику змінили, "оказиваеца украинская армия сильная"
показати весь коментар
26.11.2022 01:47 Відповісти
"надто технологічні" для України?????

может вы нам просто рогатки дадите, ну чтоб не сильно технологично?
евробл*ди
показати весь коментар
25.11.2022 23:12 Відповісти
Чому ж одразу вступати у війну, пане Маріуш Блащак? Кожна російська крилата ракета- складний технічний пристрій, який здатний відмовляти. Можливі збої та помилки програмного забезпечення, різні технічні несправності, в наслідок яких ракета несподівано змінить курс, полетить у Польщу та завдасть удару по території країни НАТО. Це буде ненавмисний удар, але хіба ППО НАТО повинно пропускати такі ракети через повітряні кордони НАТО? Очевидно, що всі такі "божевільні" росіські крилаті ракети доцільно обстрілювати та знищувати ще над територією України, і це не буде актом війни НАТО проти РФ. Це "попередження стихійного лиха" від недостаньо надійних російських крилатих ракет, складених кривими руками, у восьму суботу, у другу зміну. Скільки таких "божевільних"? ******* 85%. Байден із Столтенбергом такими діями ППО НАТО не порушують обіцянку не воювати з РФ.
показати весь коментар
25.11.2022 23:24 Відповісти
Дмб 86, в\ч 96402-б, С-125 Сатана мозаіка-2, ганс РРС Циклоіда. ПВО цє команда професіоналів, а на Пєтріот треба научати молодих шо з науками дружат', місяцями. Стартовикі шо ракети заряджают' то таке, а от оператори і планшетісти оцє треба кліопку мати.
показати весь коментар
25.11.2022 23:31 Відповісти
Патриоты не позволит поставлять Америка. Это оборонное оружие. Рашка ничем не будет рисковать, а Америка рискует репутацией ВПК. Ловить ракеты гораздо сложнее чем пулять ими.
показати весь коментар
25.11.2022 23:45 Відповісти
Мова зовсім не про репутацію. Можна сказати, що патріоти збили 99 ракет з 99. І ніхто не буде перевіряти. Так само казали про iris, що результат 100-відсотковий…а як там насправді ніхто не знає. Може воно нічого і не збил
показати весь коментар
26.11.2022 00:50 Відповісти
все вірно!
а рашиські ракети, які вразили цілі, пропустили івняні С-300 - ніхто бухгалтерські книги ППО України перевіряти не буде
показати весь коментар
26.11.2022 01:10 Відповісти
К тому же нельзя чтобы русские научились противодействовать западным ПВО.
показати весь коментар
25.11.2022 23:50 Відповісти
перед Thanksgiving поїхав купити горілки і що цікаво що французький Grey Goose який ми зазвичай п'ємо цього року коштує менше ніж його конкурент польський Belvedere
не вагаючись купив 1.75 літра польського Бельведеру як ознаку солідарності з польськими братами і перший тост безсумнівно був за поляків
показати весь коментар
26.11.2022 00:10 Відповісти
Треба свою гнати. Аппарати продае Home Depot.
https://www.homedepot.com/p/BOZTIY-8-Gal-Alcohol-Still-Water-Alcohol-Distiller-30-Liters-DIY-Whiskey-Stainless-Steel-Spirits-Boiler-with-Copper-Tube-K16ZLQSK3-8GAL/320515371 https://www.homedepot.com/p/BOZTIY-8-Gal-Alcohol-Still-Water-Alcohol-Distiller-30-Liters-DIY-Whiskey-Stainless-Steel-Spirits-Boiler-with-Copper-Tube-K16ZLQSK3-8GAL/320515371

показати весь коментар
26.11.2022 00:23 Відповісти
Don't eat too much turkey!
показати весь коментар
26.11.2022 00:27 Відповісти
Надо пить украинскую горилку. Украина вторая в мире по производству водки после Великобритании. Хотя за последние годы оно сильно сократилось.
показати весь коментар
26.11.2022 00:32 Відповісти
у нашіх любих сусідів із ЮС оф Ей усе коштуе дешевше і вони ґорілку можут' купити в 7/11, але луксусова м'якше за белведер on the day after якщо заточит' 0.75 за ден', as per my own experience
показати весь коментар
26.11.2022 01:46 Відповісти
Якщо поляку будуть збивати ракети над Украіною, то ніхто і не дізнається. Ту що впала в польщі досі не можуть довест чия вона
показати весь коментар
26.11.2022 00:47 Відповісти
а якщо кацапи будуть казати....?

а кацапи завжди брешуть !
показати весь коментар
26.11.2022 01:12 Відповісти
після перемоґи треба знести той памятник хмел'ниц'кому який продав украіну московіі
показати весь коментар
26.11.2022 01:26 Відповісти
Здрасьте-пожалуста !

що таке було Хмельниччина чув ?
Дуримар!

ще й Сірка скасуй, мо з москалями якшався
показати весь коментар
26.11.2022 06:01 Відповісти
хмел'ніцкі то був курва бо продав украіну москалям і зрадив матку Polska, а ви шановний, ваші справи
показати весь коментар
26.11.2022 08:35 Відповісти
На эту тему есть хороший цикл статей Кирилла Данильченко, рекомендую прочесть, прежде чем кидаться какахами. Краткая идея такова, что Хмельницкий просил царя о помощи против поляков, потому что вопросы церкви были тогда более значимы, чес сейчас. Поляки - католики, а украинцы - православные, и во время Хмельницкого поляки вели себя ничем не лучше сегодняшних орков.
показати весь коментар
26.11.2022 11:08 Відповісти
Whatever, for me, Matka Polska stepdad is USSR, sad but true babe but that's what it is.
показати весь коментар
01.12.2022 06:26 Відповісти
Да, поляки не такие уж слабаки. Трусливый Байден слился со своим "каждый инч артикл 5", - понятно, что ракеты были рашисткими. Но поляки отыгрались с патриотами, - поставили миротворцев на шпагат, - Браво!
показати весь коментар
26.11.2022 12:12 Відповісти
Красавцы. Как только будет претендент, так и вырисовывается след шаг: патриоты вокруг АЭС.
показати весь коментар
27.11.2022 08:08 Відповісти
Прецедент, т9 шалит)
показати весь коментар
27.11.2022 08:09 Відповісти
 
 