Інформація про плани ворога атакувати Україну наприкінці листопада з території Білорусі не відповідає дійсності, - ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони спростовує чутки щодо атаки з території Білорусі на північні кордони України наприкінці листопада.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО.
"В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну", - йдеться у повідомленні.
В ГУР зазначають, що такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого "вторгнення" 25-28 листопада, а за кілька годин дата "вторгнення" змістилася на 28-29 листопада.
"Наголошуємо, що Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того, повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі", - повідомили в ГУР.
Тому і знаю про що пишу (хоч і не признаюся що саме мені відомо - не те місце, щоб теліпать язиком) А на які дані опираєшся ти?
на початку 22-го року мене всі колеги називали "фсьопропальщиком", це простіше, ніж трохи подумати. 24 лютого, правда, заткнулися...ті, хто тут залишився.
а якби вас, ідіотів, було менше, може б і готувалися до війни, а не доказували мені, який я дурний всьопропальщик. а потім сиділи поряд в бомбосховищі, засунувши язика у дупу.
Плюс з'явилось пара-трійка тисяч кацапських чмобіків, оскільки в кацапстані не вистачає таборів для підготовки всіх чмобілізованих.
Для порівняння, у лютому, перед вторгненням, в білокацапії було накопичено 40-50 тисяч лише ударних військ, тобто тих, хто брав участь у наземній операції (десантура, морпіхи, спецназ, всілякі гвардійські танкові). Плюс там було тисяч 10 тих же "технарів", які там постійно тусять.
Аби знову пертись з білокацапії на Київ, то чмобіків треба хоча б тисяч 100. Ну це по мінімуму.
Написати таке могли тільки зелені лохи буданов і компані, яким чином чутки впливають на Залужного, Шапталу і Муженка?, вони можуть впливати тільки на зелених дебілів.
Якщо звісно , якомусь олуху з ОПи , не прийде в голову ідея - все розмінувати знову , як кримський перешийок рік тому . .
Геніальна робота розвідників.
1) чи буде нарешті вибудована Вертикаль хоча б рамках МО?
2) кого саме спростовує ГУР?
(бо якщо це реагування на "чутки", то так можна і до Одеського Привозу дійти )));
3) навіщо (з якою метою) ГУР намагається дезавіювати звернення Генштабу ЗСУ до білорусів;
4) невже це так цінно та важливо заявити свою ОКРЕМУ думку про те, що протягом наступних чотирьох днів наступу з Білорусії не буде? (а в грудні, січні...?)
Приземление Матиаса Руста возле мавзолея чЛенина 28 мая 1987 года...уникальное видео...🤣