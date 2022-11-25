Інформація про плани ворога атакувати Україну наприкінці листопада з території Білорусі не відповідає дійсності, - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони спростовує чутки щодо атаки з території Білорусі на північні кордони України наприкінці листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО.

"В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники продовжують розгортати війська в Білорусі, - Центр національного спротиву

В ГУР зазначають, що такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого "вторгнення" 25-28 листопада, а за кілька годин дата "вторгнення" змістилася на 28-29 листопада.

"Наголошуємо, що Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того, повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі", - повідомили в ГУР.

Також читайте: Близько 15 тис. білоруських військових готові долучитись до війни проти України, - Генштаб ЗСУ