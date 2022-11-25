УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 507 50

Інформація про плани ворога атакувати Україну наприкінці листопада з території Білорусі не відповідає дійсності, - ГУР

білорусь

Головне управління розвідки Міністерства оборони спростовує чутки щодо атаки з території Білорусі на північні кордони України наприкінці листопада.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ГУР МО.

"В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники продовжують розгортати війська в Білорусі, - Центр національного спротиву

В ГУР зазначають, що такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого "вторгнення" 25-28 листопада, а за кілька годин дата "вторгнення" змістилася на 28-29 листопада.

"Наголошуємо, що Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того, повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі", - повідомили в ГУР.

Також читайте: Близько 15 тис. білоруських військових готові долучитись до війни проти України, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Білорусь (8080) розвідка (3925)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Колись ми вже таке чули від Боневтіка напередодні 24 лютого.
показати весь коментар
25.11.2022 23:29 Відповісти
+18
Куди "полізуть"? Ти бачив як вони у березні "лізли"? Від асфальту відірваться боялися! Бо в нашій землі танки з САУ "на пузо сідали"! А зараз на всіх дорогах та більш-менш прохідних місцях з твердим грунтом - лінії оборони! Це їм не Сибір - у нас земля рідко промерзає
показати весь коментар
25.11.2022 23:36 Відповісти
+17
Где то подобное я уже слышал... От этих же спецов. То есть, нужно готовиться...
показати весь коментар
25.11.2022 23:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в грудні полізуть.
показати весь коментар
25.11.2022 23:29 Відповісти
Куди "полізуть"? Ти бачив як вони у березні "лізли"? Від асфальту відірваться боялися! Бо в нашій землі танки з САУ "на пузо сідали"! А зараз на всіх дорогах та більш-менш прохідних місцях з твердим грунтом - лінії оборони! Це їм не Сибір - у нас земля рідко промерзає
показати весь коментар
25.11.2022 23:36 Відповісти
им просто тоже асфальт нужен был и нравился
показати весь коментар
26.11.2022 03:26 Відповісти
до нового року стовідсотково полізуть, в ******** вже все підготовлене для цього. під Бахмутом лізуть, дохнуть сотнями але все одно лізуть, то чого тут раптом будуть зважать на відсутність дорог чи ще щось? ніт, не будуть. тим більш у них тут тил у вигляді ******** з мільйонами снарядів, паливом та БК в прямій видимості.
показати весь коментар
26.11.2022 08:49 Відповісти
ЩО там у тій Білорусі "підготовлене"? Ну - полізли кадровою армією, з купою нової техніки, через голі кордони, 24 лютого Багато їм це допомогло? А зараз полізуть на укріпрайони з ДОТами та мінними полями, "резервісти" СРСР "завалювало німецькі позиції трупами" таких самих "резервістів" з 41-го по 45-й На кожного німця клали 6-10 своїх
показати весь коментар
26.11.2022 09:44 Відповісти
саме й розраховують завалити трупами, як показують дії рашистів, обмін 1 до 10 їх цілком задовольняє. вдасться прорватися, чи ні, тут як карта ляже, але спроба буде - це вже стовідсотково зрозуміло. особисто я вважаю, що спроба буде не в напрямку Києва, а у напрямку Рівненської АЕС, яку захопити цілком можливо, на відміну від Києва. а потім прикритися нею, як ЗАЕС, та створювати плацдарм для подальшого наступу.
показати весь коментар
26.11.2022 10:11 Відповісти
Взимку кулемети не так гріються Та й вода - поряд Казали хлопці - в укріпрайонах навіть підземні колодязі викопані і помпи встановлені Так що "максими" можна ставить - в обороні від них користі більше ніж від ******** - з повітряним охолодженням та змінними стволами
показати весь коментар
26.11.2022 10:35 Відповісти
можна багато чого ставить, а що там насправді робиться - хз. я сподіваюсь, що щось робиться і другого 24 лютого не буде, хоча налаштований все ж песимістично.
показати весь коментар
26.11.2022 10:40 Відповісти
От я одного не розумію: нахрєна лізти з "рассуждєніями", коли ти не знаєш теми? Будувать лінії оборони почали відразу після нападу (на Волині) На решті Полісся - після відступу кацапів у Білорусь На Чернігівщині фури з будматеріалами пішли в бік білоруського та російського кордону вже 5 квітня Я знаю, ЩО там "встановлено" І не тому що там був - туди нікого не пускають Просто я маю у прикордонній смузі багато друзів з місцевих (грибники, рибалки, мисливці, з якими сходив у тих місцях сотні кілометрів за багато років) І від них "трохи" знаю
Тому і знаю про що пишу (хоч і не признаюся що саме мені відомо - не те місце, щоб теліпать язиком) А на які дані опираєшся ти?
показати весь коментар
26.11.2022 10:57 Відповісти
я бачу, що ти дуже добре "знаєш" тему. а я опираюсь на загальнодоступні дані, та розповіді тих, хто зараз на нулі, під кулями та артобстрілами, і ці дані кажуть, що *****, та і більшість істот на паРаші, не збираються припиняти війну. і великі числа, тобто нескінченна кількість чмобіків, в решті зроблять свою справу. зрозуміло ж, що навесні прийде поповнення до нинішніх трьохсот тисяч чмобіків, нехай їх залишиться 200 тисяч, в вигляді півтори сотні тисяч призовників, які зараз почали проходити навчання. і в той же час на весні почнеться нова мобілізація, нових 200-300 тисяч чмобіків до осені будуть готові іти дохнути, і вже на відміну від нинішніх чмобіків їх підготовка та оснащення буде значно кращими, Іран та Китай нікуди не зникають. і такі хвилі мобілізації паРаша здатна видавати кожних 4-5 місяців, думаю, до десятка разів точно, тобто це п'ять, або більше, років війни. і ось, якщо Україна переживе ці п'ять років війни, що можливо виключно за умови підтримки нас союзниками хоча би на тому рівні, як зараз, і що дуже сумнівно, тоді вже можно судити про ефективність того, що "встановлено".
показати весь коментар
26.11.2022 11:24 Відповісти
Іде ІПСО з обох боків, наше ГУР ніколи не скаже те що знає в прямому ефірі і навпаки, але це не точно
показати весь коментар
26.11.2022 17:06 Відповісти
Словесний понос виключи! Я тебе не питаю про стан мобілізаційних резервів Росії Я запитав, на які дані опираєшся ти, коли тут займаєшся "фсьопропальством" стосовно стану оборонних рубежів ЗСУ на Поліссі?
показати весь коментар
26.11.2022 18:13 Відповісти
я досить розвернуто виклав свої міркування стосовно ситуації в цілому, не тільки західної частини України. якщо тобі не хватає розуму пойняти написане, або хоча би осмислити, я нічого більше розжовувати не збираюся.
на початку 22-го року мене всі колеги називали "фсьопропальщиком", це простіше, ніж трохи подумати. 24 лютого, правда, заткнулися...ті, хто тут залишився.
показати весь коментар
26.11.2022 18:49 Відповісти
Так ти і зараз "фсьопропальщик"! Стосовно "якщо тобі не хватає розуму пойняти написане, або хоча би осмислити, я нічого більше розжовувати не збираюся" - я тобі так само можу адресувать. Це ж мабуть ти сидів у облозі бід бомбами ракетами і артобстрілами більше місяця? Ми це пережили в березні І не скиглили як ти
показати весь коментар
26.11.2022 19:03 Відповісти
прикинь, я також жив з дитиною і дружиною у бомбосховищі під артою та авіацією кацапів три тижні. так що заткни пельку, якщо не маєш гадки про що воняєш.
показати весь коментар
26.11.2022 19:07 Відповісти
Вірю! От прямо плачу і вірю всьому, що ти пишеш! І видно, ти так тоді у штани наклав, що до цих пір відіпрать не можеш! Тому і "фсьопропальством" займаєшся
показати весь коментар
26.11.2022 19:11 Відповісти
да мені фіолетово, чому ти там віриш, чи чому не віриш. от зовсім насрать. мене дивує, що стільки ідіотів, таких як ти, вірять у інше, у те, чого на справді не існує. люся арєстович сказав, у кацапів немає ракет - значить їх немає. дЄрмак сказав, завтра перемога - так завтра перемога. подоляк каже, що паРаша вже програла, значить паРаша вже програла, і похеру, що навесні 300 тисяч чмобіків у гості завітає, паРаша то вже програла. ще якась гаварящая голова ЗЕ-команди сказала на Волині всьо ОК, граніца там броня! так там значить точно всьо ОК. і такі ж як ти з піною у рота верещали, ***** ніколи не полізе війною...
а якби вас, ідіотів, було менше, може б і готувалися до війни, а не доказували мені, який я дурний всьопропальщик. а потім сиділи поряд в бомбосховищі, засунувши язика у дупу.
показати весь коментар
26.11.2022 19:21 Відповісти
Ще раз кажу: понос виключи! Ти мене ще обізви "рашапропагандоном" чи прибічником "Блазня"
показати весь коментар
26.11.2022 19:27 Відповісти
То есть, начинаем разминирование. Слугам проект приготовить
показати весь коментар
26.11.2022 10:25 Відповісти
Це ти МЕНІ пропонуєш?
показати весь коментар
26.11.2022 10:39 Відповісти
Колись ми вже таке чули від Боневтіка напередодні 24 лютого.
показати весь коментар
25.11.2022 23:29 Відповісти
Групировки ударные не сформированы.
показати весь коментар
25.11.2022 23:39 Відповісти
Лука Мудищев в лепешку расшибется, но путину динаму выкрутит, - старая проститутка свое дело добре знает=)
показати весь коментар
25.11.2022 23:48 Відповісти
знову потрібно візит в Україну "дядька" дорослого із ЦРУ .щоб в чергове сказав "не лохам"-"ну що хлопці ,пора копати знову траншеї???@
показати весь коментар
25.11.2022 23:50 Відповісти
Где то подобное я уже слышал... От этих же спецов. То есть, нужно готовиться...
показати весь коментар
25.11.2022 23:51 Відповісти
Наразі в білокацапії знаходиться 10-12 тис. кацапів. Переважна більшість - ппо, реб, обслуга авіації, зв'язок та інші "технарі".
Плюс з'явилось пара-трійка тисяч кацапських чмобіків, оскільки в кацапстані не вистачає таборів для підготовки всіх чмобілізованих.

Для порівняння, у лютому, перед вторгненням, в білокацапії було накопичено 40-50 тисяч лише ударних військ, тобто тих, хто брав участь у наземній операції (десантура, морпіхи, спецназ, всілякі гвардійські танкові). Плюс там було тисяч 10 тих же "технарів", які там постійно тусять.

Аби знову пертись з білокацапії на Київ, то чмобіків треба хоча б тисяч 100. Ну це по мінімуму.
показати весь коментар
25.11.2022 23:53 Відповісти
Тем более чмобы их самая большая группировка в 9 тысяч тусуеться в Брестской области, а где Брест и Киев... откройте карту и посмотрите что называется. Ну и ещё три тысячи чмобов тусуються на полигонах в Витебской области, тоже что называется откройте карту и посмотрите.
показати весь коментар
25.11.2022 23:58 Відповісти
Пока посольства все в Киеве и пока американцы с британцами молчат об атаке со стороны белорахи про загрозу с пивночи можно не вспоминать особо. Никто никуда оттуда не пойдет.
показати весь коментар
25.11.2022 23:53 Відповісти
Звідти до**я може прилетіти.
показати весь коментар
26.11.2022 00:15 Відповісти
Они все умрут
показати весь коментар
26.11.2022 00:02 Відповісти
Перед 24 лютого Клоун теж казав, щоб не панікували.
показати весь коментар
26.11.2022 00:13 Відповісти
Мета такої інформаційної спецоперації - спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну", - йдеться у повідомленні. Джерело:
Написати таке могли тільки зелені лохи буданов і компані, яким чином чутки впливають на Залужного, Шапталу і Муженка?, вони можуть впливати тільки на зелених дебілів.
показати весь коментар
26.11.2022 07:07 Відповісти
Надо быть полными идиотами, что в конце ноября-начале декабря попытаться наступать с Беларуси. Если полезут - тем лучше, там будет им полная жопа зимой.
показати весь коментар
26.11.2022 08:13 Відповісти
ПесТни ГУР и бабанкавай с её прихвостнями КОНКРЕТНО подZE-@б@ли своей БРЕХНЁЙ. ***-доруссский "фронт" - прямое практически нападение на сам Київ! Выход есть - за горлянку вытащить, камнями в количестве 250 забить полтораметровую бибизяну, и смысла у паРаши попытаться окупировать Київ не будет просто в принципе.
показати весь коментар
26.11.2022 08:54 Відповісти
гур-гур стара ***** з печі...
показати весь коментар
26.11.2022 10:08 Відповісти
Там давно с головой не дружат, могут легко приказ отдать. Все в Божьих руках
показати весь коментар
26.11.2022 10:28 Відповісти
Згоден з ГУР . З території Білорусі вже так просто не полізеш , як було 9 міс тому . якщо тільки - кацапня не захоче самовбитись .. Тому , вважаю що такі чутки це скоріше - мордорське іпсо . Знаю точно що - там ( на півночі країни ) на протязі півроку все мінувалося , будувалися укріплення і т.д. І кордон з Білоруссю зараз захищений , мабуть - в кілька разів краще ніж на початку війни .
Якщо звісно , якомусь олуху з ОПи , не прийде в голову ідея - все розмінувати знову , як кримський перешийок рік тому . .
показати весь коментар
26.11.2022 10:44 Відповісти
Наприкінці листопада ГУР повідомляє що наступу з півночі наприкінці листопада не буде.
Геніальна робота розвідників.
показати весь коментар
26.11.2022 10:53 Відповісти
Після публікації ГУР МО виникають такі питання:
1) чи буде нарешті вибудована Вертикаль хоча б рамках МО?
2) кого саме спростовує ГУР?
(бо якщо це реагування на "чутки", то так можна і до Одеського Привозу дійти )));
3) навіщо (з якою метою) ГУР намагається дезавіювати звернення Генштабу ЗСУ до білорусів;
4) невже це так цінно та важливо заявити свою ОКРЕМУ думку про те, що протягом наступних чотирьох днів наступу з Білорусії не буде? (а в грудні, січні...?)
показати весь коментар
26.11.2022 12:00 Відповісти
Зараз саме той момент, коли нехай лізуть. Ті пацюкові 15-20 тис. бульбашо-орків ляжут там до Різдва. На тому і все. А от "лякання" влади такими вкидами ... ми добре пам*ятаємо зе-шашлики, плавали ... Тому заткніть свої пельки, а макітри засуньте зєлі в сраку!
показати весь коментар
26.11.2022 12:00 Відповісти
з2вилася тема про майбутнє усунення Луки Путіним,замість Саші-фюрера планують поставити якогось Зася..
показати весь коментар
26.11.2022 13:40 Відповісти
Чомусь москалі заметушилися! Повно їх тут, страхають нас..
показати весь коментар
26.11.2022 16:14 Відповісти
А ви страхаєтеся там в себе в Канаді?
показати весь коментар
26.11.2022 18:57 Відповісти
Ну, как тебе сказать...нет, ни нам в Штатах, ни им в Канаде за себя не страшно. А вот кусок в горло часто не лезет, когда у вас такое.
показати весь коментар
28.11.2022 02:48 Відповісти
якесь дежавю
показати весь коментар
26.11.2022 22:54 Відповісти
https://youtube.com/shorts/Baet5m-93Gs?feature=share ....
Приземление Матиаса Руста возле мавзолея чЛенина 28 мая 1987 года...уникальное видео...🤣
показати весь коментар
27.11.2022 07:18 Відповісти
гур мо готове до шашликів? Пиз.іти краще ніж робити укріплення кордонів
показати весь коментар
27.11.2022 11:25 Відповісти
Якщо не помиляюсь, на фото - німецький танковий тягач Oshkosh. Цікаво, яке відношення він має до новини?
показати весь коментар
27.11.2022 18:52 Відповісти
таке ми вже чули....у лютому
показати весь коментар
27.11.2022 21:44 Відповісти
якщо вусатий чіпс говорив не лізтиме - значить обовязково полізе. воно не дихне, як не брехне.
показати весь коментар
27.11.2022 22:21 Відповісти
 
 