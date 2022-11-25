"Holodomor is genocide": завтра українці у різних містах світу вимагатимуть визнати Голодомор геноцидом
26 листопада українці за підтримки спільноти KLYCH та інших проукраїнських організацій за кордоном вийдуть на вулиці в різних куточках світу, щоб нагадати світу, що Росія чинить злочини вже багато років поспіль та закликати країни визнати Голодомор геноцидом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на анонс акції "Holodomor is genocide. Непокаране зло повертається: визнання Голодомору 1932-1933 років злочином геноциду проти українського народу".
Наразі Голодомор 1932–1933 визнали геноцидом українців парламенти 17 держав-учасниць Організації Об’єднаних Націй зі 193.
"І тоді, і тепер Росія розвернула масштабні дезінформаційні та пропагандистські кампанії для підготовки російської аудиторії до скоєння чи схвалення звірств, а також приховування злочинів. І тоді, й нині Росія розраховує на атмосферу байдужості на заході, силу страху перед своєю міццю та намагається створити паралельну штучну інформаційну реальність, далеку від дійсності. Увесь світ має розуміти, що Росія була й залишається злочинцем, для якого геноцид — прийнятний інструмент для досягнення власних цілей", - заявили організатори акції.
Список акцій за посиланням:
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тим придуркам, що тут "рвали жопу на британський прапор" за відмову від "кирилиці", я не втомлювався "мордою тикать" саме в те, що кирилиця створена саме для нашої слов"янської фонетики і найбільш точно передає звуки саме слов"янських мов А вони "з штанів вискакували" - "кирилиця - це Росія! Відмовимся від неї - будем більшими європейцями!"
Колись розважався - сидів з поляками за чаркою Хлопці знали українську мову Ну і попросив їх надиктувать мені польський текст Я його написав кирилицею Показав їм І "ткнув носом" в те, скільки "умовностей" у написанні тексту латиницею, порівняно з кирилицею Хлопці чухали потилицю
Лише один з них ВР у 2006 році визнала геноцидом. Вже давно пора зробити наступний крок і поширити поняття геноциду на всі три голодомори, як би це комусь не муляло поза і в середині України. А також визнати всі 70 років існування срср періодом москало-радянської окупації України з усіма відповідними політичними і юридичними наслідками.