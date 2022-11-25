УКР
Новини Голодомор. День пам’яті
"Holodomor is genocide": завтра українці у різних містах світу вимагатимуть визнати Голодомор геноцидом

26 листопада українці за підтримки спільноти KLYCH та інших проукраїнських організацій за кордоном вийдуть на вулиці в різних куточках світу, щоб нагадати світу, що Росія чинить злочини вже багато років поспіль та закликати країни визнати Голодомор геноцидом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на анонс акції "Holodomor is genocide. Непокаране зло повертається: визнання Голодомору 1932-1933 років злочином геноциду проти українського народу".

Наразі Голодомор 1932–1933 визнали геноцидом українців парламенти 17 держав-учасниць Організації Об’єднаних Націй зі 193.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 93% українців вважають Голодомор геноцидом, - соцопитування "Рейтингу"

"І тоді, і тепер Росія розвернула масштабні дезінформаційні та пропагандистські кампанії для підготовки російської аудиторії до скоєння чи схвалення звірств, а також приховування злочинів. І тоді, й нині Росія розраховує на атмосферу байдужості на заході, силу страху перед своєю міццю та намагається створити паралельну штучну інформаційну реальність, далеку від дійсності. Увесь світ має розуміти, що Росія була й залишається злочинцем, для якого геноцид — прийнятний інструмент для досягнення власних цілей", - заявили організатори акції.

Список акцій за посиланням:

ТГ https://t.me/uaklych/42

ФБ https://cutt.ly/e1pt0Co

акція (1486) геноцид (307) голодомор (402) українці (2601)
Топ коментарі
Чекаю як завтра клоун згадає про сеньйора голодомора.
25.11.2022 23:46 Відповісти
У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років. Три голодомори, три страшних періоди втрат, горя і знищення українців.
Лише один з них ВР у 2006 році визнала геноцидом. Вже давно пора зробити наступний крок і поширити поняття геноциду на всі три голодомори, як би це комусь не муляло поза і в середині України. А також визнати всі 70 років існування срср періодом москало-радянської окупації України з усіма відповідними політичними і юридичними наслідками.
26.11.2022 00:01 Відповісти
Так "Холодомор" чи "Голодомор"? Виходить прямо як з власноручним записом Гоголя у книзі швейцарського готелю - написав "Hohol" ("Хохол") замість "Gogol"
25.11.2022 23:48 Відповісти
25.11.2022 23:46 Відповісти
Бумеранг. Він сміявся з більшою частиною країни з цього, тепер усім доводиться плакати.
26.11.2022 00:16 Відповісти
25.11.2022 23:48 Відповісти
Насправді кирилична літера "Г" передається латинкою як "Н". Згідно офіційних правил транслітерації. Вони не без недоліків, проте які вже є
25.11.2022 23:58 Відповісти
Додам цікаву річ - у слові "гоголь" (вид качки) звук "Г" переважно вимовляється твердо Це характерно для Полісся - де і гніздиться ця качка! Тому і писать це слово потрібно через "G"
26.11.2022 00:46 Відповісти
Літера ж G передає українську літеру Ґ
25.11.2022 23:59 Відповісти
А якими знаками латиниці передаються звуки української мови "Г" і "Х"?
26.11.2022 00:03 Відповісти
H і Kh, відповідно
26.11.2022 00:10 Відповісти
Ага! Ясно! значить, недолік латиниці при передачі звуків слов"янських мов ми повинні посилювать та виправлять "двозначієм" (Кh)? Тобто , проблеми латиниці у слов"янських мовах ми повинні виправлять власним рахунком? І довго ми "штани через голову одягать" будемо?
Тим придуркам, що тут "рвали жопу на британський прапор" за відмову від "кирилиці", я не втомлювався "мордою тикать" саме в те, що кирилиця створена саме для нашої слов"янської фонетики і найбільш точно передає звуки саме слов"янських мов А вони "з штанів вискакували" - "кирилиця - це Росія! Відмовимся від неї - будем більшими європейцями!"
Колись розважався - сидів з поляками за чаркою Хлопці знали українську мову Ну і попросив їх надиктувать мені польський текст Я його написав кирилицею Показав їм І "ткнув носом" в те, скільки "умовностей" у написанні тексту латиницею, порівняно з кирилицею Хлопці чухали потилицю
26.11.2022 00:29 Відповісти
А коли не було в українській абетці "Ґ" (в часи СРСР) - то буква "G" не використовувалася?
26.11.2022 00:10 Відповісти
Я не знайомий зі старими правилами транслітерації, які діяли, поки не було введено літеру Ґ в абетку, працюю лише з новими. По роботі просто мушу щодня робити транслітерації імен, прізвищ по батькові на латинку
26.11.2022 00:13 Відповісти
От і займися! Бо ми, замість того, щоб усувать перепони, створюємо собі нові!
26.11.2022 00:33 Відповісти
За правилами транслітерації англійське "h" українською передається як "г". Я, особисто, літеру г з "хвостиком" не використовую принципово.
26.11.2022 00:01 Відповісти
Є офіційні правила. Проте дійсно, немає резону виділяти окрему літеру G для передавання української Ґ . Бо, наприклад, при написанні прізвища Згурський вийде Zhurskyi, що стає Журським при зворотній транслітерації за цими ж правилами. Краще було б передбачити написання Zgurskyi, для уникнення плутанини. Відсутність символу для передачі м'якого знаку латинкою - теж повний дебілізм, що спотворює українські прізвища
26.11.2022 00:09 Відповісти
Г глуха, а Ґ дзвінка. Ґрунт, аґрус тощо.
26.11.2022 00:14 Відповісти
"Поліщуки", на землях яких гніздують гоголі, вимовляють "Г" твердо Як писать прізвище "Гоголь" латиницею?
26.11.2022 02:14 Відповісти
Така специфічна держава, як Ізраїль, визнає?
25.11.2022 23:56 Відповісти
ясно що не визнає !!! адже саме представники цієї доволі специфічної нації здійснили держпереворот на мацковії в жовтні (листопаді) 1017 року, були в керівництві рсфср та створили, шляхом окупації УНР, країн Кавказу і Середньої Азії, цю мацковіцьку імперію зла і тюрму народів (срср) що організувала 3Голодомори-геноциди в українців Україні, а також на етнічних українських землях Кубані, Поволжі, і не тільки українців !!! Голодомор 1932-33 років був також в Казахстані, направляний проти казахів що не хотіли йти у рабські колгоспи !!! 80% вищого керівництва срср, а також керівництво спецслужб чк/мгб/нквд/кгб, мвс були євреї !!!





26.11.2022 05:41 Відповісти
26.11.2022 00:01 Відповісти
з 2019 року тема ГОЛОДОМОРУ зникла, комісію дестабілізували тощо, бо до влади прийшли симпатики тих, хто впроваджував геноцид. А в 30 зайшли в тупик, і, як говорили вожді, не забравши хліб в плодородних районах ми втратимо державу (бо не було чим кормитись ордам через повальну колективізацію). А для прикриття політичного канібалізму сховалися за проблемами індустріалізації. А за Голодомором пішов геноцид всіх "несогласних". А лапотні тільки провели реінкарнацію людоїдських інстинктів папередников.
26.11.2022 01:40 Відповісти
Якщо ще були ті хто сумнівався, розказуючи , що не тільки в Україні був голод,то після нараду кацапів, знущань і вбивств, вже немає сумнівів , що це спланована політика на знищення українського народу.
26.11.2022 08:33 Відповісти
 
 