"Holodomor is genocide": завтра українці у різних містах світу вимагатимуть визнати Голодомор геноцидом

26 листопада українці за підтримки спільноти KLYCH та інших проукраїнських організацій за кордоном вийдуть на вулиці в різних куточках світу, щоб нагадати світу, що Росія чинить злочини вже багато років поспіль та закликати країни визнати Голодомор геноцидом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на анонс акції "Holodomor is genocide. Непокаране зло повертається: визнання Голодомору 1932-1933 років злочином геноциду проти українського народу".

Наразі Голодомор 1932–1933 визнали геноцидом українців парламенти 17 держав-учасниць Організації Об’єднаних Націй зі 193.

"І тоді, і тепер Росія розвернула масштабні дезінформаційні та пропагандистські кампанії для підготовки російської аудиторії до скоєння чи схвалення звірств, а також приховування злочинів. І тоді, й нині Росія розраховує на атмосферу байдужості на заході, силу страху перед своєю міццю та намагається створити паралельну штучну інформаційну реальність, далеку від дійсності. Увесь світ має розуміти, що Росія була й залишається злочинцем, для якого геноцид — прийнятний інструмент для досягнення власних цілей", - заявили організатори акції.

Список акцій за посиланням:

