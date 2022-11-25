Чимало країн постачають зброю Україні, але не хочуть, щоб про них говорили, - Кулеба
Україна отримує допомогу у вигляді озброєння від третіх країн, але не напряму, а за участі партнерів і дуже часто з проханням не згадувати про них.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю французькому виданню Le Parisien розповів очільник МЗС України Дмитра Кулеби, інформує пресслужба міністерства.
Головний дипломат країни повідомив, що постачання зброї від партнерів триває, зокрема вони не лише передають власне озброєння, але і працюють із третіми країнами, купуючи у них обладнання та постачаючи його Україні.
"Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається", - зауважив він.
