УКР
Чимало країн постачають зброю Україні, але не хочуть, щоб про них говорили, - Кулеба

Україна отримує допомогу у вигляді озброєння від третіх країн, але не напряму, а за участі партнерів і дуже часто з проханням не згадувати про них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien розповів очільник МЗС України Дмитра Кулеба

Головний дипломат країни повідомив, що постачання зброї від партнерів триває, зокрема вони не лише передають власне озброєння, але і працюють із третіми країнами, купуючи у них обладнання та постачаючи його Україні.

"Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається", - зауважив він.

Глава МЗС Британії Клеверлі вперше прибув до Києва та анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів стерлінгів

+14
... то Кулеба...закрий рота і мовчи!! Будеш за розумного вважатися!
25.11.2022 23:52 Відповісти
+3
Якщо терміново не пояснити Кулебі, що означає "не згадувати", то незабаром не буде чого згадувати.
26.11.2022 00:10 Відповісти
+3
26.11.2022 01:00 Відповісти
"чужий, між своїми- це Кулєба"
25.11.2022 23:57 Відповісти
Окей. Але якщо що, то потім не треба ображатись коли населення починає гнати на якусь країну яка приховує що помагає.
26.11.2022 00:10 Відповісти
Вот, к примеру. Новость за серпень Турция поставила в Украину первую партию MRAP Kirpi, 50 машин.
https://www.defensenews.com/land/2022/08/22/turkey-sends-50-mine-resistant-vehicles-to-ukraine-with-more-expected/

26.11.2022 00:17 Відповісти
це такі хитро зроблені країни ,які з одного боку нам допомагають а з іншого не проти з кацапо-партнерами торгувати . чекаючи а хто ж виграє ?
26.11.2022 00:22 Відповісти
*Шановний*, хитрозроблені ті, хто не допомагає ,якщо не ботва рашистська або олігофрен , то стулив би свою пельку
26.11.2022 10:52 Відповісти
А зеленський каже що ця хитрозроблена країна не допомагає... може він не в курсі ?
26.11.2022 17:02 Відповісти
Таємно це роблять, бо бояться конфлікту з Росією, мають певно торгові звязки
26.11.2022 00:25 Відповісти
Якщо кажуть не згадувати, то не згадувати навіть у такому контексті. Кулеба, закрийс
26.11.2022 00:31 Відповісти
26.11.2022 01:00 Відповісти
Дякуемо Литві !
26.11.2022 01:01 Відповісти
Тикше їдеш, далі будеш.
26.11.2022 01:45 Відповісти
кацапи теж носяться по світу і хочуть забрати взад те що раніше продали. Але всі бояться з ними звязуватись, бо Білий дім може косо поглянути. А для Юстаса проблем з інформацією про ці країни немає жодних, Алекс в курсі.
26.11.2022 02:04 Відповісти
як би так дохідливо кулебі натякнути, що в світі є безліч ділків, які торгуватимуть зброєю навіть із чортом, тільки гроші плати

на чорному ринку теж багато всілякого різного

тут треба хитрого жида до справи приставити, він усього накупляє донесхочу (не без власного інтересу, авжеж)
26.11.2022 03:29 Відповісти
а так той торговець подивиться на простацьку фізіономію кулеби - і відразу на двері табличку "вибачте, в нас переоблік на 10 років уперед"
26.11.2022 03:34 Відповісти
От придурок!
26.11.2022 09:01 Відповісти
Торгівля зброєю любить тишу. Дехто не хоче терактів на своїй території від паРаші та залюбки підтримає Україну тим, що в них є. Тож треба лише дякувати та зберігати умови нерозголошення.
26.11.2022 09:11 Відповісти
Він нікого не розголосив конкретно ,все взагалі
26.11.2022 11:38 Відповісти
країни на боці добра або зла, все решта чорний ринок торгівлі зброєю, який любить тишу, щоб не переслідували, на двох стільцях всидіти важко
26.11.2022 10:21 Відповісти
 
 