ФСБ РФ заявила, що вбила трьох "українських диверсантів". Ними виявились страйкболісти з Воронежа, - ЗМІ
Вбиті співробітниками ФСБ Росії у Воронежі "українські диверсанти", скоріш за все, являлись місцевими фанатами комп’ютерної гри.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське видання The Moscow Times.
Так, 23 листопада в ФСБ Росії заявили, що ліквідували трьох "членів законспірованого осередку прихильників української націоналістичної ідеології" при спробі "диверсії на військових та енергетичних об’єктах Воронезької області". Під час затримання ті нібито намагалися чинити збройний опір.
В розслідуванні журналістів йдеться про те, що двоє з убитих належали до воронезького страйкбольного товариства. Одного з них охарактеризували як прихильника Олексія Навального і "звичайного роботягу", а інший дотримувався анархістської ідеології і був відомий під псевдонімом із комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.
До гри відсилала і символіка, яку носили загиблі. У одного з загиблих був прапор з символами угруповання "Свобода" з S.T.A.L.K.E.R. - вовк з написом "Воля". Пропагандисти на "Росія-1" назвали його "прапором ультраправої націоналістичної партії "Воля".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/c/1409399065/13566
Навіщо постити таке?
Заздрять вільному вибору, лапті
супружескийдолг, и их отстреливает ФСБ как шпийонов?
Кацапия не устаёт удивлять.
По-перше мій комментар, без якоїсь там логіки до якої треба щось чипляти, вигадувати та за мене щось дописувати чи мені приписувати, так роблять лише недалекі люди або кацапи
По-друге, мій комментар це констатація факту що москальскі гебісти вбивають людей під виглядом шпигунів або диверсантів і це ні є новина, за ознакою, щоб ця подія стала новиною то вона має мати ряд відповідних характреистик, тому якщо ти неук і не можеш відрізнити новину від події то хоча б не чипляйся до інших, а тимпаче не показуй свою тупість на людях
==
До тих, куди ти прийшов.Це по перше. А по друге, новина в медіа не повинна мати жодних умов окрім однієї - вона з'являється з початку доби. Вивчи це, неук.
====
А судді хто?