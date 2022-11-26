УКР
ФСБ РФ заявила, що вбила трьох "українських диверсантів". Ними виявились страйкболісти з Воронежа, - ЗМІ

Вбиті співробітниками ФСБ Росії у Воронежі "українські диверсанти", скоріш за все, являлись місцевими фанатами комп’ютерної гри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське видання The Moscow Times.

Так, 23 листопада в ФСБ Росії заявили, що ліквідували трьох "членів законспірованого осередку прихильників української націоналістичної ідеології" при спробі "диверсії на військових та енергетичних об’єктах Воронезької області". Під час затримання ті нібито намагалися чинити збройний опір.

В розслідуванні журналістів йдеться про те, що двоє з убитих належали до воронезького страйкбольного товариства. Одного з них охарактеризували як прихильника Олексія Навального і "звичайного роботягу", а інший дотримувався анархістської ідеології і був відомий під псевдонімом із комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.

До гри відсилала і символіка, яку носили загиблі. У одного з загиблих був прапор з символами угруповання "Свобода" з S.T.A.L.K.E.R. - вовк з написом "Воля". Пропагандисти на "Росія-1" назвали його "прапором ультраправої націоналістичної партії "Воля".

Топ коментарі
+28
Попрошу ще трьох на біс.
26.11.2022 01:29 Відповісти
26.11.2022 01:29 Відповісти
+26
Вважаю, що причина такої ретивості не просто помилка в об'єкті, а страх у спецназівців ФСБ. Якщо не буде таких "гучних" затримань поїдуть в Україну. Їх сайт Агентура писав, що через високі втрати в Україні при наборі в Альфу скасували всі обмеження, як то освіта, стаж, рекомендації. А їх "головна Альфа" в Москві втратила в Україні два склади "борців з тероризмом". От і стараються Карацупи Воронежського розливу. Такий досвід терміново по всій рашці поширити і негайно.
26.11.2022 01:51 Відповісти
26.11.2022 01:51 Відповісти
+15
да там каждый второй диверсант или шпион. нужно всех отлавливать и отстреливать.
26.11.2022 01:36 Відповісти
26.11.2022 01:36 Відповісти
Попрошу ще трьох на біс.
26.11.2022 01:29 Відповісти
26.11.2022 01:29 Відповісти
а краще трьох в день. а по не парних числах взагалі можно подвоїти кількість...
показати весь коментар
26.11.2022 08:35 Відповісти
В краснодарському краї кацап двухсотив перехожих, а під кінець стрельнув себе
https://t.me/c/1409399065/13566
показати весь коментар
26.11.2022 01:33 Відповісти
This link will only work if you are a member.

Навіщо постити таке?
показати весь коментар
26.11.2022 01:36 Відповісти
Сорри, я не думал, что они такие жадные и только подписчики могут посмотреть. ТАм москалик ходит по городу и отстреливает гражданских. Один убитый точно есть. Потом садится в машину и хедшот.
показати весь коментар
26.11.2022 01:41 Відповісти
Там ніби після суду хотів кацап свою колишню самку завалити. А ***** шустрою виявилась-зробила ноги. Ну і під заміс попали якби випадкові "защітніки женщіни",
показати весь коментар
26.11.2022 01:44 Відповісти
да там каждый второй диверсант или шпион. нужно всех отлавливать и отстреливать.
показати весь коментар
26.11.2022 01:36 Відповісти
Та шо мєлочитися. Повбивать всіх кацапськх геймерів, шоб навєрняка ніякий український шпійон на рашку не проліз
показати весь коментар
26.11.2022 01:37 Відповісти
Воронєж? бомбят
показати весь коментар
26.11.2022 01:50 Відповісти
Вважаю, що причина такої ретивості не просто помилка в об'єкті, а страх у спецназівців ФСБ. Якщо не буде таких "гучних" затримань поїдуть в Україну. Їх сайт Агентура писав, що через високі втрати в Україні при наборі в Альфу скасували всі обмеження, як то освіта, стаж, рекомендації. А їх "головна Альфа" в Москві втратила в Україні два склади "борців з тероризмом". От і стараються Карацупи Воронежського розливу. Такий досвід терміново по всій рашці поширити і негайно.
показати весь коментар
26.11.2022 01:51 Відповісти
найкраще пояснення. все саме так.респект.
показати весь коментар
26.11.2022 05:34 Відповісти
ВалЯть своїх, вигадують ворогів, щоб показати свою "нужность" (потрібність) на місці
показати весь коментар
26.11.2022 09:15 Відповісти
Так, зірвались
показати весь коментар
26.11.2022 20:00 Відповісти
good job, ruskies, kill them more
показати весь коментар
26.11.2022 01:55 Відповісти
Теоретически, любой кацап может быть диверсантом. Чего же они мелочатся, погнали привентивно закабзонивать всех подозрительных и просто всех подряд, кто с утра путьке не помолился, к вечеру расстрелять накуй
показати весь коментар
26.11.2022 01:56 Відповісти
Кацапня розвязала геноцид на землях молодої Воронежської Народної республіки
Заздрять вільному вибору, лапті
показати весь коментар
26.11.2022 01:56 Відповісти
Бред !
показати весь коментар
26.11.2022 02:11 Відповісти
Щас не очень понял. То есть уже два месяца как ловят призывников, а по Воронежу бегают в форме страйкболисты тренированные и непризванные выполнять супружеский долг, и их отстреливает ФСБ как шпийонов?
Кацапия не устаёт удивлять.
показати весь коментар
26.11.2022 03:00 Відповісти
))) Маразм...
показати весь коментар
26.11.2022 03:17 Відповісти
Замочить пару ванек, слепить с них кого удобно и нужно,получить по медальке. Важность работы показана.👍
показати весь коментар
26.11.2022 03:24 Відповісти
Теж мені новина, гебня після баньки та коксу вирішила в страйкбол пограти, а щоб цікавіше було собі вогнепальну зброю взяли. Це ж кацапія там скрізь так і дуже давно то ж і кажу - не новина
показати весь коментар
26.11.2022 03:34 Відповісти
Судячи вашої недолугої логіки, визволення Херсону теж не новина, бо його вже колись там раніше визволяли.
показати весь коментар
26.11.2022 11:17 Відповісти
Судячи з вашого ніку логіка як і здоровий глузд та відчуття реальності відсутні, до чого тут Херсон? Кацапи з 2014 року "укр дрг" кожного дня ловлять про візитку Яроша чули? чи то теж для вас новина?
показати весь коментар
26.11.2022 13:36 Відповісти
Дубль два для особливо розвинутих: Новина це не те, що не повторювалося, а те що трапилося з нових суток, причому це може бути калька з минулого.
показати весь коментар
26.11.2022 16:30 Відповісти
Злив зараховано, йди розумнику за кораблем та читай кожну новину, що трапилася в кацапії, а я під час війни на українському ресурсі бажаю читати нормальни новини про Україну, а не казочки з-за поребрику бо в моєму рідному Запоріжжі повне свавілля влади, ще трошки і сепари вивесять стяг параші над міською радою а ЦН все про вбитих кацапів пише
показати весь коментар
27.11.2022 01:02 Відповісти
То не тобі, неуку, рахувати, де нормальне а де ненормальне.
показати весь коментар
27.11.2022 02:14 Відповісти
Ой йди тупо в дупу, чи в ту лікарню #1 з якої збіжав, ми з тобой горілку не пили, а з тупим бидлом, яке хамить як тількі закінчуються аргументи я не спілкуюсь, чао
показати весь коментар
27.11.2022 04:07 Відповісти
Ой тобі треба ти й йди, це тобі треба лікувати склероз, бо ти не пам'ятаєш що ти перший почав хамити, теж мені новина.
показати весь коментар
27.11.2022 04:10 Відповісти
ото ж бачу що до лікарні треба - "теж мені новина" це хамство? до кого? чи то ти ці новини тут пишешь? тоді в мене питань стане ще більше ніж спочатку
По-перше мій комментар, без якоїсь там логіки до якої треба щось чипляти, вигадувати та за мене щось дописувати чи мені приписувати, так роблять лише недалекі люди або кацапи
По-друге, мій комментар це констатація факту що москальскі гебісти вбивають людей під виглядом шпигунів або диверсантів і це ні є новина, за ознакою, щоб ця подія стала новиною то вона має мати ряд відповідних характреистик, тому якщо ти неук і не можеш відрізнити новину від події то хоча б не чипляйся до інших, а тимпаче не показуй свою тупість на людях
показати весь коментар
29.11.2022 01:19 Відповісти
до кого?
==
До тих, куди ти прийшов.Це по перше. А по друге, новина в медіа не повинна мати жодних умов окрім однієї - вона з'являється з початку доби. Вивчи це, неук.
показати весь коментар
29.11.2022 16:44 Відповісти
Куди я прийшов, до кого? Це ти схоже дійшов, до ручки - обісрався по повній і продовжуєшь? Завжди дивувся таким як ти - ну вибачься, скажи був не правий - ні вперто продовжує блеяти свою маячну та й хамить як паспортиска з жеку - кажу ш ж вилітий кацап, там таких мільйони що нацистів в Україні шукають, та з піною в роті доказують які вони розумні. А новина, щоб ти знав має бути як найменше: актуальною, об'єктивною, своєчасною та достовірною. Актуальність це коли подія, що трапляється є важливою або значущою для сьогодення, а не трапитись раз на добу як ти пишешь, об'єктивність це коли подаються факти, докази, приводяться слова спеціалістів та використовують різні джерела, щоб інформація як зараз модно кажуть не була - фейком, та були висвітлення максимально коректно, а достовірністю тут взагалі й не пахне бо кацапський ресурси з яких взята інформація не можуть бути достовірними... То ти побачив лише своєчасність, тобто одну з ознак і вирішив мені винести мозок своєю тупізною? Це як коли ти бачиш світло та всім доказуєш що то вогонь, хоча немає а ні диму, а ні жару і так роблять недалекі люди, для яких немає значення правда чи вигадка, дійсність або достовірність, мова, віра - все байдуже, подивився по телеку серіал і побажав голосувати за Голобородька
показати весь коментар
30.11.2022 00:00 Відповісти
Вивчи ще одну мудрість - "стислість - сестра таланту".
показати весь коментар
30.11.2022 11:31 Відповісти
Пнх - досить стисло?
показати весь коментар
30.11.2022 13:42 Відповісти
Кацап, з російською мовою йди на ...
показати весь коментар
01.12.2022 00:50 Відповісти
Оце точно клініка, не знаєш що таке пнх? доречі "не кацап" чому в тебе нік кацапською?
показати весь коментар
01.12.2022 04:31 Відповісти
свою маячну
====
А судді хто?
показати весь коментар
30.11.2022 11:33 Відповісти
Злив зарахован
показати весь коментар
30.11.2022 13:39 Відповісти
Ух, получила истенное удовольствие от "полемики" на ЦН-площадке, которая вызывает некоторое недоумение. Образно выражаясь: "Ну умер дед Максим, ну и )(ер с ним", а то что его выдающийся прибор упёрся в потолок, так жизнь она такая, непредсказуемая, особенно на Роzzии, вот.
показати весь коментар
30.11.2022 14:14 Відповісти
Тобі не обов'язково доповідати за свій злив. Мені до біса.
показати весь коментар
01.12.2022 00:57 Відповісти
Диви які довгі руки в разрабів "Сталкеру"....Вони навіть через ФСБ заважають москалям грати в українську гру....
показати весь коментар
26.11.2022 06:56 Відповісти
вони не припхали до нас і були вбиті там в себе, на місті, як то кажуть невідходячи від каси. продовжуйте в тім самім дусі, вбивайте один одного на кацапістані. нема чого до нас лізти
показати весь коментар
26.11.2022 08:50 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 09:24 Відповісти
Воронєжу не розслаблятися.
показати весь коментар
26.11.2022 09:42 Відповісти
Це дуже правильно! Точно за кацапським прислів'ям :" Бєй свАіх, штоб чужих бАялісь!" Та й біомасу треба ж хоч якимись "пАбєдамі" годувати!
показати весь коментар
26.11.2022 10:37 Відповісти
будет ли ответка от кацапских сталкеров? вопрос конечно риторический.
показати весь коментар
26.11.2022 10:39 Відповісти
ВНР вислала дипломатів росії і обявила мобілізацію?
показати весь коментар
26.11.2022 17:10 Відповісти
 
 