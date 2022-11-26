Протягом 25 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 3 позиції ЗРК та пункт управління, - Генштаб

Протягом доби 25 листопада авіація та артилерія ЗСУ нанесли ряд ударів по скупченню військ російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і ОВТ ворога".

