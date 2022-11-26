УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 195 2

Протягом 25 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 3 позиції ЗРК та пункт управління, - Генштаб

зсу,артилерія

Протягом доби 25 листопада авіація та артилерія ЗСУ нанесли ряд ударів по скупченню військ російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і ОВТ ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали 4 ракетні удари по Комишувасі, на Бахмутському та Авдіївському ведуть наступальні дії, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

авіація (4270) Генштаб ЗС (7296) артилерія (821)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красунчики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
26.11.2022 10:24 Відповісти
 
 