Протягом 25 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 14 районів зосередження ворога, 3 позиції ЗРК та пункт управління, - Генштаб
Протягом доби 25 листопада авіація та артилерія ЗСУ нанесли ряд ударів по скупченню військ російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.
Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і ОВТ ворога".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Чайка Київ
показати весь коментар26.11.2022 10:24 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль