Захисники України відбили атаки ворога в районі 8 населених пунктів. Противник перегруповується для посилення на трьох напрямках, - Генштаб

Розпочалася двісті сімдесят шоста доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по цивільних об’єктах.

Ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. Триває перегрупування ворожих військ з метою посилення угруповань на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка та Невельське Донецької області.

Як зазначається, ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаційних ударів та здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали Куп’янськ і Чугуїв Харківської області; Біленьке на Донеччині та Комишуваха і Кушугум Запорізької області.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Липці, Стариця, Огірцеве та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону, обстріляв із танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Берестове, Кислівка і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка і Торське Донецької області.

"На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Невельське та Мар’їнка Донецької област", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде активні оборонні дії. Здійснив обстріли з танків і всього спектру артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник здійснює фортифікаційне облаштування позицій по береговій лінії та в глибині оборони, удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Безпосередньо від ворожого вогню постраждали міста Очаків та Херсон.