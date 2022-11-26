УКР
У підрозділах противника на Луганщині велика кількість втрат. Цивільні лікарні завалені пораненими, а морги - трупами, - Генштаб

Відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ

Загалом, за даними Генштабу, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових.

"Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги - тілами мертвих загарбників", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб підтверджує втрати противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"У місті Мелітополь знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Два склади було знищено у Василівському районі. Тут до 130 окупантів поранено, також знищено 7 одиниць військової техніки різного типу. Кількість ліквідованого особового складу ворога уточнюється", - йдеться у повідомленні. 

Луганщина має бути перейменована y Meatgrinderщина.
26.11.2022 07:24 Відповісти
26.11.2022 07:25 Відповісти
Війна буде до останнього дамбасянина.
26.11.2022 08:04 Відповісти
Природній відбір
26.11.2022 09:12 Відповісти
Та й куй на них. Знайшли тему для обговорення.
26.11.2022 08:37 Відповісти
Яка гарна новина!
26.11.2022 09:13 Відповісти
"ані ето самі хатєлі....раSSію...умірєть за раZZію...і камні с нєба..."- мрії збуваються!....

тільки побільше 200-х і 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
26.11.2022 11:35 Відповісти
 
 