У підрозділах противника на Луганщині велика кількість втрат. Цивільні лікарні завалені пораненими, а морги - трупами, - Генштаб

Відзначається велика кількість втрат у підрозділах противника, що діють у Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ

Загалом, за даними Генштабу, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ворогом для лікування виключно російських військових.

"Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги - тілами мертвих загарбників", - йдеться у повідомленні.

Також Генштаб підтверджує втрати противника за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"У місті Мелітополь знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Два склади було знищено у Василівському районі. Тут до 130 окупантів поранено, також знищено 7 одиниць військової техніки різного типу. Кількість ліквідованого особового складу ворога уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Зі Сватівського та Кремінського напрямків є позитивні новини, - Гайдай