Рашисти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії. Випущено майже 60 снарядів, - ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни усю ніч залякували Нікопольщину.

"П’ять разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії. Випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів. Минулося без загиблих та поранених", - йдеться у повідомленні.

Резніченко також зазначає, що представники ДСНС обстежують уражені території. З’ясовують деталі обстрілів.

"У решті районі ніч без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - резюмує він.

