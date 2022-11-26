Рашисти обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії. Випущено майже 60 снарядів, - ОВА
Окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни усю ніч залякували Нікопольщину.
"П’ять разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії. Випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів. Минулося без загиблих та поранених", - йдеться у повідомленні.
Резніченко також зазначає, що представники ДСНС обстежують уражені території. З’ясовують деталі обстрілів.
"У решті районі ніч без тривог і надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - резюмує він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль