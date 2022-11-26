Чехія взимку прийме лише десятки тисяч українських біженців, - міністр внутрішніх справ Ракушан

Чехія очікує взимку нову міграційну хвилю з України, але зможе прийняти лише десятки тисяч біженців.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Чеське радіо".

За його словами, це пов’язано із відсутністю місць для розміщення людей, а також обмеженими можливостями соціальної системи та системи охорони здоров’я.

Ракушан додав, що зараз у Чехії перебуває від 355 до 390 тисяч українців, тобто від 3,4% до 3,7% населення Чехії. Кількість виданих віз тимчасового захисту вже сягає 460 тисяч.

Водночас, як зазначив міністр, поточний наплив біженців невеликий, і жоден регіон не зазнає надлишкового навантаження.

"Наразі ми не стикаємося з великою хвилею біженців. Якась кількість людей прибуває, але треба зазначити, що багато хто вже покинув територію Чехії. Вони повернулися до України та чекають, що буде взимку", - пояснив Ракушан.

Наразі уряд країни готує сценарій кризового типу розміщення, оскільки, за словами Ракушана, іншого типу житла не буде. Тому він зазначив, що потрібна допомога всього Європейського Союзу та країн-членів, які не так перевантажені, як Чехія.