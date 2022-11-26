100 тис. мобілізованих росіян будуть вбиті чи поранені до весни, чекають у Кремлі, - ЗМІ
Керівництво РФ готове до того, що до весни 2023 року втрати вбитими й пораненими серед мобілізованих росіян можуть скласти 100 тис. людей.
Про це з посиланням на два джерела - у ФСБ та в Генштабі ЗС РФ - пише російське незалежне видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними "Важных историй", керівництво РФ розуміє, що активізація бойових дій навесні передбачає великі втрати.
"До весни наступного року втрати вбитими і пораненими можуть становити близько 100 тис. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками", - наводить видання слова джерела, яке близьке до ФСБ.
Наближене до російського Генштабу джерело також поділилося з виданням прогнозом Кремля, згідно з яким втрати в Україні становитимуть близько 100 тис., переважно мобілізованих.
Загалом під час осінньої мобілізації в Росії призвали близько 300 тис. людей. Таким чином, за прогнозами Кремля, кожен третій з них до весни загине або буде поранений.
Джерело розповіло, що до весни наступного року міністерство оборони РФ планує підготувати 120 тис. строковиків, яких зможуть відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. Власне, саме тому, за його словами, Путін не скасовує указ про часткову мобілізацію.
От тільки білих лад на всіх не вистачить.
Ось більш-манш реальне повідомлення в інфі від https://t.me/generalsvr Генерал СВР :
"Суббота 1.10.2022г, в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 62984 человека.
Данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 сентября это 18246 погибший.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4821 убитыми и пропавшими безвести".
Проте вони кажуть, що у рашистів 24 години на добу (у 4 зміни) зараз працюють заводи ВПК по виготовленню озброєння та ***********.
(https://www.youtube.com/watch?v=LG9igcVkVOI
В.Соловей - з 35:10 та 36:10- каже про завантаженність рашистських заводів ВПК (зокрема по виготовленню ракет) 24 години на добу в 4 зміни.
Вірити чи не вірити у це - справа кожного)
Та ще кажуть, що з середини січня 2023 буде ще одна хвиля вже повної мобілізації (начебто є плани Пу призвати ще до 2 млн).
Тобто нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
И в нем я видел очень ярко,
Сын жириновского солдат,
А дочь лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут, Две дочки путина в атаку,
И нажимая на курки, Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку, А в нем медведева сынок,
И дочь отважного шойгу, Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын, Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится? Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится...
Поки що вони тільки почали покращувати статистику. Попередні 87 тис.дохлих - это другое...
https://istories.media/news/2022/11/25/v-kremle-prognoziruyut-k-letu-sleduyushchego-goda-bezvozvratnie-poteri-sredi-mobilizovannikh-mogut-sostavit-okolo-100-tisyach-chelovek/
Людей?