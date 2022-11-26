100 тис. мобілізованих росіян будуть вбиті чи поранені до весни, чекають у Кремлі, - ЗМІ

Керівництво РФ готове до того, що до весни 2023 року втрати вбитими й пораненими серед мобілізованих росіян можуть скласти 100 тис. людей.

Про це з посиланням на два джерела - у ФСБ та в Генштабі ЗС РФ - пише російське незалежне видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними "Важных историй", керівництво РФ розуміє, що активізація бойових дій навесні передбачає великі втрати.

"До весни наступного року втрати вбитими і пораненими можуть становити близько 100 тис. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками", - наводить видання слова джерела, яке близьке до ФСБ.

Наближене до російського Генштабу джерело також поділилося з виданням прогнозом Кремля, згідно з яким втрати в Україні становитимуть близько 100 тис., переважно мобілізованих.

Загалом під час осінньої мобілізації в Росії призвали близько 300 тис. людей. Таким чином, за прогнозами Кремля, кожен третій з них до весни загине або буде поранений.

Джерело розповіло, що до весни наступного року міністерство оборони РФ планує підготувати 120 тис. строковиків, яких зможуть відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. Власне, саме тому, за його словами, Путін не скасовує указ про часткову мобілізацію.