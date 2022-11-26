УКР
100 тис. мобілізованих росіян будуть вбиті чи поранені до весни, чекають у Кремлі, - ЗМІ

Керівництво РФ готове до того, що до весни 2023 року втрати вбитими й пораненими серед мобілізованих росіян можуть скласти 100 тис. людей.

Про це з посиланням на два джерела - у ФСБ та в Генштабі ЗС РФ - пише російське незалежне видання "Важные истории", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними "Важных историй", керівництво РФ розуміє, що активізація бойових дій навесні передбачає великі втрати.

"До весни наступного року втрати вбитими і пораненими можуть становити близько 100 тис. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками", - наводить видання слова джерела, яке близьке до ФСБ.

Читайте: Путін, попри оголошене завершення мобілізації, наказав ідентифікувати всіх росіян, які мають стати на військовий облік

Наближене до російського Генштабу джерело також поділилося з виданням прогнозом Кремля, згідно з яким втрати в Україні становитимуть близько 100 тис., переважно мобілізованих.

Загалом під час осінньої мобілізації в Росії призвали близько 300 тис. людей. Таким чином, за прогнозами Кремля, кожен третій з них до весни загине або буде поранений.

Також читайте: У Росії найближчим часом можлива нова хвиля мобілізації, - Генштаб ЗСУ

Джерело розповіло, що до весни наступного року міністерство оборони РФ планує підготувати 120 тис. строковиків, яких зможуть відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. Власне, саме тому, за його словами, Путін не скасовує указ про часткову мобілізацію.

+41
Тільки сто тисяч? Думаю ЗСУ вас приємно здивують
26.11.2022 09:02 Відповісти
26.11.2022 09:02 Відповісти
+25
Враховуючи обморожених, замерзлих та захворілих можна множити на три
26.11.2022 09:05 Відповісти
26.11.2022 09:05 Відповісти
+14
Баби єщо наражают.
От тільки білих лад на всіх не вистачить.
26.11.2022 09:05 Відповісти
26.11.2022 09:05 Відповісти
Тільки сто тисяч? Думаю ЗСУ вас приємно здивують
26.11.2022 09:02 Відповісти
26.11.2022 09:02 Відповісти
Баби єщо наражают.
От тільки білих лад на всіх не вистачить.
26.11.2022 09:05 Відповісти
26.11.2022 09:05 Відповісти
Вже МОСКВИЧИ белые изготавливают новые!
26.11.2022 09:49 Відповісти
26.11.2022 09:49 Відповісти
"...бєлиє лади...бєлиє лади..." будуть наспівувати руZZкі самки....
26.11.2022 10:59 Відповісти
26.11.2022 10:59 Відповісти
так це розмова про чмобіків! Контрактників та вагнерівців вони враховують по окремій стрічці. Їх, до речі на кінець вересня було вже утилізовано понад 86тисяч.

Ось більш-манш реальне повідомлення в інфі від https://t.me/generalsvr Генерал СВР :

"Суббота 1.10.2022г, в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 62984 человека.
Данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 сентября это 18246 погибший.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4821 убитыми и пропавшими безвести".
26.11.2022 12:24 Відповісти
26.11.2022 12:24 Відповісти
Враховуючи обморожених, замерзлих та захворілих можна множити на три
26.11.2022 09:05 Відповісти
26.11.2022 09:05 Відповісти
"Propavšix bez vesti" budet >300.000. Ibo AvtoVAZ nepotianet vsex obladyvatj.
26.11.2022 13:17 Відповісти
26.11.2022 13:17 Відповісти
6 тисяч тонн органических удобрений будет внесено в Украинскую землю перед посевной.
26.11.2022 09:06 Відповісти
26.11.2022 09:06 Відповісти
Двести всегда лучше чем сто, а ещё лучше триста.
26.11.2022 09:06 Відповісти
26.11.2022 09:06 Відповісти
Вони вже готують наступну сотню
26.11.2022 09:08 Відповісти
26.11.2022 09:08 Відповісти
Гарна новина.
Проте вони кажуть, що у рашистів 24 години на добу (у 4 зміни) зараз працюють заводи ВПК по виготовленню озброєння та ***********.
(https://www.youtube.com/watch?v=LG9igcVkVOI
В.Соловей - з 35:10 та 36:10- каже про завантаженність рашистських заводів ВПК (зокрема по виготовленню ракет) 24 години на добу в 4 зміни.
Вірити чи не вірити у це - справа кожного)
Та ще кажуть, що з середини січня 2023 буде ще одна хвиля вже повної мобілізації (начебто є плани Пу призвати ще до 2 млн).
Тобто нам не можна давати їм перепочинок.
Та за рахунок більш точної артилерії (та хаймарсів) знищувати всіх тут.
26.11.2022 09:09 Відповісти
26.11.2022 09:09 Відповісти
у рашистів 24 години на добу (у 4 зміни) зараз працюють заводи ВПК по виготовленню озброєння та ***********. )) - і саме тому ***** бігає по світу з простягнутою рукою ,, то - дайте дронів , то ракет ( у ірану ), то танків ( у бацьки ) , то *********** і то навіть зимове обмундирування ( П Корея ). .
26.11.2022 09:23 Відповісти
26.11.2022 09:23 Відповісти
бігає. бо то все потрібно тут і зараз, а ті всі заводи мокшанського впк не можуть навіть і при роботі в режимі 24/7 видати всю кількість того, що потрібно. вони можуть призвати 2 лями чмобів. але ж не можуть їх всіх відразу кинути на фронт, бо нема чим озброїти і в що одягнути.
26.11.2022 14:10 Відповісти
26.11.2022 14:10 Відповісти
ніяке виробництво ніколи не зможе працювати в ********** 24/7 в силу тотальної природньої ліні, рукожопості і безвідповідальності руснявої істоти.
26.11.2022 09:37 Відповісти
26.11.2022 09:37 Відповісти
Ну а чіпи беруть зі спіжджених пральок?
26.11.2022 10:23 Відповісти
26.11.2022 10:23 Відповісти
оптимістичн все у них)
26.11.2022 09:09 Відповісти
26.11.2022 09:09 Відповісти
У назві "вбити", а треба "вбиті"
26.11.2022 09:10 Відповісти
26.11.2022 09:10 Відповісти
Земля їм скловатою!
26.11.2022 09:11 Відповісти
26.11.2022 09:11 Відповісти
Разжигатель ненависти ***** соловьев будет среди сдохших? А ублюдок кисель? А ***** скабеиха? А им подобные пропагандоны? Да нет. Чушь какая. Подыхать будут дебильные ваньки,которым они дули в уши свой бред годами.
26.11.2022 09:21 Відповісти
26.11.2022 09:21 Відповісти
Мне снился нынче страшный сон,

И в нем я видел очень ярко,

Сын жириновского солдат,

А дочь лаврова санитарка.

Вот с автоматами бегут, Две дочки путина в атаку,

И нажимая на курки, Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!

Тут танк горящий на боку, А в нем медведева сынок,

И дочь отважного шойгу, Его достав несёт в медблок.

Зюганов внук, Зюганов сын, Наследник Матвиенко Вали,

Все как один пошли на фронт,

Чтоб братья в НАТО не вступали.

Бегут в строю Ковальчуки,

И Ротенберги с ними рядом,

И рвется Миллер на прорыв,

Во фланг с газпромовским отрядом.

Открыл глаза, потом закрыл,

Что за фантастика творится? Наверно зря смотрел ТВ,

Вот хрень подобная и снится...
26.11.2022 11:10 Відповісти
26.11.2022 11:10 Відповісти
26.11.2022 14:13 Відповісти
26.11.2022 14:13 Відповісти
Судячі з тенденції ви до нового року цю межу перетнете
26.11.2022 09:21 Відповісти
26.11.2022 09:21 Відповісти
Це - прогноз лише по чмобілізованим у рамках мобілізації, яка розпочалась у вересні.
Поки що вони тільки почали покращувати статистику. Попередні 87 тис.дохлих - это другое...
26.11.2022 09:36 Відповісти
26.11.2022 09:36 Відповісти
сходили с парадкой на "киев за три дня" ))
26.11.2022 09:24 Відповісти
26.11.2022 09:24 Відповісти
Як завжди москалі брешуть)100тис вбитими буде вже до Миколая.
26.11.2022 09:28 Відповісти
26.11.2022 09:28 Відповісти
Тобто в вас раніше ніж в Україні?)
26.11.2022 09:42 Відповісти
26.11.2022 09:42 Відповісти
Йдеться про тих, кого після 21 вересня почали чмобілізовувати, а не про всю мокшанську армію...
26.11.2022 09:57 Відповісти
26.11.2022 09:57 Відповісти
нічого такого не йдеться. Прочитай ще раз, тільки на цей раз уважно.
26.11.2022 10:07 Відповісти
26.11.2022 10:07 Відповісти
источник:
https://istories.media/news/2022/11/25/v-kremle-prognoziruyut-k-letu-sleduyushchego-goda-bezvozvratnie-poteri-sredi-mobilizovannikh-mogut-sostavit-okolo-100-tisyach-chelovek/
26.11.2022 10:22 Відповісти
26.11.2022 10:22 Відповісти
Тут я сумніваюся.
26.11.2022 10:52 Відповісти
26.11.2022 10:52 Відповісти
Мочи своїх,москаль, може і чужі боятись будуть...
26.11.2022 09:32 Відповісти
26.11.2022 09:32 Відповісти
Ну довбойобы!да развернитесь и замочите путинаХуйла и всё говно правительство!!!будите спокойно жить!оружие в ваших руках!
26.11.2022 09:45 Відповісти
26.11.2022 09:45 Відповісти
💯
26.11.2022 10:09 Відповісти
26.11.2022 10:09 Відповісти
весьма оптимистичный прогноз) По-моему, они себе льстят=))))
26.11.2022 10:06 Відповісти
26.11.2022 10:06 Відповісти
26.11.2022 10:09 Відповісти
26.11.2022 10:09 Відповісти
скопление в кучу 👉👌
26.11.2022 10:31 Відповісти
26.11.2022 10:31 Відповісти
26.11.2022 10:30 Відповісти
26.11.2022 10:30 Відповісти
Пофіг! Баби єщо нАрАжАют!
26.11.2022 10:56 Відповісти
26.11.2022 10:56 Відповісти
Да хер, там к весне будет 150000
26.11.2022 12:00 Відповісти
26.11.2022 12:00 Відповісти
можуть скласти 100 тис. людей. Джерело:

Людей?
26.11.2022 15:22 Відповісти
26.11.2022 15:22 Відповісти
Ми чекаємо на сто тисяч дохлих кацапів вже в цьому році!
26.11.2022 16:18 Відповісти
26.11.2022 16:18 Відповісти
Так і хочеться запитати:"расєйські баби-дури,ви реально хочете продати 100 тисяч своїх синів на забій?За что?А плодитися від кого будете?Від лаврова піськова шойгу чи суровікіна?Хоча це ж росія.Одного дефективного дровосєка чи газонокосильщика хватить для запліднення цілої дєрєвні.
26.11.2022 17:46 Відповісти
26.11.2022 17:46 Відповісти
 
 