Загарбницька війна Росії та Голодомор мають одну мету. Режим Путіна веде всесвітні "голодні ігри", - МЗС

26 листопада в Україні вшановують пам’ять багатомільйонних жертв злочинів тоталітарного комуністичного режиму – масового штучного голоду 1921-1923 років в Україні, Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу і масового штучного голоду в Україні у 1946-1947 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

В МЗС акцентують увагу, що український народ з його традиціями національно-визвольних рухів розглядався Кремлем як загроза існуванню радянської системи. Режим Сталіна чинив голод, репресії та масові депортації, аби зламати дух українців, знищив голодною смертю не менше 3,9 млн осіб.

Впродовж десятиліть тоталітарний режим в Кремлі робив усе можливе, щоб приховати від міжнародної спільноти наслідки репресивної політики щодо українців, замовчував, перекручував і заперечував факти задля уникнення відповідальності за скоєні злочини.

"Сьогодні, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років в Україні, мета загарбницької геноцидної війни Росії не відрізняється від мети геноциду 1932-1933 років – знищення української нації та її державності. Продовжуючи терористичні атаки на об’єкти критичної інфраструктури, руйнуючи історичну та культурну спадщину, здійснюючи насильницьке вивезення українських дітей на російську територію, РФ веде війну проти української ідентичності", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні день пам’яті жертв Голодоморів

Політичні та ідеологічні наративи сталінської епохи, зокрема із насаджування образу "ворожого Заходу" та заперечення існування України як самостійної держави, сьогодні особливо активно відтворюються в тоталітарній політиці нинішньої Росії.

"Тоталітарний комуністичний режим вчиняв масові голодомори, а режим Путіна веде всесвітні "голодні ігри". Сотні мільйонів людей в Африці та Азії вже постраждали від руйнування сільськогосподарської інфраструктури та блокування експорту українських зернових з боку РФ. Як і в 1932-1933 роках НКВС вилучало в українців останнє продовольство, так і у 2022 році російські окупаційні війська грабують українські елеватори та вивозять українське зерно. Перешкоджаючи роботі Чорноморської зернової угоди, Кремль використовує продовольство як зброю задля втілення своєї агресивної політики. Низка країн та регіонів опинилася на межі голоду через війну Росії проти України", - додають у МЗС.

Агресія Росії проти України доводить, що непокаране зло та невизнані історичні помилки повертаються в наш час в гірших масштабах.

Закликаємо міжнародних партнерів відновити історичну справедливість – визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом Українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку Росії.

Також читайте: "Holodomor is genocide": завтра українці у різних містах світу вимагатимуть визнати Голодомор геноцидом