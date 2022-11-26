СБУ затримала в Києві колаборанта, який закликав до підтримки дій Росії
Чоловік поширював в інтернеті повідомлення про заперечення збройної агресії РФ та закликав до підтримки дій окупантів.
Про це повідомили в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Пропагандист створив та адміністрував канали в Телеграм, Ютуб і Фейсбук. Тут колаборант публікував відео та текстові звернення про свою антиукраїнську позицію, називаючи українську владу фашистською, а також відкрито підтримував військову агресію РФ", - йдеться у повідомленні.
Чоловік викладав у загальний доступ матеріали про перемогу "руського міра", "звільнення" України росіянами та нібито скору зміну української влади.
Також він листувався у заборонених в Україні російських соцмережах з громадянами Росії, зокрема з військовослужбовцем армії РФ.
Під час обшуку в чоловіка вилучили комп'ютерну техніку, флешки, телефони та наступальну осколкову гранату.
Йому повідомили про підозру в колаборації діяльності та незаконному поводженні зі зброєю. Затриманому загрожує до 7 років за ґратами.
Працюють внаглу на коцапів
Ру́ський - в українській мові такий, що відноситься до часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Русі або до її населення - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русі . . Під назвою «руські люди» , як правило, розуміли підлеглих Русі для позначення жителів саме https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C давньої Русі , середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великого князівства Литовського та Руського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1432%E2%80%941435) Великого князівства Руського XV ст., та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1658%E2%80%941659) Великого князівства Руського що мало постати на теренах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Українського гетьманату , часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський.
Слово руський не слід плутати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. русский, тобто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіянин .
ось воно. воно просто хворе на голову.
https://youtu.be/dM71TugmMn8