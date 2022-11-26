СБУ затримала в Києві колаборанта, який закликав до підтримки дій Росії

Чоловік поширював в інтернеті повідомлення про заперечення збройної агресії РФ та закликав до підтримки дій окупантів.

Про це повідомили в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропагандист створив та адміністрував канали в Телеграм, Ютуб і Фейсбук. Тут колаборант публікував відео та текстові звернення про свою антиукраїнську позицію, називаючи українську владу фашистською, а також відкрито підтримував військову агресію РФ", - йдеться у повідомленні.

Чоловік викладав у загальний доступ матеріали про перемогу "руського міра", "звільнення" України росіянами та нібито скору зміну української влади.

Також він листувався у заборонених в Україні російських соцмережах з громадянами Росії, зокрема з військовослужбовцем армії РФ.

Під час обшуку в чоловіка вилучили комп'ютерну техніку, флешки, телефони та наступальну осколкову гранату.

Йому повідомили про підозру в колаборації діяльності та незаконному поводженні зі зброєю. Затриманому загрожує до 7 років за ґратами.





