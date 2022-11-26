УКР
СБУ затримала в Києві колаборанта, який закликав до підтримки дій Росії

колаборант

Чоловік поширював в інтернеті повідомлення про заперечення збройної агресії РФ та закликав до підтримки дій окупантів.

Про це повідомили в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропагандист створив та адміністрував канали в Телеграм, Ютуб і Фейсбук. Тут колаборант публікував відео та текстові звернення про свою антиукраїнську позицію, називаючи українську владу фашистською, а також відкрито підтримував військову агресію РФ", - йдеться у повідомленні.

Чоловік викладав у загальний доступ матеріали про перемогу "руського міра", "звільнення" України росіянами та нібито скору зміну української влади.

Також він листувався у заборонених в Україні російських соцмережах з громадянами Росії, зокрема з військовослужбовцем армії РФ.

Читайте: Росія відкрила реєстри на окупованих територіях. Стало відомо, хто очолив "органи влади" загарбників, - ЗМІ

Під час обшуку в чоловіка вилучили комп'ютерну техніку, флешки, телефони та наступальну осколкову гранату.

Йому повідомили про підозру в колаборації діяльності та незаконному поводженні зі зброєю. Затриманому загрожує до 7 років за ґратами.

СБУ затримала в Києві колаборанта, який закликав до підтримки дій Росії 01
СБУ затримала в Києві колаборанта, який закликав до підтримки дій Росії 02
СБУ затримала в Києві колаборанта, який закликав до підтримки дій Росії 03

+11
Шкодую про одне - що не я перший знайшов цю гниду.
26.11.2022 11:31 Відповісти
+8
Люди не бояться чи що?
Працюють внаглу на коцапів
26.11.2022 11:30 Відповісти
+8
это психическое расстройство, но сабж убежден, что это его убеждения, адвокат не станет его в этом разубеждать, прокурор тем более не захочет усомниться в его убеждениях, а судья даже открывать ККУ не станет - за две минуты оттарабанит на всю семёрочку.
26.11.2022 11:44 Відповісти
Як би була вища міра покарання - розстріл. То боялися б.
26.11.2022 11:34 Відповісти
Таких гнид вдосталь. Досі захоплюються ******. Що з такими робити? Публічно ні-ні, а серед сусідів продовжують славити його. І пику ні натовчешь, бо літня жінка
26.11.2022 11:40 Відповісти
За такі речі 7 років за мало, а після ув'язнення депортувати до мокшанських болота!!!
26.11.2022 11:53 Відповісти
Допригався отсосник руськоміра. Нажаль таких ****** дохрена- більшість скритих та є й активні. Відсотків 15-20 набереться дрочащих на Кремль та руськомир. Таких дєгєнєратів навіть бомбардування рашистів не вразумляє((
26.11.2022 12:00 Відповісти
Безграмотна людина працює в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області , яка написала про "руській мір"замість "рускій".
Ру́ський - в українській мові такий, що відноситься до часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Русі або до її населення - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC) русі . . Під назвою «руські люди» , як правило, розуміли підлеглих Русі для позначення жителів саме https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C давньої Русі , середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: «Королівства Русь» (Галицько-Волинського князівства), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9B Великого князівства Литовського та Руського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1432%E2%80%941435) Великого князівства Руського XV ст., та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_(1658%E2%80%941659) Великого князівства Руського що мало постати на теренах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Українського гетьманату , часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський.
Слово руський не слід плутати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. русский, тобто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіянин .
26.11.2022 12:01 Відповісти
Так подібним грішать не лише в СБУ. а й приміром колишній віце-прем'єр гуманітарного напряму !!! Микола Томенко. Та й інших вистачає...
26.11.2022 13:08 Відповісти
****** бы по тихому где то в посадке,прикопали .зачем 7 лет эту тварь кормить
26.11.2022 12:03 Відповісти
Бессмертный?"Горец"? Ша до задержания можно и не дожить...
26.11.2022 12:08 Відповісти
Їх треба знищувати! Скільки українців через отаких потвор загинуло? Досить зі зрадниками панькатися!!!
26.11.2022 12:16 Відповісти
Україна чекає на перемогу але перемога затягується через те що в Україні є багато людей які чекають на Русский МИР тому таких людей потрібно не то що засуджувати а знищувати
26.11.2022 12:17 Відповісти
Зразу на розмінування .
26.11.2022 12:22 Відповісти
страна должна знать своих хероев-фото в студию..
26.11.2022 12:37 Відповісти
Таких антимайдановцев 15-20%
26.11.2022 16:45 Відповісти
.

ось воно. воно просто хворе на голову.

https://youtu.be/dM71TugmMn8
26.11.2022 18:34 Відповісти
отрезать язык твари райха фашистии
26.11.2022 20:05 Відповісти
Таких уйobків треба на розмінування відправляти.
26.11.2022 22:26 Відповісти
 
 