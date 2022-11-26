Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва з візитом. Він вшанував пам’ять жертв Голодомору і зустрівся з прем’єр-міністрами України Денисом Шмигалем та Литви Інґрідою Шимоніте.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на канцелярію польського глави уряду.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Києві поклав квіти перед пам'ятником жертвам Голодомору. Великий голод стався в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Після цього Моравецький зустрівся з прем’єр-міністрами країн-членів Люблінського трикутника - України та Литви. З Денисом Шмигалем та Інґеборгою Шимоніте він підписав декларацію про співпрацю між країнами.

"Польща підтримує Україну на міжнародному рівні, бо ми на боці свободи. Наші три країни мають спільну історію та спільне сьогодення. Я вірю, що у нас попереду спільне майбутнє, гарне майбутнє", - заявив Моравецький.

