Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві. ФОТОрепортаж

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва з візитом. Він вшанував пам’ять жертв Голодомору і зустрівся з прем’єр-міністрами України Денисом Шмигалем та Литви Інґрідою Шимоніте.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на канцелярію польського глави уряду.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Києві поклав квіти перед пам'ятником жертвам Голодомору. Великий голод стався в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві 01Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві 02Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві 03Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві 04

Після цього Моравецький зустрівся з прем’єр-міністрами країн-членів Люблінського трикутника - України та Литви. З Денисом Шмигалем та Інґеборгою Шимоніте він підписав декларацію про співпрацю між країнами.

Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві 05Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві 06Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві 07Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві 08Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві 09

"Польща підтримує Україну на міжнародному рівні, бо ми на боці свободи. Наші три країни мають спільну історію та спільне сьогодення. Я вірю, що у нас попереду спільне майбутнє, гарне майбутнє", - заявив Моравецький.

Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві 10

голодомор (402) Польща (8994) Моравецький Матеуш (371) Шмигаль Денис (4822) Люблінський трикутник (27) Шимоніте Інґріда (59)
+14
Дякуемо Польщі !
26.11.2022 11:47 Відповісти
+13
Молодці і Литва і Польща!!!!
26.11.2022 11:55 Відповісти
+13
Можна безкінечно дивитися на зевладу та обговорювати зевладу.
Але прийшов час готуватись обирати свого Чорновола
щоб знову не звернути не туди, як колись дуже давно😠
26.11.2022 12:22 Відповісти
Дякуемо Польщі !
26.11.2022 11:47 Відповісти
Польша помогает Украине на максимальном предел своих возможностей. Моравецкий занимается вопросами помощи лично и постоянно. Благородный человек с твердыми моральными ценностями, это даже просто по лицу видно. Респект.
26.11.2022 14:51 Відповісти
Молодці і Литва і Польща!!!!
26.11.2022 11:55 Відповісти
Де той, що ржав з Голодомору?
26.11.2022 11:56 Відповісти
сховався в норку і записує відосік
26.11.2022 12:41 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на зевладу та обговорювати зевладу.
Але прийшов час готуватись обирати свого Чорновола
щоб знову не звернути не туди, як колись дуже давно😠
26.11.2022 12:22 Відповісти
це мужній крок на підтримку.
дякуємо полякам та литовцям.
а також і латвійцям, і естонцям, і чехам, і словакам, і грузинам, і чеченцям.
дякуємо всім небайдужим і моральним народам.
26.11.2022 16:09 Відповісти
Польща та Литва - справжні друзі і брати!
26.11.2022 16:19 Відповісти
Шмигаль знає інглиш?
26.11.2022 19:10 Відповісти
A TY KOJAGYSZ A IHGLISZ
26.11.2022 19:49 Відповісти
А разве он не похож на еврея?!
26.11.2022 22:00 Відповісти
Схоже, що на наших очах створюється нова Унія. Подяка Литві та Польщі за допомогу в скрутний час
26.11.2022 21:06 Відповісти
Це гарно коли премьер Польщи та премьер Литви зустричаются в Киеви. Це гарана традиция. Надеюсь дождаться когда Ж7 встретятся в Киеве-по поводу разделы Рашки на сферы влияния
26.11.2022 21:24 Відповісти
в Польше войска собираются, они будут воевать в Украине??? в наступлении массированном.
27.11.2022 00:19 Відповісти
 
 