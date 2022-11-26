Упродовж доби на Херсонщині через обстріли загинули двоє людей, десятеро - поранені

За добу 25 листопада на Херсонщині внаслідок обстрілів російськими військами загинуло двоє людей, десятеро дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

За даними військової адміністрації, військові РФ 39 разів за добу обстріляли Херсонщину

У Херсонському районі під обстріли потрапили Чорнобаївка, Антонівка, Наддніпрянське, Микільське, Зеленівка та Музиківка. У Херсоні російські снаряди влучили в будинки, торговельний заклад та училище.

У Бериславському районі російська армія обстріляла Берислав, Новоолександрівку, Качкарівку та Костирку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку росіяни обстріляли із РЗСВ Вовчанськ на Харківщині