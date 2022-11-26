СБУ затримала в Одесі агента ФСБ Росії, який знімав позиції ЗСУ в області

В Одесі працівники СБУ затримали агента спецслужб Росії, який знімав на відеореєстратор позиції ЗСУ в області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією слідчих, чоловік збирав інформацію про розташування оборонних позицій військових, кількість бійців та техніки в Одеській області, знімав на відеореєстратор в авто і згодом планував відео передати росіянам.

Затриманий планував отримати посаду в окупаційній владі, у разі захоплення Одещини військами РФ.

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

