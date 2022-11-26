УКР
СБУ затримала в Одесі агента ФСБ Росії, який знімав позиції ЗСУ в області

В Одесі працівники СБУ затримали агента спецслужб Росії, який знімав на відеореєстратор позиції ЗСУ в області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Одеській області, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією слідчих, чоловік збирав інформацію про розташування оборонних позицій військових, кількість бійців та техніки в Одеській області, знімав на відеореєстратор в авто і згодом планував відео передати росіянам.

Затриманий планував отримати посаду в окупаційній владі, у разі захоплення Одещини військами РФ.

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

затримання (4380) Одеса (5617) СБУ (13381) ФСБ (1480)
Недурно. Но серп для начала будет лучше. А потом можно и молот.
26.11.2022 12:22 Відповісти
26.11.2022 12:19 Відповісти
В верховной раде не пробовали искать фсбшников?
26.11.2022 12:28 Відповісти
26.11.2022 12:19 Відповісти
Недурно. Но серп для начала будет лучше. А потом можно и молот.
26.11.2022 12:22 Відповісти
Труханов?
26.11.2022 12:22 Відповісти
Шуфрич?
26.11.2022 14:57 Відповісти
В верховной раде не пробовали искать фсбшников?
26.11.2022 12:28 Відповісти
А його до "буцигарні" випадково не можна було недовезти? Типу-спроба втечі!
26.11.2022 12:38 Відповісти
на гіляку кацапа !!!
26.11.2022 13:01 Відповісти
Роздерти ту потвору на місці. Правду казав якийсь німецький політолог, що очищене повністю від чуми "русского мира" місто Херсон, де кожна падаль себя змогла проявити під час окупації, багато втекло, багато знищать самі херсонці, а якусь частину затримають поліцейські. А саме непрозоре місце скупчення прихильників ворога у місті Одеса. Там навіть під час активних бойових дій місто веселилося і жило, ніби війцна не в Україні. Ще в інших містах, падаль трішечки притихла, замаскувалася.
26.11.2022 13:01 Відповісти
Мільйони помийка продовжує витрачати
на агентів,колаборантів,попів....замість
того,щоб вкладати ці гроші в безпризорних
дітей в москві,яких тисячі....
26.11.2022 14:57 Відповісти
Ніженьки - хрум хрум хрум, рученьки - хрум хрум хрум, вилізли очі 👀, спокійної ночі, цій падлі... І так робити з кожним, щоб навіть не думали такого робити, не те що боялися..
27.11.2022 01:23 Відповісти
 
 