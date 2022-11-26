"Укренерго" про ситуацію в енергосистемі: введено в роботу ще один атомний блок, покривається 75% потреб споживання

Енергетики продовжують відновлювати енергосистему.

Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання. Про це розповів голова правління Володимир Кудрицький у виступі в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Укренерго" звертає увагу, що компанія більше не зазначає, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго.

"Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області", - зазначив він.

Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

Нагадується також, що зараз кожен українець, в будинок якого повернулось світло, може допомогти швидше повернути його іншим, просто заощадливо споживаючи електроенергію.

"Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей", - додають у компанії.