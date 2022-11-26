"Укренерго" про ситуацію в енергосистемі: введено в роботу ще один атомний блок, покривається 75% потреб споживання
Енергетики продовжують відновлювати енергосистему.
Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання. Про це розповів голова правління Володимир Кудрицький у виступі в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.
"Укренерго" звертає увагу, що компанія більше не зазначає, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго.
"Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області", - зазначив він.
Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.
Нагадується також, що зараз кожен українець, в будинок якого повернулось світло, може допомогти швидше повернути його іншим, просто заощадливо споживаючи електроенергію.
"Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей", - додають у компанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
звідки ви - у#бки лізете?
В сьогодні вирубили о 8:14.
Києво-Свчтошинський р-н Київської області
диво дивне а не електрика.
Путину своєму про це поскаржись, гандон.
Проблем нема купити? Можно посилання?
А посудомийку?
А мультиварку?
Вибачте, але є і нормальні люди, які шлакожратву з Глово не їдять.
Украина выкидывает миллиарды на какой то Марафон, но в условиях блекауда, толку от него никакого для народа, а вот для друзей Зеленского из 95 квартала толк очевиден. Они уже не помещаются в широкоформатный телевизор.
Я вот к чему, почему нет оперативной информации в радиовещании? Я в Киеве. Сканируя весь диапазон, нахожу в прекрасном качестве кучу религиозных передач, есть развлекательные и прочие. Но вот важной информации в условиях, когда все лежит, найти невозможно!
Не работает ни Громадське радио, ни Украинское... Нет ни одного в эфире, который бы сообщал о воздушной тревоге, об обстановке в стране и на фронте. Я считаю это безобразием!
Украина обязана обеспечить всю территорию качественным государственным радиовещанием!
Люди не должны жить в каменном веке из за коррупции, или рукожопства чиновников во время войны!