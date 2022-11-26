УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
6 186 31

"Укренерго" про ситуацію в енергосистемі: введено в роботу ще один атомний блок, покривається 75% потреб споживання

світло

Енергетики продовжують відновлювати енергосистему.

Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання. Про це розповів голова правління Володимир Кудрицький у виступі в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Укренерго" звертає увагу, що компанія більше не зазначає, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго.

"Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області", - зазначив він.

Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

Нагадується також, що зараз кожен українець, в будинок якого повернулось світло, може допомогти швидше повернути його іншим, просто заощадливо споживаючи електроенергію.

Також читайте: Прогнозується вихід на режим планових відключень в понеділок, - "Укренерго"

"Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей", - додають у компанії.

Укренерго про ситуацію в енергосистемі: введено в роботу ще один атомний блок, покривається 75% потреб споживання 01

Автор: 

енергетика (2696) електроенергія (6363) Укренерго (2746) Кудрицький Володимир (190)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
то есть параша тебя не достала, а энергетики достали. ну ты и гнида, отборная!
показати весь коментар
26.11.2022 21:46 Відповісти
+4
Чистой воды вранье. По 8-10 часов нету света. Достали уже.
показати весь коментар
26.11.2022 12:46 Відповісти
+3
проте який потужний у вас струм, якщо 15 хвилин вистачає шоб зарядити і телефон и пауербанки, шоб срати тут на наших енергетиків у коментах!
диво дивне а не електрика.
Путину своєму про це поскаржись, гандон.
показати весь коментар
26.11.2022 14:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чистой воды вранье. По 8-10 часов нету света. Достали уже.
показати весь коментар
26.11.2022 12:46 Відповісти
жалуйся своєму патрону путину та пригожину, мудило.
показати весь коментар
26.11.2022 14:11 Відповісти
ты голосовала за зеленскава)
показати весь коментар
26.11.2022 14:30 Відповісти
то есть параша тебя не достала, а энергетики достали. ну ты и гнида, отборная!
показати весь коментар
26.11.2022 21:46 Відповісти
йому перелічити всіх, хто його дістав, аби ти був задоволенний?
звідки ви - у#бки лізете?
показати весь коментар
26.11.2022 23:18 Відповісти
***** ты, концетрированный, уже засрал весь простир как ты страдаешь с инетом
показати весь коментар
26.11.2022 23:20 Відповісти
То вам ще пощастило - у нас вчора не було 18 годин поспіль.
В сьогодні вирубили о 8:14.
Києво-Свчтошинський р-н Київської області
показати весь коментар
27.11.2022 11:14 Відповісти
в мене як вмикали світло на 15 хвилин в день, так і вмикають
показати весь коментар
26.11.2022 12:48 Відповісти
Світло Шредингера)
показати весь коментар
26.11.2022 13:07 Відповісти
проте який потужний у вас струм, якщо 15 хвилин вистачає шоб зарядити і телефон и пауербанки, шоб срати тут на наших енергетиків у коментах!
диво дивне а не електрика.
Путину своєму про це поскаржись, гандон.
показати весь коментар
26.11.2022 14:10 Відповісти
дурепа, в мене є машина
показати весь коментар
26.11.2022 14:32 Відповісти
ну так чо ты жалуешься, времена сейчас не то чтобы жировать
показати весь коментар
26.11.2022 21:47 Відповісти
в мене опалення на електриці
показати весь коментар
26.11.2022 23:16 Відповісти
Вороватых уродов из ДТЭК или таких же чиновников из Укрэнерго странно называть "нашими энергетиками"
показати весь коментар
26.11.2022 19:01 Відповісти
прям как при ковидошизанутом ляшко. циферки букавки
показати весь коментар
26.11.2022 14:32 Відповісти
Це десь в понеділок вівторок буде ще ракетна атака, по логіці
показати весь коментар
26.11.2022 14:43 Відповісти
Насправді відключення світла не є жахливою проблемою. Купив акумулятор AGM 12В 100 Ah - 192 долари, зарядка на 10 А ( повна зарядка акумуятора через 8 годин) - 20 доларів, простенький китайський інвентор, що перетворює 12 В в 220В , потужністю типу 1000 W, реально десь 400W - 35 доларів. Разом 247 доларів. Система видає на гору 960 Ват. Якщо в хаті енергоощадні лімпочки по 25 Ват, то можна спокійно освітлювати усю квартиру, заряджати наявні телефони і ще працювати 4-5 годин на ноутбуку. Якщо потрібно більше потужності, купляєте ще один акумулятор. Для більш менш прийнятного способу життя вистачає щоби струм в електромережу подавався не менше 8 годин на добу.
показати весь коментар
26.11.2022 16:14 Відповісти
перекинешь мне 247 долларов, я номер карты скину?
показати весь коментар
26.11.2022 19:02 Відповісти
то скидай вже номер своєї карти, може до ранку і отриаєш бажану суму
показати весь коментар
26.11.2022 22:29 Відповісти
А якщо дають на 2 години за добу, як твоя система буде працювати?
показати весь коментар
26.11.2022 21:28 Відповісти
До того ж не усі провайдери дають можливість кинути живлення на своє обладнання. У мене оптика у квартиру заходить, тому зробив так, що швидкістний та стабільний інтернет навіть без світла. А у більшості населення далеко не так зроблено, як зробив мій провайдер.
показати весь коментар
26.11.2022 21:31 Відповісти
Купив акумулятор AGM 12В 100 Ah - 192 долари

Проблем нема купити? Можно посилання?
показати весь коментар
27.11.2022 00:08 Відповісти
А чайник 2квт потягне?
А посудомийку?
А мультиварку?
Вибачте, але є і нормальні люди, які шлакожратву з Глово не їдять.
показати весь коментар
27.11.2022 11:16 Відповісти
Виходить,я, один щасливець.Весь час з світлом.
показати весь коментар
26.11.2022 16:36 Відповісти
ні, ще ОПа з препізедентом, гундоси та з короткими рукавами, строчить...
показати весь коментар
27.11.2022 11:01 Відповісти
Люди раскупают радиоприемники. Средняя цена 500 грн.
Украина выкидывает миллиарды на какой то Марафон, но в условиях блекауда, толку от него никакого для народа, а вот для друзей Зеленского из 95 квартала толк очевиден. Они уже не помещаются в широкоформатный телевизор.
Я вот к чему, почему нет оперативной информации в радиовещании? Я в Киеве. Сканируя весь диапазон, нахожу в прекрасном качестве кучу религиозных передач, есть развлекательные и прочие. Но вот важной информации в условиях, когда все лежит, найти невозможно!
Не работает ни Громадське радио, ни Украинское... Нет ни одного в эфире, который бы сообщал о воздушной тревоге, об обстановке в стране и на фронте. Я считаю это безобразием!
Украина обязана обеспечить всю территорию качественным государственным радиовещанием!
Люди не должны жить в каменном веке из за коррупции, или рукожопства чиновников во время войны!
показати весь коментар
26.11.2022 19:25 Відповісти
Шо и Киев-ФМ на 98 Мгц ни разу не находил?
показати весь коментар
26.11.2022 20:53 Відповісти
Рф ракети сворюють велику проблему, для енергетики України,а можуть зробити ще більшу , аж до техногенної катастрофи , але як не парадоксально її можно вирішити відносно легко, для цього потрібно ******* ЗРК накшталт - Насамс, Петриот, Іріс та інші наприклад Французкі , яки повинні прикрити хочаб всі АЕС і обласні центри це мінімум 20 систем , можливо це і багато в порівнянні коли нам надали тільки 3 , а коли Польша запропонувала Німечіні передати ЗРК які та пообіцяла Польші то та відмовила тому що Україна не країна НАТО тобто просто не надає, це просто якесь знущання коли потрібні не просто 20 систем, а вони потрібні ще до початку обстрілів тем паче зими і це не така велика кількисть для Заходу тоді як на мапі стоїть життя мільйонів людей, хтось може сказати що потрібно було свої мати, цілком справелливо, але все вкрали за 30 років і маємо що маємо, але і справедливо і те що Україна вже за їх заплатила НАТО і всьому цівілізованому світу коли відмовилась від третього ядерного потенціалу бувшого СССР, а це приблизно 2 тис, боєголовок тоді потріно всому цівілізованому Світу відати борги шляхом бартеру , терміново надати мінімум 20 ******** систем ЗРК ще вчора.
показати весь коментар
27.11.2022 04:02 Відповісти
"олігарх" в Україні це синоним слів: зрадник,злодій,брехун,мародер,перевертень,ворог країни,ворог народу.....
показати весь коментар
27.11.2022 14:15 Відповісти
 
 