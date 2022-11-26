Вибухи у Дніпрі: частково зруйновано 7 приватних будинків, шестеро постраждалих. Здійнялася пожежа,. ФОТО

Рашисти обстріляли Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Дніпрі. На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні", - зазначає він.

За словами Резніченка, небезпека триває.

"Залишайтеся в укриттях", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі лунають вибухи

Пізніше Резніченко повідомив про збільшення кількості постраждалих.

"Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані. Росіяни поцілили по мирному кварталу…", - додав він.