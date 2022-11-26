УКР
11 431 25

Вибухи у Дніпрі: частково зруйновано 7 приватних будинків, шестеро постраждалих. Здійнялася пожежа,. ФОТО

Рашисти обстріляли Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Дніпрі. На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні", - зазначає він.

За словами Резніченка, небезпека триває.

"Залишайтеся в укриттях", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі лунають вибухи

Пізніше Резніченко повідомив про збільшення кількості постраждалих. 

"Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані. Росіяни поцілили по мирному кварталу…", - додав він.

Вибухи у Дніпрі: частково зруйновано 7 приватних будинків, шестеро постраждалих. Здійнялася пожежа, 01

Автор: 

вибух (4627) Дніпро (3366) Резніченко Валентин (518)
+20
А чого це В.Резніченко, який під слідством за розкрадання гуманітарки , коментує події у Дніпрі, а не відсторонений ? Дуже цікаво
показати весь коментар
26.11.2022 13:23 Відповісти
+16
ЗСУ готують наступ на Мелітополь: десятки тисяч окупантів можуть опинитися в казані
показати весь коментар
26.11.2022 12:56 Відповісти
+14
дєрьмак з своєю ж оп-ою не допустять котлів. скільки котлів вже до цього намічалось? й всі саме ці оп-овські тварі не дали їх закрити.
показати весь коментар
26.11.2022 12:59 Відповісти
Терористичні війська головного терориста світу пуйла, війська слуги сатани знову вдарили ракетами по домівках жінок, дітей і старшого покоління, які прожили не одну війну. "Ашвабодітєлі" звільняють від свободи, нормального життя і миру.
показати весь коментар
26.11.2022 12:56 Відповісти
Щоб ці нелюди згинули разом з бункерним вурдалаком.
показати весь коментар
26.11.2022 13:04 Відповісти
АНД (хто з Дніпра зрозуміє)

https://t.me/nu_i_novyny/20050 https://t.me/nu_i_novyny/20050
показати весь коментар
26.11.2022 13:06 Відповісти
тут не треба бути й з дніпра.
показати весь коментар
26.11.2022 13:12 Відповісти
в ліхіє 90 і гримилі славою "амурскіє войни". о були врємена!
показати весь коментар
26.11.2022 13:26 Відповісти
я помню і прикол, - вигуглив )) там на .ru , лінк не кинеш. кину цитатку )
"Еще в эпоху застоя сформировалась группа рэкетиров под главенством бывшего перспективного футболиста Александра Мальченко. Действовали они поначалу в ХХХ районе Днепропетровска, потрошили цеховиков, которые по-капиталистически зашибали деньгу в социалистическом СССР. Банда «Матроса» постепенно приобрела всесоюзную известность, и в эпоху гласности, в 1987 г., когда стало «можно», Виталий Витальев посвятил «Матросу» и его команде большое расследование «Амурские войны»"
показати весь коментар
26.11.2022 13:29 Відповісти
"За крышкой гроба остались крышевание бизнес-элит Днепропетровска, дружба с Павлом Лазаренко, участие в убийстве Щербаня. Да, не последним человеком был Мильченко в дивном новом мире девяностых, далеко не последним. Потому и не верил никто из близко его знавших, что умер «Матрос» своей смертью. А впрочем, далеко не все, кто знал его близко, прожили много дольше" ))
показати весь коментар
26.11.2022 13:31 Відповісти
Почему Матрос? Рассказывают, что когда-то, будучи еще шкетом, пошел Саша вместе с ребятами постарше купаться на Днепр, но плавать не умел и, оказавшись на глубоком месте, стал тонуть. "Выплывет или нет?" - гадали старшие мальчишки, глядя с берега, как барахтается малыш в днепровской воде... Саша не потонул, выплыл. И с тех пор на Амуре стали в шутку звать его Матросом. Ребячья "кликуха" оказалась прилипчивой, как изолента, и сохранилась за Сашей Мильченко до зрелых лет, когда он уже не барахтался, а ловко лавировал в мутных житейских водоворотах.
показати весь коментар
26.11.2022 13:46 Відповісти
умрёш. ещё с одного ляпа парашников из вчерашнего спекталя ***** "мать". та сына, о котором так на позитиве рассказывала его "мать", как он там в атаку всех поднял, "пал смертью храбрых" вобщем за 3 года до этой войны )) в полном видео там дальше его могилу с крестом и табличкой на ней показали )))
https://ibb.co/9rpN910
показати весь коментар
26.11.2022 20:04 Відповісти
смешно ))) за 3 года до )))))) от клоуны и аферисты )))
(не отвечал света не было))) житие мое ото такое)))))
показати весь коментар
26.11.2022 22:22 Відповісти
та всё нормально. но прикольный допзалёт к матерям-единодроскам ))) стрелка то официально забита как "***** и матери участников "сво" "))) попадают в вилку )) или "сво" с 2019 года, минимум (по заявке стрелки"), или если он погиб действительно в 2019, "защищая бамбас" - то это "явка с повинной" ))) значит, чистокровно, перед всеми - "они там таки были уже тогда" )))
показати весь коментар
26.11.2022 22:28 Відповісти
https://ibb.co/CQMLBR7
показати весь коментар
26.11.2022 20:12 Відповісти
Приятель мой хорошо его знал. Рассказывал, что зашел Матрос в ресторан, где был сходняк бандитов-конкурентов. Вытащил топор, сказал тихим голосом, что хотел и ушел. Те сидели молча бледные. Приятель жив и здоров. правда, уже лет тридцать, как с бандитизмом завязал
показати весь коментар
26.11.2022 15:21 Відповісти
Не своей, пришили его
показати весь коментар
26.11.2022 15:22 Відповісти
А чого це В.Резніченко, який під слідством за розкрадання гуманітарки , коментує події у Дніпрі, а не відсторонений ? Дуже цікаво
показати весь коментар
26.11.2022 13:23 Відповісти
Так резніченко і в Херсоні з гундосіком засвітився ж не просто так. Гундосий дав зрозуміти усім що це його креатура, і чіпати його не варто.
показати весь коментар
26.11.2022 14:20 Відповісти
Резниченко, а що там із коханкою та дорогами?!
показати весь коментар
26.11.2022 13:56 Відповісти
С областного бюджета на сессии местные депутаты еще несколько миллионов прибавили ему и его любовнице, у мародеров разве есть совесть - им лишь бы еще больше обогатиться, да и в Киев в Офис президента деньги от него текут - а раз делиться с ними - значит он для них хороший.
показати весь коментар
26.11.2022 17:39 Відповісти
Fjall_Raven, В Крокодиле писали за 87 год , другие издания оказались печатать на ДЮСШа 8 стоял бильярдный стол , они туда приходили играть. Интересно, у Василия такая осведомленность о матросе и кличке . В Днепре жил на Амуре .
показати весь коментар
26.11.2022 14:39 Відповісти
отказались
показати весь коментар
26.11.2022 14:44 Відповісти
 
 