Світ має визнати спільною метою визволення всієї України, - заява України, Польщі та Литви
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте підписали спільну заяву за результатами зустрічі у рамках "Люблінського трикутника" в Києві. Вони закликали міжнародну спільноту визнати спільною метою звільнення всієї тимчасово окупованої території України.
Про це йдеться у тексті заяви, опублікованій на Урядовому порталі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прем’єри "закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою", йдеться в ухваленій заяві.
Після зустрічі з польським та литовською колегами глава уряду України Денис Шмигаль зазначив, що у спільній заяві, серед іншого, відзначено суттєвий внесок "Люблінського трикутника" у консолідацію міжнародної підтримки України, а також протидію агресивній політиці Росії, розслідування її воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності, а також необхідність подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.
Прем'єр підкреслив, що 9 місяців війни довели наскільки важлива єдність народів України, Польщі та Литви, цитує Шмигаля "Інтерфакс-Україна".
"Сьогоднішня зустріч вкотре показала, що Україну, Литву та Польщу об'єднують спільні цілі, цінності, єдина позиція в оцінках загроз, а також спільне бачення щодо протистояння російській агресії та наближення нашої перемоги", - наголосив Шмигаль.
За його словами, на зустрічі прем'єрами обговорювалося широке коло питань: гуманітарна, фінансова, економічна, енергетична політики.
Прем'єр наголосив, що також сторони обговорили пріоритетні питання, зокрема перемогу України у війні проти Росії.
конфедеративна держава поляків, українців та литовців -
ці три самі злі народи в Європі поховають рашку
І саме в Люблині була підписана унія.
Богдан до останнього не хотів виходити із Речі Посполитої.
Потім було складено Гадячські угоди про спільну державу з Польщею та Литвою.
Потім було повстання Костюшка із закликом до українців "За нашу та вашу свободу!"
Потім була оборона Польщі з участю армії УНР та спільне звільнення України
Сьогодні маємо безцінну допомогу Польщі та Литви.
Час творити Річ Посполиту 2 !
Саме ця держава буде гарантією нашої безпеки і успішного розвитку
Смерть азiопськiй паРашi ! Слава Українi !
Про Державу, в котрій кожен народ буде, вибачте, шкурно зацікавлений, бо кацапи прийдуть саме по його шкуру, як зараз прийшли по нашу.
Саме поляки та литовці небезпеку відчувають "шкірою", а не патяканням
14 жовтня 1618 року, якраз на Покрову, українські козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним після походу через усю Московську державу розпочали штурм Білокам'яної.