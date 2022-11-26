УКР
Світ має визнати спільною метою визволення всієї України, - заява України, Польщі та Литви

шмигаль,моравецький,шимоніте

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте підписали спільну заяву за результатами зустрічі у рамках "Люблінського трикутника" в Києві. Вони закликали міжнародну спільноту визнати спільною метою звільнення всієї тимчасово окупованої території України.

Про це йдеться у тексті заяви, опублікованій на Урядовому порталі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прем’єри "закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою", йдеться в ухваленій заяві.

Після зустрічі з польським та литовською колегами глава уряду України Денис Шмигаль зазначив, що у спільній заяві, серед іншого, відзначено суттєвий внесок "Люблінського трикутника" у консолідацію міжнародної підтримки України, а також протидію агресивній політиці Росії, розслідування її воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності, а також необхідність подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Дивіться: Прем’єр Польщі Моравецький перебуває з візитом у Києві. ФОТОрепортаж

Прем'єр підкреслив, що 9 місяців війни довели наскільки важлива єдність народів України, Польщі та Литви, цитує Шмигаля "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішня зустріч вкотре показала, що Україну, Литву та Польщу об'єднують спільні цілі, цінності, єдина позиція в оцінках загроз, а також спільне бачення щодо протистояння російській агресії та наближення нашої перемоги", - наголосив Шмигаль.

За його словами, на зустрічі прем'єрами обговорювалося широке коло питань: гуманітарна, фінансова, економічна, енергетична політики.

Також читайте: Польща підтримує передачу систем Patriot Україні, їх пропонують розмістити у західних областях

Прем'єр наголосив, що також сторони обговорили пріоритетні питання, зокрема перемогу України у війні проти Росії.

Автор: 

заява (223) Литва (2557) Польща (8994) Моравецький Матеуш (371) Шмигаль Денис (4822) Люблінський трикутник (27) Шимоніте Інґріда (59)
Топ коментарі
+8
Річ Посполита 2
конфедеративна держава поляків, українців та литовців -
ці три самі злі народи в Європі поховають рашку
показати весь коментар
26.11.2022 13:56 Відповісти
+6
Slawa UA !!!
показати весь коментар
26.11.2022 13:48 Відповісти
+4
А про спільну військову частину - нічого? Як там спільний батальон - де він воює, приміром?
показати весь коментар
26.11.2022 13:47 Відповісти
У нього направленість інша - їх "заточували під миротворчі функції Правда, мені самому дивно, як ті, хто приймав рішення про його створення, уявляли собі його застосування? Адже для його направлення для виконання бойових завдань треба узгодження його використання з урядами трьох країн! А це не завжди можливо!
показати весь коментар
26.11.2022 17:59 Відповісти
До речі, в спільній історії щось подібне вже було. Річ посполита. Держава яка була однією із самих могутній в ті часи.
показати весь коментар
26.11.2022 14:17 Відповісти
Саме так!
І саме в Люблині була підписана унія.

Богдан до останнього не хотів виходити із Речі Посполитої.
Потім було складено Гадячські угоди про спільну державу з Польщею та Литвою.
Потім було повстання Костюшка із закликом до українців "За нашу та вашу свободу!"
Потім була оборона Польщі з участю армії УНР та спільне звільнення України
Сьогодні маємо безцінну допомогу Польщі та Литви.

Час творити Річ Посполиту 2 !
Саме ця держава буде гарантією нашої безпеки і успішного розвитку
показати весь коментар
26.11.2022 14:38 Відповісти
Звільнити від московитів та олігархів. Олігарх - сателіт кацапів та внутрішній окупант
показати весь коментар
26.11.2022 14:36 Відповісти
Так буде !

Смерть азiопськiй паРашi ! Слава Українi !
показати весь коментар
26.11.2022 15:00 Відповісти
Речь Посполитая 2.0 - это конечно хорош, но и не мешает созданию У.П.А 2.0 - УКРАИНА-Польша-Англия... ну или расширеный Союз Трёх Морей - УКРАИНА-Польша-ВБ-Страны Балтии и, после избрания адекватного правительства -Грузия
показати весь коментар
26.11.2022 15:23 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 15:25 Відповісти
йдеться не про союз, якусь чергову НАТУ із мадярами, португальцями та столтенбергами, а про міцну Державу із Арміями під спільним командуванням, яка буде боронитися одразу.
Про Державу, в котрій кожен народ буде, вибачте, шкурно зацікавлений, бо кацапи прийдуть саме по його шкуру, як зараз прийшли по нашу.

Саме поляки та литовці небезпеку відчувають "шкірою", а не патяканням
показати весь коментар
26.11.2022 15:44 Відповісти
Гетьман Сагайдачний проніс переможні хоругви по всій Московщині до самих Арбатських воріт.

14 жовтня 1618 року, якраз на Покрову, українські козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним після походу через усю Московську державу розпочали штурм Білокам'яної.

показати весь коментар
26.11.2022 18:22 Відповісти
 
 