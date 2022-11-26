Світ має визнати спільною метою визволення всієї України, - заява України, Польщі та Литви

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте підписали спільну заяву за результатами зустрічі у рамках "Люблінського трикутника" в Києві. Вони закликали міжнародну спільноту визнати спільною метою звільнення всієї тимчасово окупованої території України.

Про це йдеться у тексті заяви, опублікованій на Урядовому порталі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прем’єри "закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою", йдеться в ухваленій заяві.

Після зустрічі з польським та литовською колегами глава уряду України Денис Шмигаль зазначив, що у спільній заяві, серед іншого, відзначено суттєвий внесок "Люблінського трикутника" у консолідацію міжнародної підтримки України, а також протидію агресивній політиці Росії, розслідування її воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності, а також необхідність подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

Прем'єр підкреслив, що 9 місяців війни довели наскільки важлива єдність народів України, Польщі та Литви, цитує Шмигаля "Інтерфакс-Україна".

"Сьогоднішня зустріч вкотре показала, що Україну, Литву та Польщу об'єднують спільні цілі, цінності, єдина позиція в оцінках загроз, а також спільне бачення щодо протистояння російській агресії та наближення нашої перемоги", - наголосив Шмигаль.

За його словами, на зустрічі прем'єрами обговорювалося широке коло питань: гуманітарна, фінансова, економічна, енергетична політики.

Прем'єр наголосив, що також сторони обговорили пріоритетні питання, зокрема перемогу України у війні проти Росії.