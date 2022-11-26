Токаєв вступив на посаду президента Казахстану. Пообіцяв розвивати відносини з Росією та Китаєм

Касим-Жомарт Токаєв офіційно вступив на посаду президента Казахстану після перемоги на виборах. Він пообіцяв розвивати співпрацю з Росією, Китаєм, США та Європейським союзом.

Церемонія інавгурації Токаєва відбулася 26 листопада у Палаці незалежності в Астані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет. Йому вручили посвідчення президента, після чого він склав присягу.

Токаєв зазначив, що вибори пройшли справедливо та відкрито, посилаючись на оцінки спостерігачів та експертів.

Токаєв сказав, що Казахстан "докладатиме всіх зусиль з метою розвитку багатогранного співробітництва" зі США, Європейським Союзом, державами Азії, Близького Сходу та Закавказзя, а також з усіма "зацікавленими країнами".

"Пріоритетом Казахстану у зовнішній політиці залишається стратегічне партнерство з сусідами - Росією, Китаєм та країнами Центральної Азії. Казахстан залишається прихильним до сучасного міжнародного права та Статуту ООН", - заявив він.

Також казахський президент підкреслив, що "провокації, що сіють розбрат у суспільстві та підривають єдність нації, будуть жорстко припинятися".

Нагадаємо, позачергові вибори президента Казахстану відбулися 20 листопада. Токаєв оголосив їх у вересні 2022 року, запропонувавши збільшити президентський термін із п’яти до семи років, але зробити його одноразовим.

Суперниками Токаєва були маловідомі кандидати, відтак він набрав 81,31% голосів виборців. Спостерігачі повідомляли про порушення під час голосування, а опозиція в день виборів провела акції протесту.