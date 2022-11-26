УКР
Токаєв вступив на посаду президента Казахстану. Пообіцяв розвивати відносини з Росією та Китаєм

токаєв

Касим-Жомарт Токаєв офіційно вступив на посаду президента Казахстану після перемоги на виборах. Він пообіцяв розвивати співпрацю з Росією, Китаєм, США та Європейським союзом.

Церемонія інавгурації Токаєва відбулася 26 листопада у Палаці незалежності в Астані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет. Йому вручили посвідчення президента, після чого він склав присягу.

Токаєв зазначив, що вибори пройшли справедливо та відкрито, посилаючись на оцінки спостерігачів та експертів.

Токаєв сказав, що Казахстан "докладатиме всіх зусиль з метою розвитку багатогранного співробітництва" зі США, Європейським Союзом, державами Азії, Близького Сходу та Закавказзя, а також з усіма "зацікавленими країнами".

Читайте: Самостійна позиція може дорого коштувати главам Казахстану, Вірменії та Білорусі, - Данілов

"Пріоритетом Казахстану у зовнішній політиці залишається стратегічне партнерство з сусідами - Росією, Китаєм та країнами Центральної Азії. Казахстан залишається прихильним до сучасного міжнародного права та Статуту ООН", - заявив він.

Також казахський президент підкреслив, що "провокації, що сіють розбрат у суспільстві та підривають єдність нації, будуть жорстко припинятися".

Нагадаємо, позачергові вибори президента Казахстану відбулися 20 листопада. Токаєв оголосив їх у вересні 2022 року, запропонувавши збільшити президентський термін із п’яти до семи років, але зробити його одноразовим.

Також читайте: Треба шукати "формулу миру між Росією та Україною",- Токаєв на засіданні ОДКБ

Суперниками Токаєва були маловідомі кандидати, відтак він набрав 81,31% голосів виборців. Спостерігачі повідомляли про порушення під час голосування, а опозиція в день виборів провела акції протесту.

Автор: 

Казахстан (887) Токаєв Касим-Жомарт (86)
Топ коментарі
+14
***** тупой, ему прямо на федеральных каналах говорят, что надо ******* казахов и забирать их земли, эта щека рабочая, орёт про отношения с **********
показати весь коментар
26.11.2022 13:56 Відповісти
+10
Ага, розвивай вiдносини, а заодно дупу розминай.
показати весь коментар
26.11.2022 13:59 Відповісти
+6
Ласковый казах у двух хозяев сосёт?
показати весь коментар
26.11.2022 13:59 Відповісти
***** тупой, ему прямо на федеральных каналах говорят, что надо ******* казахов и забирать их земли, эта щека рабочая, орёт про отношения с **********
показати весь коментар
26.11.2022 13:56 Відповісти
Он ***** уже где только мог опустил, так шо не надо ля ля.
показати весь коментар
26.11.2022 14:50 Відповісти
кажуть, що його ***** з зашморгу витягло, бо вже б висів на карагачу...
показати весь коментар
26.11.2022 15:25 Відповісти
За казахами стоїть Китай. Так що ***** там обламається.
показати весь коментар
26.11.2022 14:51 Відповісти
вони вдвох і переділять вірити не можна китайцю так як і путлеру
показати весь коментар
26.11.2022 15:07 Відповісти
Воно такий же казах , як і янукович або кучма Українці .
показати весь коментар
26.11.2022 15:45 Відповісти
Опять свой одкб позовет. Ему никто уже не поможет в следующий раз. АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
26.11.2022 15:49 Відповісти
Ага, розвивай вiдносини, а заодно дупу розминай.
показати весь коментар
26.11.2022 13:59 Відповісти
Ласковый казах у двух хозяев сосёт?
показати весь коментар
26.11.2022 13:59 Відповісти
Кумыс сам себя не нальёт
показати весь коментар
26.11.2022 14:06 Відповісти
Шындық сенікі!
)))
показати весь коментар
26.11.2022 14:08 Відповісти
Пиши точнее , про президента..
показати весь коментар
26.11.2022 15:46 Відповісти
школа кдб дає про себе знати!
показати весь коментар
26.11.2022 14:04 Відповісти
Нашел с кем дружить. На рус тв говорят уже прямо что Казахстан слкдующий
показати весь коментар
26.11.2022 14:07 Відповісти
вот, Денис Казанский об этом https://www.youtube.com/watch?v=vkdX4H-bW88
показати весь коментар
26.11.2022 14:12 Відповісти
Розвивай,розвивай поки "тобою друзі не займуться".
показати весь коментар
26.11.2022 14:13 Відповісти
Стесняюсь спросить,а как этот шлимазл собирается усидеть даже не на двух,а на четырёх стульях?
показати весь коментар
26.11.2022 14:13 Відповісти
буде срачину відрощувати- щоб на всіх хватало
показати весь коментар
26.11.2022 15:08 Відповісти
Токаєв це ше тои зух .
показати весь коментар
26.11.2022 14:16 Відповісти
Ну-ну . Кучма з шапкокрадом уже развивали "НЕЗАВИСИМОСТЬ".
показати весь коментар
26.11.2022 14:22 Відповісти
из текста непонятно, кто и с кем разорвал
можете написать более внятно?
показати весь коментар
26.11.2022 14:28 Відповісти
Слова не хлопчика, а досвідченого свінгера.
показати весь коментар
26.11.2022 15:14 Відповісти
I etava ujobka ZEkloun pazdravil s nedoviborami v novii srok , vot ubozhestvo !
показати весь коментар
26.11.2022 15:15 Відповісти
Казахи,готуйтесь захищати свою землю і Незалежність.Не повторюйте помилок українців.
показати весь коментар
26.11.2022 15:18 Відповісти
Диктаторы постсовестских республик включая Казахстан пользуются поддержкой пукина, в виду того, что между ними тесные экономические коррупционные связи. В январе месяце этого года войска ОДКБ расстреляли мирных жителей Казахстана, вышедших с мирными требованиями, погибло более 2000 чел. Внимание Запада было отвлечено подлым нападением рашки на Украину. И это преступление продажных властей Казахстана осталось безнаказанным. Руководству Украины следует знать и различать, что народ и власть Казахстана это не одно и тоже, народ Казахстана поддерживает борьбу доблестного народа Украины в его борьбе с агрессором. Поражение пукина приведет к падению всех диктаторских режимов и народы бывшего СССР обретут самооорпеделение и выберут однозначно демократический путь развития как Украина.
показати весь коментар
26.11.2022 18:30 Відповісти
Раньше давал только майору Путину, теперь видно в 2 щели
показати весь коментар
26.11.2022 18:36 Відповісти
Повальные санкции против Крыс путлера помогут Токаеву встать с колен...
Анекдот..выше крыши...🤣
показати весь коментар
26.11.2022 18:50 Відповісти
С 6 декабря вводится мировое Эмбарго на поставки нефти из Мавзолея..., значит Токаев поможет продавать нефть путлера под флагом Казахстана... ничего личного...только бизнес...🤣
показати весь коментар
26.11.2022 18:53 Відповісти
Внезапно умер глава МИД Белорашки ...следующий Лукаш..глотать Новичок...
показати весь коментар
26.11.2022 18:56 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 19:03 Відповісти

показати весь коментар
26.11.2022 20:54 Відповісти
 
 