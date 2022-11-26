УКР
Новини
Байден: Ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору і вклоняємося перед відважним українським народом

Сполучені Штати в дев’яності роковини початку Голодомору 1932-1933 років в Україні вшановують пам’ять жертв Великого голоду і віддають належне стійкості та хоробрості українського народу.

Про це йдеться в опублікованій на сайті Білого Дому заяві президента Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вшановуємо всіх загиблих у цій безглуздій трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав спустошення і тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство", - йдеться в заяві.

У Білому Домі зазначили, що режим Йосипа Сталіна нав’язав Україні жорстку та репресивну політику, створивши навмисний голод у 1932-1933 роках, унаслідок якого загинули мільйони невинних українських жінок, чоловіків і дітей.

"У листопаді виповнюються (90-ті – ред.) роковини Голодомору - "голодної смерті". І незважаючи на те, що хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми зупиняємося, щоб також вшанувати жертв минулих несправедливостей і жахів, заподіяних Україні", - сказав президент США.

"Цього місяця ми згадуємо жертв Голодомору. Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. І ми вшановуємо хоробрий український народ, який продовжує мужньо протистояти нападу росії на його демократію", - наголошується в заяві Байдена.

Байден Джо (2899) голодомор (402)
+1
Земля пухом пострадавшим от голодомора...Но в тоже время Одэрбэйджан воевал против огромных сил большевиков в горах ( в т.ч. нынешнего Дагестана,тогда Одэрбэйджан) до 1938г.А советская власть была установленна в 1936г.Население 1918г-3 млн, а в 1941г.с массой переселенных и убитых, опять 3млн.ВОТ ОН СКРЫТЫЙ ГЕНОЦИД,если учесть ,что семьи тогда минимум по 5 детей имели.Про этот геноцид ни говорят,ни фильмов не снимают как и про войну России и Англии против Пэриджана 1824-1828гг,после которого был раздел страны и переселение сюда арабохайев.
26.11.2022 15:52 Відповісти
+1
у ермака просил?
26.11.2022 16:12 Відповісти
А голодомор хоть визнали?
26.11.2022 14:17 Відповісти
Визнали !
26.11.2022 14:21 Відповісти
Краще збро дай, про яку тебе всі тут просять...
26.11.2022 15:01 Відповісти
у ермака просил?
26.11.2022 16:12 Відповісти
Геть з України трампіст працівний
26.11.2022 20:54 Відповісти
Земля пухом пострадавшим от голодомора...Но в тоже время Одэрбэйджан воевал против огромных сил большевиков в горах ( в т.ч. нынешнего Дагестана,тогда Одэрбэйджан) до 1938г.А советская власть была установленна в 1936г.Население 1918г-3 млн, а в 1941г.с массой переселенных и убитых, опять 3млн.ВОТ ОН СКРЫТЫЙ ГЕНОЦИД,если учесть ,что семьи тогда минимум по 5 детей имели.Про этот геноцид ни говорят,ни фильмов не снимают как и про войну России и Англии против Пэриджана 1824-1828гг,после которого был раздел страны и переселение сюда арабохайев.
26.11.2022 15:52 Відповісти
@

Розуміємо і співчуваємо і азербайджанцям теж.

Але вам потрібно тоді піднімати це питання активніше. Бо я, наприклад, раніше нічого такого не чув. В радянських підручниках історії з "басмачами" покінчили у 20-х роках минулого століття.
26.11.2022 18:57 Відповісти
Советская история вас всех обманула.Какие басмачи? Бактрия-БахАтаЭр-Смотрящий Отец муж пер с одэри(азэри) ОНА НА КАВКАЗЕ-ОТТУДА БАКИНЦЫ ПРИШЛИ.Я ее пока не показываю.
26.11.2022 21:49 Відповісти
Россия эту войну представила как Хновское восстание после Гянджинского все это длилось в горах,где снежные проходы только летом открывались.1920-38г.Советская власть в горах только в 1936гПоэтому потом на стороне Гитлера 70тыс.легион из Одэрбэйджана был.(перебежали отсюда.).
26.11.2022 22:06 Відповісти
Так почему бы не держать кремль в постоянном напряжении -
где будет нанесён следующий по нему удар ?
26.11.2022 18:44 Відповісти
...смерть выродкам болот мацковии
26.11.2022 19:55 Відповісти
 
 