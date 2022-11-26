Байден: Ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору і вклоняємося перед відважним українським народом

Сполучені Штати в дев’яності роковини початку Голодомору 1932-1933 років в Україні вшановують пам’ять жертв Великого голоду і віддають належне стійкості та хоробрості українського народу.

Про це йдеться в опублікованій на сайті Білого Дому заяві президента Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вшановуємо всіх загиблих у цій безглуздій трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав спустошення і тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство", - йдеться в заяві.

У Білому Домі зазначили, що режим Йосипа Сталіна нав’язав Україні жорстку та репресивну політику, створивши навмисний голод у 1932-1933 роках, унаслідок якого загинули мільйони невинних українських жінок, чоловіків і дітей.

"У листопаді виповнюються (90-ті – ред.) роковини Голодомору - "голодної смерті". І незважаючи на те, що хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми зупиняємося, щоб також вшанувати жертв минулих несправедливостей і жахів, заподіяних Україні", - сказав президент США.

"Цього місяця ми згадуємо жертв Голодомору. Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. І ми вшановуємо хоробрий український народ, який продовжує мужньо протистояти нападу росії на його демократію", - наголошується в заяві Байдена.