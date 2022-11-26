Росіяни - наступники Сталіна. Через 90 років вони знову влаштували геноцид в Україні, - Рінкевич
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав росіян наступниками радянського диктатора Сталіна, які знову влаштували геноцид українського народу.
Про це він у День пам’яті жертв Голодомору написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рінкевич зазначив, що сьогодні світ вшановує пам'ять мільйонів українців, які були вбиті сталінським режимом під час Голодомору.
Він наголосив, що через 90 років Росія знову розпочала повномасштабний геноцид українців.
"Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми маємо перемогти наступників Сталіна зараз", - написав дипломат.
Не сталін проводив голодомор, а кацапи, яких очолював сталін, в тому числі і в цьому.
Відомо, що ссср була імперією зла. А чому так? Бо то імперія злих кацапів. Бо всі знають, що кацапи злі. Які кацапи така в них і імперія.