Росіяни - наступники Сталіна. Через 90 років вони знову влаштували геноцид в Україні, - Рінкевич

рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав росіян наступниками радянського диктатора Сталіна, які знову влаштували геноцид українського народу.

Про це він у День пам’яті жертв Голодомору написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рінкевич зазначив, що сьогодні світ вшановує пам'ять мільйонів українців, які були вбиті сталінським режимом під час Голодомору.

Він наголосив, що через 90 років Росія знову розпочала повномасштабний геноцид українців.

"Щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому, ми маємо перемогти наступників Сталіна зараз", - написав дипломат.

геноцид (307) голодомор (402) історія (1076) Сталін Йосип (146) Рінкевичс Едгарс (185)
Топ коментарі
+4
И потом гады кацапские снова будут говорить "А мы этого не делали"
26.11.2022 14:19 Відповісти
+2
Точніше путлер - наступник сталіна, а ******* кацапи - наступники своїх дідів-прадідів, які були виконавцями голодомору.

Не сталін проводив голодомор, а кацапи, яких очолював сталін, в тому числі і в цьому.
26.11.2022 14:31 Відповісти
+1
Я зовсім не відбілюю. Я хотів сказати, що вони всі нарівних. І сралін і молотов і все чк і всі кацапи. Щоб ніхто не казав, що все це сралін, а прості кацапи білі й пухнасті й божий народ. Сралін, молотов, чк - являються породженням кацапів у повному складі.

Відомо, що ссср була імперією зла. А чому так? Бо то імперія злих кацапів. Бо всі знають, що кацапи злі. Які кацапи така в них і імперія.
26.11.2022 19:01 Відповісти
И потом гады кацапские снова будут говорить "А мы этого не делали"
26.11.2022 14:19 Відповісти
Геноцид для генококів - свята скрєпа.
26.11.2022 14:21 Відповісти
Точніше путлер - наступник сталіна, а ******* кацапи - наступники своїх дідів-прадідів, які були виконавцями голодомору.

Не сталін проводив голодомор, а кацапи, яких очолював сталін, в тому числі і в цьому.
26.11.2022 14:31 Відповісти
з цього тексту ще хтось може подумати, що ви відбілюєте сраліна. сралін з молотовим і всім своїм чк - головні винуватці в геноциді.
26.11.2022 16:40 Відповісти
Я зовсім не відбілюю. Я хотів сказати, що вони всі нарівних. І сралін і молотов і все чк і всі кацапи. Щоб ніхто не казав, що все це сралін, а прості кацапи білі й пухнасті й божий народ. Сралін, молотов, чк - являються породженням кацапів у повному складі.

Відомо, що ссср була імперією зла. А чому так? Бо то імперія злих кацапів. Бо всі знають, що кацапи злі. Які кацапи така в них і імперія.
26.11.2022 19:01 Відповісти
Але ви дещо праві. Там остання фраза достойна деякої рихтовки.
26.11.2022 19:07 Відповісти
та я ж і не стверджував, що ви відбілюєте, просто зазначив, що хтось може так і подумати. )
27.11.2022 00:03 Відповісти
Ненависть к украинцам у мавзолейных🦍🦍🦍 шакалов длится уже тысячу лет...
26.11.2022 17:03 Відповісти
рюзке,быдлонасекомыши с болот мацковии
26.11.2022 19:57 Відповісти
Уже с 1965 г все чаще на грузовых авто на лобовом стекле, шофера приклеивали большой фотопортрет Сталина. В Грузии запросто тоже самое. Я условно год поставил, как Хрущева сняли, так и пошло. И никто даже не пытался как то влиять. У дальнобойщиков массово было. Тяга к диктатору, рабская точка зрения жизни убогих. Очень опасная это идея. Это и видим у кацапов. Там ведь много выехали с февраля начиная за кордон нормальных. Они не вернутся. Шваль правит бал. Для власти самое то. Неприятности у нас только начинаются. Народ должен получить для начала стрелковое оружие и много много срочно нужно делать.
26.11.2022 22:25 Відповісти
 
 