УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
5 144 35

Ігнат про потреби в захисті українського неба: Зараз наш пріоритет - західні ППО та літаки F-15 і F-16

ппо,ігнат

Українські Збройні сили змогли б дуже швидко звільнити тимчасово окуповані території завдяки американським винищувачам F-15 та F-16, які мають країни НАТО. Україна дуже потребує таких літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного телемарафону  розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 

Він зауважив, що поки ж основою системи нашої протиповітряної оборони залишаються радянські зенітно-ракетні комплекси. 

"Без технологічних літаків, які сьогодні є в країнах НАТО, особливо широкого спектру озброєння, які мають такі літаки як F-15 і F-16, буде дуже важко. Очікувано, їх хотілося б мати на озброєнні у Повітряних силах. Цей спектр озброєння дозволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме – звільнення наших окупованих територій", – пояснив він.

Читайте також: Міністр оборони Польщі Блащак наполягає на передачі Patriot Україні: Системи в Польщі не встигатимуть збивати ракети у місцях біля кордону, як Пшеводув

За його словами, діалог щодо поставок таких літаків між Україною та західними партнерами на дипломатичному й військовому рівні триває.

Водночас, окрім винищувачів, наша країна також потребує дуже багато комплексів протиповітряної оборони. Вони допоможуть оновити систему української ППО, основою якої сьогодні залишаються радянські зенітні ракетні комплекси "Бук-М1" та С-300.

"NASAMS і IRIS-T, які дуже ефективно працюють на лінії вогню, тобто прикривають повітряний простір, є, на жаль, в обмеженій кількості – лише одна установка IRIS-T, дві батареї NASAMS на сьогодні", – пояснив Ігнат.

Також читайте: Системи ППО NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів у нас мало, – Повітряні сили

Автор: 

зброя (7740) ППО (3579) літак (3026) Ігнат Юрій (828)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Була інформація, що у березні Китай попросив США зупинити передавання нам Польщею літаків чи то Мігів, чи то Су. Обіцяли втримати пляшивого від застосування ядрьоної бомби. Сподіваюсь цього разу ніхто не втрутиться. З огляду на те, як вузькоглазі із задоволенням спостерігають як нищать нашу інфраструктуру та вбивають наших громадян.
показати весь коментар
26.11.2022 14:39 Відповісти
+5
показати весь коментар
26.11.2022 15:44 Відповісти
+4
Ізнов про ті літаки!
Путін же ж обідитись може, недайбі нападе...
Навшпиньках треба, навшпиньках...
показати весь коментар
26.11.2022 14:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ізнов про ті літаки!
Путін же ж обідитись може, недайбі нападе...
Навшпиньках треба, навшпиньках...
показати весь коментар
26.11.2022 14:28 Відповісти
Все буде і літаки тоже.

Просто всьому свій час.

До літаків ще десь рік, хіба що рф зробить щось неймовірно не адекватне і план прискорять.
показати весь коментар
26.11.2022 14:42 Відповісти
Ге ж...
"Хазяїн басейну пообіцяв: якщо станемо вправно плигати з вишки, то він у басейн води напустить" (с)
показати весь коментар
26.11.2022 14:45 Відповісти
Ну що ж ви так? Німчура наприклад дуже пишається поставкою однієї IRIS-T.
показати весь коментар
26.11.2022 14:29 Відповісти
Нащо применшуєте?
Не однієї, а ЦІЛОЇ ТОБІ!
)))
показати весь коментар
26.11.2022 14:31 Відповісти
Літаки гарно би ракети збивали .
показати весь коментар
26.11.2022 14:38 Відповісти
Була інформація, що у березні Китай попросив США зупинити передавання нам Польщею літаків чи то Мігів, чи то Су. Обіцяли втримати пляшивого від застосування ядрьоної бомби. Сподіваюсь цього разу ніхто не втрутиться. З огляду на те, як вузькоглазі із задоволенням спостерігають як нищать нашу інфраструктуру та вбивають наших громадян.
показати весь коментар
26.11.2022 14:39 Відповісти
Була інформація що не треба слухати й вірити у "була інформація" !!! Тільки офіційні джерела.
показати весь коментар
26.11.2022 16:29 Відповісти
"Офіційні джерела" майже рік тому повідомляли, що рассія не нападе, а в травні будуть шашликі.
показати весь коментар
26.11.2022 17:01 Відповісти
Никалай якщо ви довіряєте Арахламідіям та "янєлохам" усілякими з Абристовичами то вам вже не допомогти.
Розумні люди знали й готувалися до повномасштабного нападу , й 24го Лютого вже о 5й ранку виконували задачі по обороні України.
показати весь коментар
26.11.2022 20:50 Відповісти
Алєксєй, мій допис був стосовно вашого твердження про "офіційні джерела" , а те, яким чином ви собі уявляєте їх, це вже ваша справа.
Дивіться офіційний марафон єдиних новин, і прівєт "розумним людям".
показати весь коментар
26.11.2022 21:28 Відповісти
Я собі нічого не уявляю. Є офіційні джерела котрим можна довіряти а котрим й не дуже.... але це не змінює факту що "була інформація" вірити не варто!
показати весь коментар
26.11.2022 22:15 Відповісти
Так ніяких Ефок не буде про шо балакать
показати весь коментар
26.11.2022 14:45 Відповісти
Будуть
показати весь коментар
26.11.2022 15:10 Відповісти
В бюджеті США на 2023 рік передбачено 100млн доларів на перепідготовку наших пілотів на F15 та F16...
показати весь коментар
26.11.2022 15:29 Відповісти
Щось я таке краєм вуха чула від деякої людини, дотичної до "теми", що десь у нас є Ф15, але на ньому ніхто не вміє літати. Наскільки це правда, чи ні - не знаю.
показати весь коментар
26.11.2022 14:49 Відповісти
Виходить,він сам прилетів??
показати весь коментар
26.11.2022 16:27 Відповісти
Як можна використовувати літаки без надійног прикриття ППО та місць зберіганння,обслуговування та відправки літаків?((Для початку потрібні умови ,а потім літаки.
показати весь коментар
26.11.2022 15:01 Відповісти
30 відсотків гаубиць переданих нам вже потребують ремонту. США створили на території Польщі завод по ремонту. Так можна було б зробити з літаками -- перелетів на Україну,сів десь у лісочку, перекурив і вперед!
Потім таким же чином -- назад,на обслугу,заправку і т.д.
показати весь коментар
26.11.2022 15:57 Відповісти
Всетаки авіація ефективніша ,коли ближче до лінії фронту.
показати весь коментар
26.11.2022 16:02 Відповісти
Звичайно, але F/A 18 злітають з авіаносців за декілька сот км та не переймаються..
Може, наш аеродром буде розташований на красній площі, поближче))
показати весь коментар
26.11.2022 16:22 Відповісти
Ви рахували скільки сотень км з Польщі до фронту?))хоч приблизно)
показати весь коментар
26.11.2022 16:39 Відповісти
Навіщо мені рахувати? Ракети гатять по всій території України, а не тільки на лінії фронту..
показати весь коментар
26.11.2022 19:57 Відповісти
Вибачаюсь)Якщо ви про стримування бєларусі,чи як другий фронт ,то так)
показати весь коментар
26.11.2022 16:45 Відповісти
Хоча б эскадрилью F-15E Strike Eagle-то знатна звірюга.
показати весь коментар
26.11.2022 15:07 Відповісти
До речі, F-22 майже не літають,ну нема їм рівного супротивника. Чому б не передати в оренду по ленд -лізу Україні? Механізми та двигуни потрібно ж провертати, от би наші й провертали у путлєра в дупі...
показати весь коментар
26.11.2022 15:49 Відповісти
нам и одного хватит В-2 с игрушками
показати весь коментар
26.11.2022 15:16 Відповісти
F-15 вже дідок
показати весь коментар
26.11.2022 15:19 Відповісти
Ну,так цей дідок чомусь модернізується під носія ядерних бомб... Від старості мабуть...
показати весь коментар
26.11.2022 15:38 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 15:44 Відповісти
Сапсан на 500 км, Грім - то експорний варіянт на 250 км для саудитів. Аля, бляха, немає ніякого
показати весь коментар
26.11.2022 16:27 Відповісти
А що заважає їх б..ть зробити за 9 місяців війни чи то 9 років?? Візьміть 5 інженерів з південмашу 5 з мотор-січі, 3 айтішніка посадіть в Києві на повне забезпечення вони вам за 3 місяці зроблять всю документацію інженерну на ракети і на 1000 км ,а ще за три місяці можна і виробляти!!! Але кому це потрібно?!! Коли 90% керівництва не розуміє що таке економіка у військовий час((
показати весь коментар
26.11.2022 17:08 Відповісти
Винищувачі закрили б ті 15-20%, що не збивають ракети ППО.
показати весь коментар
26.11.2022 16:26 Відповісти
Будуть літаки, коли Будуть пілоти та необхідні місця для обслуговування та утримуваняя, ще систему свій-чужий треба адаптувати. На все свій час. Але я вірю що літаки Будуть.
показати весь коментар
26.11.2022 16:31 Відповісти
 
 