Ігнат про потреби в захисті українського неба: Зараз наш пріоритет - західні ППО та літаки F-15 і F-16

Українські Збройні сили змогли б дуже швидко звільнити тимчасово окуповані території завдяки американським винищувачам F-15 та F-16, які мають країни НАТО. Україна дуже потребує таких літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Він зауважив, що поки ж основою системи нашої протиповітряної оборони залишаються радянські зенітно-ракетні комплекси.

"Без технологічних літаків, які сьогодні є в країнах НАТО, особливо широкого спектру озброєння, які мають такі літаки як F-15 і F-16, буде дуже важко. Очікувано, їх хотілося б мати на озброєнні у Повітряних силах. Цей спектр озброєння дозволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме – звільнення наших окупованих територій", – пояснив він.

Читайте також: Міністр оборони Польщі Блащак наполягає на передачі Patriot Україні: Системи в Польщі не встигатимуть збивати ракети у місцях біля кордону, як Пшеводув

За його словами, діалог щодо поставок таких літаків між Україною та західними партнерами на дипломатичному й військовому рівні триває.

Водночас, окрім винищувачів, наша країна також потребує дуже багато комплексів протиповітряної оборони. Вони допоможуть оновити систему української ППО, основою якої сьогодні залишаються радянські зенітні ракетні комплекси "Бук-М1" та С-300.

"NASAMS і IRIS-T, які дуже ефективно працюють на лінії вогню, тобто прикривають повітряний простір, є, на жаль, в обмеженій кількості – лише одна установка IRIS-T, дві батареї NASAMS на сьогодні", – пояснив Ігнат.

Також читайте: Системи ППО NASAMS збивають 100% крилатих ракет, але таких комплексів у нас мало, – Повітряні сили