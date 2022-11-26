Ігнат про потреби в захисті українського неба: Зараз наш пріоритет - західні ППО та літаки F-15 і F-16
Українські Збройні сили змогли б дуже швидко звільнити тимчасово окуповані території завдяки американським винищувачам F-15 та F-16, які мають країни НАТО. Україна дуже потребує таких літаків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Він зауважив, що поки ж основою системи нашої протиповітряної оборони залишаються радянські зенітно-ракетні комплекси.
"Без технологічних літаків, які сьогодні є в країнах НАТО, особливо широкого спектру озброєння, які мають такі літаки як F-15 і F-16, буде дуже важко. Очікувано, їх хотілося б мати на озброєнні у Повітряних силах. Цей спектр озброєння дозволить дуже швидко реалізувати всі наші мрії, а саме – звільнення наших окупованих територій", – пояснив він.
За його словами, діалог щодо поставок таких літаків між Україною та західними партнерами на дипломатичному й військовому рівні триває.
Водночас, окрім винищувачів, наша країна також потребує дуже багато комплексів протиповітряної оборони. Вони допоможуть оновити систему української ППО, основою якої сьогодні залишаються радянські зенітні ракетні комплекси "Бук-М1" та С-300.
"NASAMS і IRIS-T, які дуже ефективно працюють на лінії вогню, тобто прикривають повітряний простір, є, на жаль, в обмеженій кількості – лише одна установка IRIS-T, дві батареї NASAMS на сьогодні", – пояснив Ігнат.
Путін же ж обідитись може, недайбі нападе...
Навшпиньках треба, навшпиньках...
Просто всьому свій час.
До літаків ще десь рік, хіба що рф зробить щось неймовірно не адекватне і план прискорять.
"Хазяїн басейну пообіцяв: якщо станемо вправно плигати з вишки, то він у басейн води напустить" (с)
Не однієї, а ЦІЛОЇ ТОБІ!
)))
Розумні люди знали й готувалися до повномасштабного нападу , й 24го Лютого вже о 5й ранку виконували задачі по обороні України.
Дивіться офіційний марафон єдиних новин, і прівєт "розумним людям".
Потім таким же чином -- назад,на обслугу,заправку і т.д.
Може, наш аеродром буде розташований на красній площі, поближче))