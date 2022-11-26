УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
1 328 7

О 16:00 українців просять засвітити свічку в пам’ять про жертв Голодомору

голодомор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає українців о 16-й годині засвітити свічку у вікні як вияв скорботи за загиблими під час Голодоморів і долучитися до Загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, Голодомор - це геноцид української нації, який 1932-1933 років був скоєний керівництвом радянського союзу. Створення штучного голоду стало наслідком бажання українців збудувати сильну і незалежну державу.

За різними підрахунками, зазначив омбудсмен, демографічні втрати українців становлять від 4 до 10 мільйонів людей.

Найбільша кількість загиблих від Голодомору була в Харківській, Київській, Сумській, Черкаській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській та Вінницькій областях.

Читайте: Кулеба про Голодомор: Ми вистояли тоді і не здамося сьогодні

"Сьогодні, в День пам'яті жертв Голодомору, схиляю голову перед пам'яттю тих, кого вбив сталінський режим. Нині чимало країн визнають, що Голодомор був геноцидом нашої нації. І чимало країн зараз бачать, що в нинішній війні рф переслідує ті ж методи - знищення української ідентичності. Тож боротьба триває!", - підкреслив уповноважений.

"О 16-й годині запаліть свічку у вікні як вияв скорботи за загиблими та долучіться до Загальнонаціональної хвилини мовчання", - закликав Лубінець.

Також читайте: Росіяни знищили пам’ятник Жертвам Голодомору в Маріуполі

Автор: 

голодомор (402) історія (1076) Лубінець Дмитро (636)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запалю як завжди. Вічна пам'ять невинно загинувшим через кацапських нелюдів
показати весь коментар
26.11.2022 15:35 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 16:07 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 17:44 Відповісти
Путин дебил не понял, что своей политикой только подтвердил
всё сказанное и написанное о бесчеловечности "советской" власти.
показати весь коментар
26.11.2022 18:39 Відповісти
Свеча памяти.

В последнюю субботу ноября,
Зажгу свечу дрожащими руками.
Своей молитвой, таинство творя,
Их созову, которые не с нами.

Они без тела и всегда молчат,
Пронзают лишь голодными глазами.
Над ломтем хлеба души их кружат -
Укор нам всем, что копится годами.

Открыв окно, горбушку раскрошу,
Пусть птицы разнесут им угощенье.
Как в том году прощенья попрошу...
Нельзя Голодомор предать забвенью!
показати весь коментар
26.11.2022 18:59 Відповісти
Слава Великой Ukraine
показати весь коментар
26.11.2022 19:58 Відповісти
Это было давно и на совести сталинских прихлебателей. А я пожалуй поставлю свечку в память тех кто жил дома под сложным медицинским оборудованием. А жиды взяли и отключили свет, потому что нужно в Европу продавать. Кормят "критичной инфраструктурой", а разные части городов где живёт разное начальство, не отключают. Начнёшь спорить, сделают из тебя лопуха. Тут рашисты разрушают, так жиды ещё отключают. Свечку за тех кто под аппаратом ИВЛ.
показати весь коментар
26.11.2022 20:25 Відповісти
 
 