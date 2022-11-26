О 16:00 українців просять засвітити свічку в пам’ять про жертв Голодомору
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає українців о 16-й годині засвітити свічку у вікні як вияв скорботи за загиблими під час Голодоморів і долучитися до Загальнонаціональної хвилини мовчання.
Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Лубінця, Голодомор - це геноцид української нації, який 1932-1933 років був скоєний керівництвом радянського союзу. Створення штучного голоду стало наслідком бажання українців збудувати сильну і незалежну державу.
За різними підрахунками, зазначив омбудсмен, демографічні втрати українців становлять від 4 до 10 мільйонів людей.
Найбільша кількість загиблих від Голодомору була в Харківській, Київській, Сумській, Черкаській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській та Вінницькій областях.
"Сьогодні, в День пам'яті жертв Голодомору, схиляю голову перед пам'яттю тих, кого вбив сталінський режим. Нині чимало країн визнають, що Голодомор був геноцидом нашої нації. І чимало країн зараз бачать, що в нинішній війні рф переслідує ті ж методи - знищення української ідентичності. Тож боротьба триває!", - підкреслив уповноважений.
"О 16-й годині запаліть свічку у вікні як вияв скорботи за загиблими та долучіться до Загальнонаціональної хвилини мовчання", - закликав Лубінець.
всё сказанное и написанное о бесчеловечности "советской" власти.
В последнюю субботу ноября,
Зажгу свечу дрожащими руками.
Своей молитвой, таинство творя,
Их созову, которые не с нами.
Они без тела и всегда молчат,
Пронзают лишь голодными глазами.
Над ломтем хлеба души их кружат -
Укор нам всем, что копится годами.
Открыв окно, горбушку раскрошу,
Пусть птицы разнесут им угощенье.
Как в том году прощенья попрошу...
Нельзя Голодомор предать забвенью!