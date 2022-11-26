УКР
Дніпропетровщина переходить на новий режим подачі електрики. Вимкнення будуть менш жорсткими, - ОВА

Дніпропетровська область переходить на новий режим подачі електрики. Тепер вимкнення будуть не такими жорсткими.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас запроваджені три черги відключень. Два дні поспіль енергетики знеструмлювали по дві черги одночасно, в цей час зі світлом була тільки одна. Сьогодні пообіді ситуація змінилася. Тепер знеструмлюють одну чергу споживачів, у цей час дві - з електрикою", - пояснює він.

При цьому Резніченко нагадує, що надважливо економити, щоб область не перевищувала ліміту, який встановило "Укренерго".

"Бо якщо матимемо перевищення, знову будуть жорсткі відключення. Енергосистема все ще знесилена і оговтується після ударів, завданих росіянами", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" про ситуацію в енергосистемі: введено в роботу ще один атомний блок, покривається 75% потреб споживання

електроенергія (6363) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4269)
+4
Это понятно, но что там с распилом бабла на дорогах, фирмами-однодневками по 50 штук в одной комнате, путешествиями в Мюнхен, фитнесс-тренерками, совсем не скромными авто, пока народ донатиками на войну собирает и другими радостями жизни на чиновничьем посту, что по расследованию журналистов и почему только их?... А, Резниченко?
26.11.2022 15:21 Відповісти
+2
Який Дніпропетровськ??? Агов, копірайтери, погугліть, якщо не в темі, як зараз називається місто!!!
26.11.2022 16:31 Відповісти
+1

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов заявил, что украинцы должны "замерзнуть и сгнить".

Такое заявление он открыто сделал, выступая на российском телевидении, где комментировал массированные ракетные удары по Украине.

Чернышов назвал эти удары "проявлением святой ненависти".
________________________________________________________________________________
Але чомусь ця "святая к музыке любовь" ллється з його рота не в окопі, а на думській трибуні.
26.11.2022 15:24 Відповісти
Ніби в інших містах не така сама ситуація.
26.11.2022 15:21 Відповісти
Это понятно, но что там с распилом бабла на дорогах, фирмами-однодневками по 50 штук в одной комнате, путешествиями в Мюнхен, фитнесс-тренерками, совсем не скромными авто, пока народ донатиками на войну собирает и другими радостями жизни на чиновничьем посту, что по расследованию журналистов и почему только их?... А, Резниченко?
26.11.2022 15:21 Відповісти
Это Вы ещё не знаете , что запорожские чиновники расписали 30 000 000 гр на стрижку травы в декабре Вчера заявил офицер Валерий Прозапас
26.11.2022 18:41 Відповісти

Який Дніпропетровськ??? Агов, копірайтери, погугліть, якщо не в темі, як зараз називається місто!!!
26.11.2022 16:31 Відповісти
Мова йде про область, а не про місто Дніпро! Область ще не перейманували! Так само й з Кіровоградською областю!
26.11.2022 17:13 Відповісти
У Вас ошибка - Днепр ! Абсурд ‼️Нужно было одновременно переименовывать‼️
26.11.2022 18:38 Відповісти
Где у меня ошибка? Для переименования области нужны изменения в статье 133 Конституции Украины, всё в процессе, но область пока-что не переименована, та же ситуация и с Кировоградской областью!
26.11.2022 18:51 Відповісти
Я б сказав,навпаки більш жорсткі вимкнення настали. Вчора в день 2 години світла не було, зате вечером з 17.00 до 24.00. І зараз в 17.00 вирубили. Думаю до 00.
00 як і вчора. Хоч би в один час вимикали!
26.11.2022 17:40 Відповісти
ти ж не тепличний, не ний
26.11.2022 19:01 Відповісти
Просто злийся!
26.11.2022 19:29 Відповісти
 
 