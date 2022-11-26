Дніпропетровщина переходить на новий режим подачі електрики. Вимкнення будуть менш жорсткими, - ОВА

Дніпропетровська область переходить на новий режим подачі електрики. Тепер вимкнення будуть не такими жорсткими.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас запроваджені три черги відключень. Два дні поспіль енергетики знеструмлювали по дві черги одночасно, в цей час зі світлом була тільки одна. Сьогодні пообіді ситуація змінилася. Тепер знеструмлюють одну чергу споживачів, у цей час дві - з електрикою", - пояснює він.

При цьому Резніченко нагадує, що надважливо економити, щоб область не перевищувала ліміту, який встановило "Укренерго".

"Бо якщо матимемо перевищення, знову будуть жорсткі відключення. Енергосистема все ще знесилена і оговтується після ударів, завданих росіянами", - резюмує він.

