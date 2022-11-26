95% будинків Києва вже з теплом, завтра планується вийти на плановий графік відключення світла, - Кличко

Відновлення критичної інфраструктури міста Києва завершується. Вода і тепло вже є майже в усіх будинках, а до завтра мають завершитися роботи з відновлення електропостачання.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міська влада робить все можливе, щоб повернути сервіси для кожного з киян. Вода є в усьому місті. На сьогоднішній ранок майже всі будинки міста Києва, 95%, з теплопостачанням. Найближчим часом, я переконаний, вже будуть 100%. Зараз 25% мешканців Києва знаходяться без електропостачання. Сподіваюся, завтра зможемо вийти вже до планових графіків відключень, коли ми зможемо чітко говорити і орієнтувати киян по часу відключень електроенергії. Це набагато зручніше для того, щоб зарядити павербанки, для того, щоб знати, коли можна користуватись електрикою", - заявив Кличко.

Він подякував за цілодобову працю співробітникам комунальних підприємств.

"Більше 3000 працівників наших комунальних підприємств, в першу чергу "Київтеплоенерго", працювали цілодобово, щоб усе відновити. Вже декілька тижнів. Вони зробили неможливе, щоб усе відновити. Працюємо далі", - підкреслив мер Києва.

