95% будинків Києва вже з теплом, завтра планується вийти на плановий графік відключення світла, - Кличко

світло

Відновлення критичної інфраструктури міста Києва завершується. Вода і тепло вже є майже в усіх будинках, а до завтра мають завершитися роботи з відновлення електропостачання.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міська влада робить все можливе, щоб повернути сервіси для кожного з киян. Вода є в усьому місті. На сьогоднішній ранок майже всі будинки міста Києва, 95%, з теплопостачанням. Найближчим часом, я переконаний, вже будуть 100%. Зараз 25% мешканців Києва знаходяться без електропостачання. Сподіваюся, завтра зможемо вийти вже до планових графіків відключень, коли ми зможемо чітко говорити і орієнтувати киян по часу відключень електроенергії. Це набагато зручніше для того, щоб зарядити павербанки, для того, щоб знати, коли можна користуватись електрикою", - заявив Кличко.

Він подякував за цілодобову працю співробітникам комунальних підприємств.

"Більше 3000 працівників наших комунальних підприємств, в першу чергу "Київтеплоенерго", працювали цілодобово, щоб усе відновити. Вже декілька тижнів. Вони зробили неможливе, щоб усе відновити. Працюємо далі", - підкреслив мер Києва.

І що з того, що злі? Їхня злість не допоможе службам працювати краще і швидше все зробити. Злість, якщо вона виникла, нехай направлять на рашистів краще у якомусь загальнокорисному вигляді, вишлють допомогу бійцям ЗСУ, яку-небудь, або щось інше. Це буде конструктивніше.
Олександр Бригинець



ПП: якби і Зеленський вчора не наїхав на Кличка, то я би і не помітив заяви радника Єрмака… а так пазли складаються: знов Кличко у всьому винен… той самий, що найкраще впорався з організаціє захисту міста, хоч йому і заважали
Вам в Польше тяжелее без света?) Ага, женщины, старики, дети, как раз будут покупать и подключать автомобильные аккумуляторы. И не у каждой семьи машина есть.
Заживіть критичну інфраструктуру окремо від житлових будинків. Люди вже дуже злі
І що з того, що злі? Їхня злість не допоможе службам працювати краще і швидше все зробити. Злість, якщо вона виникла, нехай направлять на рашистів краще у якомусь загальнокорисному вигляді, вишлють допомогу бійцям ЗСУ, яку-небудь, або щось інше. Це буде конструктивніше.
Злі не із-за того, що немає світла, а із-за того, що до критичної інфраструктури підключено дуже багато будинків, де світло не вимикається
це склданий проект, і це під час того, як потрібно, похабцем, налагодити хоч якось роботу того, що працювало, не будуть окремі лінії прокладати. Може колись це і зроблять. Але невідомо коли, бо обстріли триватимуть, поки не будуть знищені літаки стратегіної авіації росії. А до цього ще не скоро. Коли нароблять дальних бпла, типу шахед і будуть знищувати т-95, ту-22, та ту -160 за тисячі кілометрів на аеродромах і кораблі та підводні човни чф хоча б.
Ракет до HIMARS з дальністю 1000-1500 км не існує) prsm то прототип, на 500 може і летітиме) jfs-m, то тільки також перспективна наробка.
Шо за бред? Возьмите аккумулятор от авто любой, зарядное в прикуриватель к нему подключите на 2 проводка за копейки продаются и все можно зарядить телефон или лампу с аккумулятором и usb-зарядкой. Ноутбук даже можно от 2 аккумуляторов заряжать через прикуриватель, многие 24В от фур поддерживают вход. С телефоном и светильником можно спокойно быть без электричества, иногда даже интернет по оптике от провайдера доступен, и его тоже можно подключить через китайский зарядник, нужен только QC-триггер на 9 или 12В под питание роутера. Когда врубят свет, то аккумулятор за 10 часов свинцовый заряжается. Можно самый дешевый стартовый, для больших токов гелевый уже нужен.

Бушный аккум к авто и зарядное-прикуриватель за 3 бакса с али может каждый сам себе обеспечить, а если есть телефон, то можно книжек накачать, язык подучить до уровня C1, профессиональную литературу почитать. Если холодно - спортом заняться. Смешно просто, у нас не Воркута с -45 и сугробами каждое утро по 1м в сутки. А кацапы там жили десятки лет и им ****** со светом было, чем нам сейчас без света.
Вам в Польше тяжелее без света?) Ага, женщины, старики, дети, как раз будут покупать и подключать автомобильные аккумуляторы. И не у каждой семьи машина есть.
Дихати парами кислоти у квартирі без сумніву піде всім членам родини на користь. Ще можно почати какуняти на горшок та викидувати у вікно, як це робили раніше.
Звісно, що кислотами дихати не варіант, бо автомобільні акумулятори повинні працювати тільки надворі, або під витяжкою, якщо в приміщенні. А якщо немає води, то відходи життєдіяльності, люди повинні збирати, як роблять у нас це за собаками скріз)) і виносити до сміття.

https://zaryad.com.ua/category/24763_osobennosti-zarjadki-akkumuljatora-v-kvartire/ Особенности зарядки аккумулятора в квартире

Далеко не всегда подзарядить аккумулятор автомобиля удается в гараже, который для таких целей, собственно, и предназначен. А если нужно срочно зарядить аккумулятор, автомобилист несет его к себе домой.

Нужно отметить, что зарядка дома и в гараже - это, как говорится, две большие разницы. В квартире делать это опасно по целому ряду причин.

В автомобильных аккумуляторах при зарядке выделяется водород. Сам по себе этот газ абсолютно безвреден, но при смешивании с кислородом в определенных реакциях представляет существенную опасность. Малейшая искра способна вызвать возгорание. Кроме того, при химической реакции в окружающую среду выделяются мышьяк, стибин, хлор, сернистый газ и другие опасные для здоровья вещества. При хорошей вентиляции они быстро устраняются, но в закрытом жилом помещении имеют свойство накапливаться.

Если в закрытом помещении набирается большая концентрация таких веществ, у людей ухудшается самочувствие, организм слабеет, может начаться тошнота, головокружение. Более того, вредные вещества остаются в доме и после того, как из него выносят аккумулятор. Таким образом, регулярная зарядка в квартире приводит ко все большему накоплению химических соединений.

Кислота, которая содержится в аккумуляторе, очень едкая и при попадании на пол или на какие-либо предметы в квартире испортит их. Более того, возможно даже самовозгорание кислоты.

Таким образом, делая выводы из вышесказанного, можно посоветовать всем автомобилистам стараться заряжать аккумуляторы не в жилых помещениях. Делать это нужно в гараже, подвале, подсобном помещении, но не в квартире.

Если же «оживить» аккумулятор нужно срочно, а сделать это в данный момент можно только в квартире, заряжайте его на открытом балконе или в туалете, где есть хорошая вентиляция. Она позволит избавиться от вредных веществ, которые выделяются в воздух, и вред здоровью нанесен не будет.

За процессом зарядки нужно постоянно наблюдать, чтобы при возникновении непредвиденных обстоятельств успеть исправить ситуацию. Нарушать режим зарядки нельзя, это может повлечь за собой взрыв.
У меня есть генератор даже. Но да пофиг. Потому что вместе со светом отключается интернет. А это значит, что работы нет
А в конча нашій заспі світло є?При блекауті киян на свою землю у Конча-Заспу,евакувати.
Там даже газ был, когда должны были "прикрутить". И с самого главного, хотя он обещал перейти на дрова
Олександр Бригинець



ПП: якби і Зеленський вчора не наїхав на Кличка, то я би і не помітив заяви радника Єрмака… а так пазли складаються: знов Кличко у всьому винен… той самий, що найкраще впорався з організаціє захисту міста, хоч йому і заважали
https://youtu.************** ...

6 облэнерго Украины принадлежать рабZeянским Шариковым сообщило радио НВ...
