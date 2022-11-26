УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
2 569 19

Росіяни готуються вивезти з Луганщини 10,5 тисяч українських дітей, - Центр національного спротиву

діти,депортація

Російські окупанти намагаються організувати депортацію дітей до Росії з Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди.

Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги". Саме таким медичним висновком росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ.

Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім з низки надуманих причин затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованій Луганській області триває депортація місцевого населення,- ОВА

До прикладу, в пансіонаті "Фея-3" у м. Анапа Краснодарського краю вже перебуває понад 1500 осіб з тимчасово окупованої території Херсонської області, зазначають учасники підпілля.

Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкритття рахунків у банках РФ, начебто для виплат соціальної допомоги.

Також росіяни уже завезли 6 мобільних медичних пунктів на ТОТ Херсонщини. Це спеціалізовані вантажні автомобілі обладнані під мобільні діагностичні кабінети. Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян.

ЦНС закликає мешканців ТОТ не допускати російських лікарів до обстеження українских дітей аби не стати жертвою депортації.

Також читайте: Україна змогла повернути лише 69 депортованих до РФ дітей, - Верещук

"Бережіть дітей від підлості росіян, а за можливості, залиште регіон. Повернемось додому після деокупації!", - наголошують у "Спротиві".

Автор: 

депортація (745) діти (5316) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
коли на вас наставляють автомат, трохи змінюєтьс риторика
показати весь коментар
26.11.2022 16:13 Відповісти
+3
Андрофаги нелюди Мавзолейные Обезьяны 🦍🦍🦍
показати весь коментар
26.11.2022 17:00 Відповісти
+2
Ті, хто забули про 1918 рік, забули і про 2014...а у 1918 році мабуть забули про 1708...
показати весь коментар
26.11.2022 16:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зольдатам тундряного рейху потрібна дитяча кров для переливання ?

Слід визнати, що ті хто виїде - латентний ватник. А від поганого дерева гарне яблучко не водиться.

Ці діти - майбутні яничари армії ZZ
показати весь коментар
26.11.2022 15:54 Відповісти
коли на вас наставляють автомат, трохи змінюєтьс риторика
показати весь коментар
26.11.2022 16:13 Відповісти
жодна дитина не заслуговує на таке майбутнє, і вже тим більше українські діти.
показати весь коментар
26.11.2022 17:08 Відповісти
Ті, хто забули про 1918 рік, забули і про 2014...а у 1918 році мабуть забули про 1708...
показати весь коментар
26.11.2022 16:03 Відповісти
чиста правда, все так як ви говорите, і в катівнях українці самі себе катують і вбиваєть самі себе.
показати весь коментар
26.11.2022 17:09 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2022 17:43 Відповісти
уж как грузины слили свою страну за кусок хлеба всем известно
и сегодня имеют пророссийское руководство и радуются российским туристам
и торговле с РФерией. Быстро забыли что они были "грызунами" у москалей
теперь они объясняют украинцам что и как надо сделать и с чем смириться и понять.
так вот- "Укроп" не "грызун" - не сдаётся...и не сдастся- украинцы вели борьбу с
коммунистами в СССР аж до 1970х
показати весь коментар
27.11.2022 00:44 Відповісти
можна буде легально депортувати понаїхавших росіян після звільненя територій - в них же не буде ні громадянства України ні дозаолу на постійне перебування тобто ніяких підстав
показати весь коментар
26.11.2022 16:19 Відповісти
Їм завжди потрібні безправні і беззахисні діти, щоби виховувати з них "яничар" - манкуртів. Це по історіїї в них завжди так було.
показати весь коментар
26.11.2022 16:30 Відповісти
їм потрібні безправні і беззахисні діти, що було над ким куражитися і знущатися.
показати весь коментар
26.11.2022 17:10 Відповісти
А ,где родители этих детей , не все же они сироты?
показати весь коментар
26.11.2022 16:51 Відповісти
а хто то знає? може по катівнях, а може й в землі вже. Це ж окуповані території, ніяких законів, крім тих, що диктує русскій мір.
показати весь коментар
26.11.2022 17:11 Відповісти
Андрофаги нелюди Мавзолейные Обезьяны 🦍🦍🦍
показати весь коментар
26.11.2022 17:00 Відповісти
Гутієраш з Радою безпеки ООН таМеркель не глибоко зхвильовані, сантиметрів на 10-12, не більша…
показати весь коментар
26.11.2022 18:15 Відповісти
Гуманные, их матери, без отбора берут. Адолик в своё время польских детей забирал в немецкие семьи, но только «арийцев». Только родителям горя от этой «гуманности» ненамного меньше.
показати весь коментар
26.11.2022 19:14 Відповісти
теперь и детей воруют
показати весь коментар
26.11.2022 20:01 Відповісти
 
 