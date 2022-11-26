Росіяни готуються вивезти з Луганщини 10,5 тисяч українських дітей, - Центр національного спротиву
Російські окупанти намагаються організувати депортацію дітей до Росії з Луганської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
"Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди.
Завезені з Росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей "потребують спеціальної медичної допомоги". Саме таким медичним висновком росіяни прикривають депортацію дітей на територію РФ.
Спершу їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади, потім з низки надуманих причин затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, опісля родинам забороняють повертатись на територію України".
До прикладу, в пансіонаті "Фея-3" у м. Анапа Краснодарського краю вже перебуває понад 1500 осіб з тимчасово окупованої території Херсонської області, зазначають учасники підпілля.
Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкритття рахунків у банках РФ, начебто для виплат соціальної допомоги.
Також росіяни уже завезли 6 мобільних медичних пунктів на ТОТ Херсонщини. Це спеціалізовані вантажні автомобілі обладнані під мобільні діагностичні кабінети. Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян.
ЦНС закликає мешканців ТОТ не допускати російських лікарів до обстеження українских дітей аби не стати жертвою депортації.
"Бережіть дітей від підлості росіян, а за можливості, залиште регіон. Повернемось додому після деокупації!", - наголошують у "Спротиві".
Слід визнати, що ті хто виїде - латентний ватник. А від поганого дерева гарне яблучко не водиться.
Ці діти - майбутні яничари армії ZZ
и сегодня имеют пророссийское руководство и радуются российским туристам
и торговле с РФерией. Быстро забыли что они были "грызунами" у москалей
теперь они объясняют украинцам что и как надо сделать и с чем смириться и понять.
так вот- "Укроп" не "грызун" - не сдаётся...и не сдастся- украинцы вели борьбу с
коммунистами в СССР аж до 1970х