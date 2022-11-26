73% мобільних мереж працюють, найбільші проблеми - в Донецькій та Запорізькій областях, - Мінцифри

Після масштабного знеструмлення в Україні вже працює 73% мобільної мережі.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

"Відчутно покращилася ситуація зі зв'язком у Кіровоградській, Дніпропетровській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Харківській та Житомирській областях. Завдяки потужній роботі енергетиків, мобільні оператори перепідключили там половину базових станцій", - йдеться в повідомленні.

Також стабілізувався зв'язок у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій і Чернівецькій областях.Зв'язок продовжує повертатися. І незабаром з'явиться в усіх регіонах.

Найбільше труднощів зі зв’язком у Донецькій та Запорізькій областях.

У Мінцифрі просять не перевантажувати мережу та за потреби користуватися національним роумінгом, а також надавайте перевагу текстовим SMS, файли, фото та відео надсилайте за допомогою Wi-Fi.