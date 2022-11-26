УКР
Угорці розділені, але переважна більшість підтримує український народ, - мер Будапешта Корачонь

будапешт

Переважна більшість угорського суспільства підтримує український народ, хоча жителі Угорщини є дуже розділеними.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів угорський опозиційний політик, мер Будапешта Гергей Корачонь, передає Цензор.НЕТ.

"Угорське суспільство – це дуже розділене суспільство, яке перебуває під значним впливом угорської урядової пропаганди. Уряд Орбана намагається представити, ніби він – єдиний представник народу Угорщини. А насправді суспільство – поділене", - сказав Корачонь.

Він підкреслив, що в Угорщині переважна більшість громадян підтримують український народ, однак через ефективність урядової пропаганди багато хто вірить у фейки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина виділить 187 млн євро Україні в рамках пакету допомоги від ЄС

"Через це є люди, які вірять, що за всім, що відбувається, стоїть Америка. Ще одна відмінність: угорський уряд позиціонує себе як друга Росії, хоча угорці насправді є більш проукраїнськими", - додав мер Будапешта.

Він зазначив, що коли українські біженці почали приїжджати до Угорщини, вони отримали тут теплий прийом, особливо у Будапешті.

"Люди активно долучилися, щоби дати їм притулок. А от щойно ми передали до України партію генераторів, обігрівачів та їжу. Звичайно, є невелика частка тих, хто вірить у російську пропаганду, але серця більшості угорців – з Україною", - запевнив угорський політик.

Автор: 

Угорщина (2483) українці (2601) Орбан Віктор (634)
+16
те саме ми роками слухали про кацапів
ті самі люди обирають владу, яка дозволяє собі нападки на Україну
показати весь коментар
26.11.2022 16:23 Відповісти
+12
Згоден.Ця війна остаточно розставила усі крапки.Тепер вже не приховати,хто ворог а хто - брат.
показати весь коментар
26.11.2022 16:26 Відповісти
+8
Ещё одни "обманутые" пропагандой, одновременно желающие сразу с 2-х корыт откушать и вечным вопросом "а мы то тут при чём" с утверждением всех времён и народов "Америка во всём виновата"
показати весь коментар
26.11.2022 16:26 Відповісти
Згоден.Ця війна остаточно розставила усі крапки.Тепер вже не приховати,хто ворог а хто - брат.
показати весь коментар
26.11.2022 16:26 Відповісти
ну а якби війна була в Угорщині чи Греції, ви б iх підтримували? Особисто мені було начхати, так само як і iм зараз.
показати весь коментар
26.11.2022 16:31 Відповісти
То може тому в тебе і війна, що тобі начхати? А нормальним людям не начхати. І коли росія напала на Грузію та Сірію, мені було не начхати.
показати весь коментар
26.11.2022 17:46 Відповісти
Ви не праві. Якраз Будапешт дуже анти-Орбанівський. Там, як і в росії - за Орбана (як і за путіна) глибинка, малі міста. Більш консервативні, менш освічені. Їм легше по вухах їздити. І вони більше міграційної кризи бояться. А великі міста - космополітичні і там ані Орбан, ані путін не в пошані.

Тому на цих відмінностях і розподільчих лініях треба грати. Записувати всіх угорців у пропутінських - велика і стратегічна помилка. Не варто їх відштовхувати - навпаки, таких як Гергей Корачонь або Ференц Дюрчань (колишній прем'єр) потрібно підтримувати.
показати весь коментар
26.11.2022 17:25 Відповісти
У більшості досить поверхневе сприйняття. Угорщина=орбан, орбан= Угорщина
показати весь коментар
26.11.2022 19:39 Відповісти
ага, ці роми та сінті розділені. щас. ))
показати весь коментар
26.11.2022 16:25 Відповісти
Шо у людей в голове? 56-ой год в книжке по истории прочитать не могут? Как и до этого блокаду Берлина и после оккупацию Чехословакии с разгромом демократической власти. Как вообще могут эти страны хоть капельку позитива иметь к русакам? И не надо валить на проплаченные кремлядями пропагандистские телепередачи и учебники истории в школах с дичью внутри написанной. Каждый может взять в библиотеке нормальную литературу или зайти в интернет, каждый, уже лет 20 как это сделать проще простого, лишь бы было желание. Просто на пропаганде против родителя номер 1 и родителя номер 2 и 100 полов разнообразных (когда в самой Европе это касается максимум 0.01% населения) построили свою политическую карьеру. Интересно, а венгры ваще понимают, что родитель номер 1 и родитель номер 2 - это совсем не то, что семья русаков у вас поблизости. Русаков и бурят с кадыровцами, которые будут вас грабить, насиловать, их дети будут объединиться в стаи и тоже самое делать с вашими детьми. И что если выбирать, с кем жить по соседству и с чьими детьми ходить в школу, то между русаками и этими номерами выбор крайне простой и очевидный. Одни здесь крайнее зло, а вторые пускай делают шо хотят, их выбор.
показати весь коментар
26.11.2022 16:31 Відповісти
Тільки при владі постійно якась піздота опиняється.
показати весь коментар
26.11.2022 16:35 Відповісти
кого народ обирае, ті й опиняются. Залітних фраерів немає, всі своi.
показати весь коментар
26.11.2022 16:41 Відповісти
Та отож.
показати весь коментар
26.11.2022 16:43 Відповісти
Як у нас проффесора теж притягнули.
показати весь коментар
26.11.2022 16:56 Відповісти
Переважна більшість знову вибрала ************* Орбана. Це все що треба знати про *******.
показати весь коментар
26.11.2022 16:45 Відповісти
орбан був героєм їхнього мадярського народного руху під час комунізму

так що він відображає народні настрої
показати весь коментар
26.11.2022 17:07 Відповісти
Карачонь - опозиційний політик до чинної влади фідеса орбана. Як у нас Кличко.
показати весь коментар
26.11.2022 17:07 Відповісти
Нажаль мер видає в бажане за дійсне... Системне обрання фашистів=******* і утирка орбана кажуть про інше..
показати весь коментар
26.11.2022 17:31 Відповісти
Що там мадярациган гавкає. цепна собака рашиzті
показати весь коментар
26.11.2022 17:33 Відповісти
підтримує український народ і обирає проросійських президентів
показати весь коментар
27.11.2022 01:19 Відповісти
 
 