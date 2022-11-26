УКР
На кордоні України з Білоруссю затримано групу "підкинутих" нелегалів, - ДПСУ. ВIДЕО

нелегали

Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Республіка Білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу та навмисно створює умови для спроб незаконного перетину кордону мігрантами... Групу нелегальних мігрантів вихідців із Південно-Східної Азії на державному кордоні затримали прикордонники Житомирського загону", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час виконання завдань прикордонники помітили сліди, що ведуть з боку Білорусі, після чого виявили та зупинили шістьох іноземців - громадян Пакистану та Бангладеш.

"Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ. Далі їм вказали, в якому напрямку мігранти повинні прямувати", - ідеться у повідомленні.

Читайте також: Українські прикордонники почали працювати на східному кордоні Естонії

З'ясувалося, що чоловіки контактували з білоруськими силовиками, які вказали їм дорогу, а також наказали після незаконного перетину українського кордону зателефонувати та повідомити про місцезнаходження.

"Це підтверджується і листуваннями в месенджерах у телефонах іноземців. За словами мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити до Польщі, теж за сприяння білоруських правоохоронців. Однак довга подорож у мігрантів не вдалася, одразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками", - додають у ДПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про плани ворога атакувати Україну наприкінці листопада з території Білорусі не відповідає дійсності, - ГУР

+19
О, первый эшелон разминирования пошел в действие. Рабочая схема, привезут сирийцев, обещая их отправить в Европу. Выкинут у границы перед минным полем, покажут пальцем - "це Европа, айда туда", ну и эти пойдут взрываться. Половина назад побежит, их заградительным огнем отправят назад мины добивать. Ну и ****, мины дешевые, еще поставим.
показати весь коментар
26.11.2022 16:33 Відповісти
+18
Я не понял - А где наши минные поля ?
Пара п@дарасов взорвутся и желания перейти нашу границу у этих "нелегалов" резко убавится.
показати весь коментар
26.11.2022 16:35 Відповісти
+16
с країні війна. потрібно відкривати вогонь на ураженяя. тоді інші вже не полізуть.
показати весь коментар
26.11.2022 16:34 Відповісти
у нас же там забор та рів з крокодилами як вони змогли?
показати весь коментар
26.11.2022 16:33 Відповісти
нічого вони не змогли - їх затримали, і відправлять до країни походження, це якщо тільки після перевірки ще щось не з"ясується. Що на приклад дехто з них в рф перед тим 5 років прожив, або бойовиком був, хоча чого це був.
показати весь коментар
26.11.2022 16:57 Відповісти
Мені одному цікаво, на скільки вони змогли зайти на нашу територію.......просто так.....
показати весь коментар
26.11.2022 19:21 Відповісти
і що, може нам тепер в Сирії портал відкрити? з Сирії зараз здебільшого пруться асадівці, бойовики.
показати весь коментар
26.11.2022 16:55 Відповісти
"міни дешеві" - справді ?? Нє, порівнянно з ядерною бомбою, звичайно дешеві ...

Вгадайте скільки коштує звичайний дерев*яний ящик для снаряда ??
показати весь коментар
26.11.2022 20:38 Відповісти
Мы не ставим противопехотных мин на границе. Это запрещено конвенцией.
показати весь коментар
26.11.2022 21:58 Відповісти
Нахрена их задерживать? погнать автоматной очередью в обратном направлении.
показати весь коментар
26.11.2022 16:34 Відповісти
ага, щоб ліваки усього Світу підняли крик до небес!
показати весь коментар
26.11.2022 16:54 Відповісти
От автоматной очереди над головами ( чтоб припугнуть) еще никто не пострадал. Максимум бы один - два эмигранта обосрались. У нас война а не игры в ссалки.
показати весь коментар
26.11.2022 17:42 Відповісти
Ну да, снимут кино и еще и итерьвью для CNN организуют с нелегалами. И те в телелевизор будут стонать как им было страшно и как свистели пули, а кровожадные Украинцы все стреляли и стреляли.
показати весь коментар
26.11.2022 23:00 Відповісти
Поляки відгородилися від білорусів величезною стіною з колючим дротом https://www.rbc.ua/ukr/styler/polyaki-otgorodilis-belorusov-ogromnoy-stenoy-1656587324.html
показати весь коментар
26.11.2022 18:00 Відповісти
Написали що подорож не вдалась. Чому не вдалась, все добре для них бо через деякий час вже як біженці з України спокійно появляться у Європі.
показати весь коментар
26.11.2022 16:34 Відповісти
взагалі-то їх висилають до місця, з якого вони втікли. З якого переляку вони біженці з України, вони навіть українського громадянства не мають. Крім того біжнці прибувають на офіційний пункт пропуску, а якщо вони тишком-нишком переходять кордон та ще й з боку ворожої держави - вони порушники кордону, і єдина їх вдача - що їх тупо не перестріляли. Мабуть на то й був у русскіх розрахунок. Ціле літо вони так само полякам життя не давали. І теж перли типу біженці - а перевіряють, а то бойовики які в рф 3-5 років прожили.
показати весь коментар
26.11.2022 16:53 Відповісти
Для "Непанятливих" -Україна уже давно підписала Оттавську конвенцію стосовно протипіхотних мін
показати весь коментар
26.11.2022 18:50 Відповісти
С ********** вам по другому алресу !
показати весь коментар
26.11.2022 19:15 Відповісти
А шо робить? Якщо ти не знаєш, ЧОМУ Україна не використовує протипіхотні міни - то чого ти лізеш на форум та "вумнічаєш"? Може, простіше, спочатку, знаючих людей спитаться і себе недоумком не виставлять?
показати весь коментар
26.11.2022 19:24 Відповісти
Ты чего до""ался - болезный ?
показати весь коментар
26.11.2022 19:27 Відповісти
Так "болєзний" - це ти Такий великий, а дурню пишеш Це прямо про тебе анекдот:
"Поки не придумали Інтернет, про те, що Петро - дурний, знали тільки близькі Тепер про це знає весь світ!"
показати весь коментар
26.11.2022 19:31 Відповісти
що то білоруси цей кейс як раніше не просувають, коли натовпи сирійців брали на абордаж польських прикордонників.
показати весь коментар
26.11.2022 16:44 Відповісти
та не кажить, бідасєчки, жили ви у себе дома, а потім раз - а ви вже в машині з людьми в формі, да? до Білорусії-то як потрапили? Перевіряйте їх добре, бо частина-то звичні довбні, а частина то бойовики, які вишкіл в рф проходили. "терористи всього Світу об"єднуйтеся"!
показати весь коментар
26.11.2022 16:50 Відповісти
розстріляти їх, інші не полізуть.
показати весь коментар
26.11.2022 16:50 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXQWYoaAv3Ebm6gGifdjxiA6WA_yhk8rIpcEr33CZY07gqYIrTXkMAx2caIDw2R1GniQ0m2MY-J6zJdjcjULIGKBCgRa-_bkrg8fmZxVs3slErv5ftbR7B7RqDVGAEiqeQRJi1UnX_PVdtry9orcCk0zIb3-aRZMTzByaBXu28p_w&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0qCj1fPMJoeNaBwpAgv1q6T87kNMBbbuTuLwYB89Egt8E6Lu2EsRfVCBzmsB4iugFl?__cft__[0]=AZXQWYoaAv3Ebm6gGifdjxiA6WA_yhk8rIpcEr33CZY07gqYIrTXkMAx2caIDw2R1GniQ0m2MY-J6zJdjcjULIGKBCgRa-_bkrg8fmZxVs3slErv5ftbR7B7RqDVGAEiqeQRJi1UnX_PVdtry9orcCk0zIb3-aRZMTzByaBXu28p_w&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Голові рівненської обласної СБУ Андрію Анатолійовичу Тимченку, відомо, що на Рівненщині впродовж багатьох років зухвало і нахабно діє мережа російської агентури. Яку очолює так званий священник Віктор Земляний.

Тітушок для захисту інтересів місцевих резидентур УПЦ ФСБ постачає кримінальний «авторитет» Саша Длінний.

У зв'язку з цим, Андрій Лозовий звертається до голови рівненського СБУ Андрія Тимченка:

Ви ж чудово знаєте, як один колишній керівник Служби безпеки України щомісяця передає на цю диверсійну діяльність (УПЦ ФСБ) гроші в одному київському офісі на вулиці Іллінській (вони кажуть, що передають гешефт і Вам - особисто я в це не вірю і дуже сподіваюсь на Ваш здоровий глузд).

Ви ж чудово знаєте, як їхній формальний керівник владика Пімєн (пасивний гом, якого ФСБ завербувало погрозою оприлюднити особисті відео за його участі) хизується гарними стосунками з Вами.

Ви ж чудово знаєте, як згадані вище фактичний керівник ФСБ на Рівненщині отець Віктор Земляний і кримінальний авторитет Длінний (він же Олександр Рожчук) понтують, як вони кажуть, дружніми стосунками з Вами.

Ви ж чудово знаєте, що на Рівненщині проживає сестра настоятеля Києво-Печерської Лаври владики Павла (більш відомого як Паша Мерседес), котра проводить диверсійну діяльність у Рівненськоиу районі і на 9 (!) місяць (!) 9 (!) року війни росії проти України не несе за це жодної відповідальності.

Ви ж чудово знаєте, що московські попи кожного дня по факту вставляють ножа в спину захисникам України на рівненсько-білоруському кордоні - проводять антиукраїнську пропаганду включно із поширенням відповідних листівок (жоден тираж яких не був затриманий!), зливають місця дислокації наших бійців, публічно (!) переконують місцеве населення не допомагати нашим воїнам.

Відповідно виникає тільки одне питання: ***** на Рівненщині СБУ?
показати весь коментар
26.11.2022 16:51 Відповісти
як - нафуя, а - бурштин????))
показати весь коментар
26.11.2022 17:09 Відповісти
Здається генштаб бадьоро рапортував про зміцнення кордону,мінування тощо....Знову повторюється лютий 2022-го?
показати весь коментар
26.11.2022 16:52 Відповісти
Кудою їх провели навмисно засвітили місце. Зараз замінують і велкам тю Укреїн, суки кацапськи та белокацапськи.
показати весь коментар
26.11.2022 17:31 Відповісти
Невже думали так легко перетнути кордон коли зараз його підсилили охороною? В майбутньому на кордоні Білорусі та України збудують стіну вона вже на Волині будується.
Ось така стіна допоможе ставити перешкоди нелегалам бо такі перешкоди не легко подолати.
А щодо війсь то звісно стіна не врятує.
показати весь коментар
26.11.2022 17:12 Відповісти
Навіть не смішно....
показати весь коментар
26.11.2022 17:27 Відповісти
Поляки відгородилися від білорусів величезною стіною з колючим дротом https://www.rbc.ua/ukr/styler/polyaki-otgorodilis-belorusov-ogromnoy-stenoy-1656587324.html
показати весь коментар
26.11.2022 18:04 Відповісти
під час виконання завдань прикордонники помітили сліди, що ведуть з боку Білорусі -

Далі читати не було сенсу !!
показати весь коментар
26.11.2022 20:32 Відповісти
зазивали мінського маньяка від баласта вивільнюються, поляки наїжачилися ну і маньяк кинув цю ідею, неактуально
показати весь коментар
26.11.2022 20:34 Відповісти
 
 