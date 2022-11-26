На кордоні України з Білоруссю затримано групу "підкинутих" нелегалів, - ДПСУ. ВIДЕО
Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Республіка Білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу та навмисно створює умови для спроб незаконного перетину кордону мігрантами... Групу нелегальних мігрантів вихідців із Південно-Східної Азії на державному кордоні затримали прикордонники Житомирського загону", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що під час виконання завдань прикордонники помітили сліди, що ведуть з боку Білорусі, після чого виявили та зупинили шістьох іноземців - громадян Пакистану та Бангладеш.
"Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ. Далі їм вказали, в якому напрямку мігранти повинні прямувати", - ідеться у повідомленні.
З'ясувалося, що чоловіки контактували з білоруськими силовиками, які вказали їм дорогу, а також наказали після незаконного перетину українського кордону зателефонувати та повідомити про місцезнаходження.
"Це підтверджується і листуваннями в месенджерах у телефонах іноземців. За словами мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити до Польщі, теж за сприяння білоруських правоохоронців. Однак довга подорож у мігрантів не вдалася, одразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками", - додають у ДПСУ.
Вгадайте скільки коштує звичайний дерев*яний ящик для снаряда ??
Пара п@дарасов взорвутся и желания перейти нашу границу у этих "нелегалов" резко убавится.
"Поки не придумали Інтернет, про те, що Петро - дурний, знали тільки близькі Тепер про це знає весь світ!"
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0qCj1fPMJoeNaBwpAgv1q6T87kNMBbbuTuLwYB89Egt8E6Lu2EsRfVCBzmsB4iugFl?__cft__[0]=AZXQWYoaAv3Ebm6gGifdjxiA6WA_yhk8rIpcEr33CZY07gqYIrTXkMAx2caIDw2R1GniQ0m2MY-J6zJdjcjULIGKBCgRa-_bkrg8fmZxVs3slErv5ftbR7B7RqDVGAEiqeQRJi1UnX_PVdtry9orcCk0zIb3-aRZMTzByaBXu28p_w&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Голові рівненської обласної СБУ Андрію Анатолійовичу Тимченку, відомо, що на Рівненщині впродовж багатьох років зухвало і нахабно діє мережа російської агентури. Яку очолює так званий священник Віктор Земляний.
Тітушок для захисту інтересів місцевих резидентур УПЦ ФСБ постачає кримінальний «авторитет» Саша Длінний.
У зв'язку з цим, Андрій Лозовий звертається до голови рівненського СБУ Андрія Тимченка:
Ви ж чудово знаєте, як один колишній керівник Служби безпеки України щомісяця передає на цю диверсійну діяльність (УПЦ ФСБ) гроші в одному київському офісі на вулиці Іллінській (вони кажуть, що передають гешефт і Вам - особисто я в це не вірю і дуже сподіваюсь на Ваш здоровий глузд).
Ви ж чудово знаєте, як їхній формальний керівник владика Пімєн (пасивний гом, якого ФСБ завербувало погрозою оприлюднити особисті відео за його участі) хизується гарними стосунками з Вами.
Ви ж чудово знаєте, як згадані вище фактичний керівник ФСБ на Рівненщині отець Віктор Земляний і кримінальний авторитет Длінний (він же Олександр Рожчук) понтують, як вони кажуть, дружніми стосунками з Вами.
Ви ж чудово знаєте, що на Рівненщині проживає сестра настоятеля Києво-Печерської Лаври владики Павла (більш відомого як Паша Мерседес), котра проводить диверсійну діяльність у Рівненськоиу районі і на 9 (!) місяць (!) 9 (!) року війни росії проти України не несе за це жодної відповідальності.
Ви ж чудово знаєте, що московські попи кожного дня по факту вставляють ножа в спину захисникам України на рівненсько-білоруському кордоні - проводять антиукраїнську пропаганду включно із поширенням відповідних листівок (жоден тираж яких не був затриманий!), зливають місця дислокації наших бійців, публічно (!) переконують місцеве населення не допомагати нашим воїнам.
Відповідно виникає тільки одне питання: ***** на Рівненщині СБУ?
Ось така стіна допоможе ставити перешкоди нелегалам бо такі перешкоди не легко подолати.
А щодо війсь то звісно стіна не врятує.
Далі читати не було сенсу !!