На кордоні України з Білоруссю затримано групу "підкинутих" нелегалів, - ДПСУ. ВIДЕО

Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Республіка Білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу та навмисно створює умови для спроб незаконного перетину кордону мігрантами... Групу нелегальних мігрантів вихідців із Південно-Східної Азії на державному кордоні затримали прикордонники Житомирського загону", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час виконання завдань прикордонники помітили сліди, що ведуть з боку Білорусі, після чого виявили та зупинили шістьох іноземців - громадян Пакистану та Бангладеш.

"Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби РБ. Далі їм вказали, в якому напрямку мігранти повинні прямувати", - ідеться у повідомленні.

З'ясувалося, що чоловіки контактували з білоруськими силовиками, які вказали їм дорогу, а також наказали після незаконного перетину українського кордону зателефонувати та повідомити про місцезнаходження.

"Це підтверджується і листуваннями в месенджерах у телефонах іноземців. За словами мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити до Польщі, теж за сприяння білоруських правоохоронців. Однак довга подорож у мігрантів не вдалася, одразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками", - додають у ДПСУ.

